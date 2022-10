Bezpečnostná rada SR by mohla mať nový výbor pre hybridné hrozby

Galéria fotiek (1) Minister obrany Jaroslav Naď

BRATISLAVA - Bezpečnostná rada (BR) SR by mohla mať nový výbor pre hybridné hrozby. Cieľom je posilniť odolnosť štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám a zabezpečiť medzirezortnú spoluprácu a koordináciu pri prijímaní súvisiacich opatrení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o fungovaní BR SR, ktorú Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.