SaS to povedala jasne: Zo slov lekárov a ministerstva zdravotníctva mrazí! Veľká kritika rozpočtu a obrana Matoviča

BRATISLAVA - Prekvapenie pre všetkých, Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v utorok spolu s zdravotníckymi organizáciami a zväzmi to povedal jasne - navrhovaný štátny rozpočet na budúci rok nie je vôbec dobrý a odporúčajú ho neschváliť. Dôvodom je viacero. Na slová šéfa rezortu zdravotníctva už zareagovali mnohí, medzi nimi aj bývalá koaličná strana SaS. Tá si servítku pred ústa nedáva.

Celé sa to udialo ešte v utorok. Na pôde ministerstva zdravotníctva, ktoré vedie nominant OĽaNO Vladimír Lengvarský, došlo k stretnutiu zástupcov rezortu a zdravotníckych organizácií. Téma bola jasná - štátny rozpočet na nadchádzajúci rok. A kritiku, ktorú spolu s lekármi a zástupcami organizácií na navrhovaný zákon roka zniesli, zrejme čakal málokto.

VIDEO Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo je pre MZ i zdravotníkov neprijateľný

Všetci zástupcovia, ktorí sa postavili pred novinárov, totiž hovorili o tom, že navrhovaný štátny rozpočet je najhorší za posledných 20 rokov, pretože vôbec nereflektuje požiadavky zdravotníctva. "Konečný návrh rozpočtu je neakceptovateľný a nemilo nás prekvapil," povedal Vladimír Lengvarský. Obdobné slová hovorili aj organizácie, pričom všetci sa zhodli na jednom - súčasný návrh nemožno schváliť a rovnakú výzvu smerovali aj poslancom parlamentu. Podľa ich slov totiž lekári nebudú môcť podpísať dodatky so zdravotnými poisťovňami na budúci rok, čím sa fakticky ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Ak minulý rok bol rozpočet fackou pre pacientov, tento rozpočet je nôž do chrbta. Ministerstvo financií podporuje pasívnu eutanáziu," uviedla Asociácia na ochranu práv pacientov. Obdobné slová volila aj Asociácia súkromných lekárov. "Zdravotná starostlivosť sa od 1. januára 2023 stane luxusom pre všetkých občanov," upozornil jej predseda Marián Šóth.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

Z úst opozície preto smerom k vláde smerovala obrovská vlna kritiky. A pridali sa aj bývalí koaliční partneri - poslanci za SaS. Ako vysvetlili, oklamaní sa zdajú byť všetci, vrátane ministra zdravotníctva. "Zo slov dotknutých asociácií a zväzov priam mrazí. Výsledok práce ministra financií je, že pár dní pred posledným možným termínom zverejňuje 300-stranovú bichľu s názvom Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. A celý zdravotnícky sektor bije na poplach. Už zajtra majú o rozpočte hlasovať ministri na vláde, aby ho do 15. októbra stihli poslať do NR SR. Ako dobre budú mať "zákon roka" asi naštudovaný?" pýta sa bývalá koaličná strana, ktorá je aktuálne v opozícii.

Z TOHOTO AŽ MRAZÍ 🚨 ČO BUDE SO SLOVENSKÝM ZDRAVOTNÍCTVOM? Igorovi Matovičovi dnes zhodil zo stola rozpočet celý... Posted by Sloboda a Solidarita on Tuesday, October 11, 2022

Pod príspevkom SaS sa však následne strhla búrlivá diskusia. A to medzi šéfom poslaneckého hnutia OĽaNO Michalom Šipošom a poslancom SaS Marianom Viskupičom, ktorý je aj predsedom výboru pre financie a rozpočet. "Matovič, Matovič, Matovič,…opäť len Matovič. Stavím sa, že vo vašom najbližšom volebnom programe mu venujete minimálne jednu samostatnú kapitolu," napísal Šipoš, na čo mu strana v komentári argumentovala, že si mysleli, že Matovič je ministrom financií a jeho robotou je tvoriť štátny rozpočet. "Ale to žijeme v obrovskom omyle teda. Ako mu hovoríte vy a čo je jeho robota?" pýtajú sa. Následne sa pridal aj Viskupič. "Vidíš tam nejaké naše slová? Čítaj prosím, čo píšu všetci zainteresovaní. Ešte aj váš vlastný minister s rozpočtom nesúhlasí. Nuž ale to je tak, keď ho ukážete ministrom pár hodín pred prerokovaním na vláde. Určite si ho "stihnú" naštudovať. Michal prepáč, ale celé zle!" uzavrel.