Matematik Kollár má zlé správy: Počty nakazených stúpajú, prichádza ďalšia vlna! TOTO nás čaká

Nastupujúca vlna by nemala byť špecifická jedným dominujúcim variantom. Namiesto toho prichádza mix rôznych „Prichádza mix rôznych potomkov omikronu, ktorí hľadajú divokou evolúciou slabiny našich imúnnych systémov. Tie sú už pomerne dobre natrénované z minulých predchádzajúcich infekcií či očkovaní, avšak vírus si stále hľadá cestičky okolo,“ uviedol Kollár.

Aktuálne počet infikovaných pomerne prudko rastie, aj keď Kollár upozorňuje na to, že v krajinách ako Slovensko to nedokážeme z dôvodu obmedzeného testovania sledovať presnejšie v dátach. Silná vlna je už teraz v Rakúsku či v Nemecku, kde aj naďalej rastie. „Z hľadiska počtu hospitalizovaných s COVIDom v Rakúsku (aj na Slovensku) je to už štvrtá najväčšia vlna tejto pandémie a je dosť pravdepodobné, že bude v Rakúsku dokonca druhá najvyššia po alfa vlne na jeseň 2020. Pripomínam, že počítame hospitalizácie. Rýchlo však stúpa celá Európa. Vzhľadom na anekdotické správy, je vlna už pomerne mohutná aj na Slovensku, možno sme už v jej pokročilej fáze a vrchol môže byť na dohľad, môže nás však ešte čakať aj fáza ďalšieho rýchleho rastu, fakt nevieme,“ tvrdí.

Podľa jeho slov je vysoko pravdepodobné, že infekciou si prejdú desiatky percent našej populácie. Pozitívnou správou však je, že priebeh samotného ochorenia je vo väčšine prípadov najmä vďaka doteraz vybudovanej imunite iba mierny. „Avšak štatistická šanca, že bude vážnejší, je výrazne väčšia ako to, že vás na chodníku zrazí opitý vodič. To len pre istotu, aby bolo jasné, že aj medzi malými pravdepodobnosťami môže byť veľký rozdiel a nie je jednoduché riziko vyhodnocovať,“ dvíha Kollár varovný prst.

Čakajú náš ďalšie lockdowny?

Ďalším pozitívom je, že protipandemické opatrenia zrejme zavedené nebudú. „Môže sa obnoviť povinnosť nosiť respirátory napríklad v MHD, ale väčšie obmedzenia si momentálne neviem predstaviť. Nie je preto nevyhnutné mať väčšie obavy o to, ako vás opatrenia zasiahnu. To samozrejme znamená, že zdravotne bude znovu dosť ohrozená riziková skupina nad 60-70 rokov, či s chronickým ochorením, ktoré môže COVID zhoršiť,“ tvrdí. Upozornil síce na to, že väčšie výpadky pracovnej sily už hlásia na viacerých miestach v Európe, ale „keď sme to zvládli minule, teraz by to nemalo byť už horšie.“

„Považujte však určite za možné, že vy sami strávite pár dní s (možno aj nepríjemnou) chorobou doma, najmä ak máte školopovinné deti. COVID je fakt hnusná choroba a môže sa natiahnuť oveľa dlhšie, ako človek čaká,“ uviedol.

Pohľad upriamil aj na očkovanie, ktoré je u nás možné už aj novými vakcínami, aktualizovanými práve na omikron. Ľuďom, ktorí sú v ohrozenej skupine, odporúča preočkovať sa čo možno najskôr. „Na druhej strane, pre mladších ľudí do 30 rokov nie je možné vylúčiť, že benefit z očkovania nie je už zásadný, sú o tom vedecké polemiky,“ upozornil.

Očkovanie by vám, podobne ako v predchádzajúcich vlnách, malo pomôcť vyhnúť sa ťažkému priebehu ochorenia, samotnej infekcii však úplne zabrániť nedokáže, hoci ju má znižovať. Kollár zároveň poukázal na nové vakcíny, ktoré sa aplikujú priamo do nosa a dokázali by zabrániť aj prenosu infekcie. „Sú už na ceste a možno budú čoskoro k dispozícii, žiadna však v Európe ešte nie je schválená. Na to si musíme ešte počkať, to bude zrejme zásadný gamechanger,“ myslí si.

Ľudia siahajú po respirátoroch aj sami

Po skúsenostiach z predošlých vĺn sa tiež mnoho ľudí začína počas týchto dní chrániť aj dobrovoľne, bez toho, aby im to niekto diktoval zhora. „Hromadné akcie sú v plnom prúde, sám som bol v posledných týždňoch na niekoľkých koncertoch, či včera na diskusii. Už na nich bežne vidím ľudí s respirátorom. Ak sa cítite ohrození, prípadne máte niekoho v rizikovej skupine, s kým sa pravidelne stretávate, prípadne býva vo vašej domácnosti, určite odporúčam si respirátor v rizikových situáciách nasadiť,“ radí.

Šanca infikovať sa v MHD, či obchode je síce výrazne nižšia, aj na týchto miestach však pre mnohých môže byť optimálne sa chrániť. „Je to tak, že každý musí sám zvážiť svoje riziká a správať sa podľa nich. Pre najohrozenejšie skupiny to nie je ľahké obdobie, určite by im pomohlo, ak by sa chránili všetci. Ale v tejto fáze pandémie už vlastne žiadna krajina sveta nejde cestou plošných opatrení (veľmi už nie sú efektívne a tiež výrazne klesla ochota obyvateľstva ich dodržiavať). Vedie to naďalej k zvýšenej úmrtnosti oproti rokom 2015-2019 (čo potvrdili aj najnovšie pomerne presné dáta z Veľkej Británie), ale spoločnosť už takúto stratu akceptovala,“ uviedol Kollár.

Viaceré štúdie podľa neho ukázali, že najpodstatnejšou zložkou protipandemických opatrení je dôvera v spoločnosti, najmä dôvera v inštitúcie. „Pri súčasnom nastavení na Slovensku, a pri rétorike či už vládnych ale aj nevládnych politikov, je jasné, že to u nás dopadne tak ako obyčajne. Každý dôveruje iba sebe. Priznávam, vnímam to osobne v tejto situácii podobne,“ skonštatoval.

Nedisciplinovanosť sa môže vyplatiť

Kollár poukázal aj na jednu zaujímavosť. Najlepšie sa s touto „zmesovou“ vlnou totiž vysporiadajú tí, čo sa počas pandémie najmenej chránili a tým si vypestovali imunitu na široký rozsah mutácií. „Najviac ohrození tak môžu byť práve tí, ktorí sa doteraz najviac chránili. Je to paradox, a pre mnohých môže byť veľmi nepríjemný. Pre našu krajinu ako celok by to však mohla byť aj dobrá správa, opatrenia sme dodržiavali pravdepodobne po väčšinu času menej ako ostatné krajiny. Aj o tom svedčia tie nehody opitých vodičov,“ zhodnotil.

To, ako dlho bude táto vlna trvá, sa nevie. „Ak to bude prebiehať ako v minulých vlnách, takmer určite však by sme mali v polovici decembra už klesať a následne čakať na ďalšiu zimnú vlnu. Uvidíme, čo prinesie tá, zimný variant sa ešte len rodí,“ ukončil.