V zdravotníctve možno ušetriť desiatky miliónov eur, najviac do roku 2025

BRATISLAVA - V zdravotníctve je do roku 2030 potenciál úspor takmer 426 miliónov eur na výdavkoch z verejného zdravotného poistenia. Efektívnejšie využívanie zdrojov by mohlo najviac usporiť do roku 2025. V budúcom roku by to mohlo byť 127 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej revízie výdavkov, ktorý vláda vzala v stredu na vedomie.