AKTUÁLNE Hrozivá noc v Bratislave: Opitý vodič napálil do zastávky! Potvrdené sú štyri obete, dvaja ľudia sú v umelom spánku

Aktualizované 08:20 Takto vyzerá ráno po nehode dopravná situácia na mieste.

Aktualizované 07:58 Policajti v centre hlavného mesta naďalej dokumentujú okolnosti nočnej tragickej nehody na zastávke Zochova. Vodičov vyzývajú na opatrnosť. Bratislavskí policajti o tom informujú na sociálnej sieti. "Apelujeme na verejnosť, aby pri prejazde miestom tejto udalosti zvýšili svoju pozornosť a opatrnosť, pretože premávka bude usmerňovaná policajtmi v smere od Hodžovho námestia na Most SNP do jedného jazdného pruhu," uviedli policajti. Občanov vyzvali, aby na presun do Petržalky, ak je to možné, využili alternatívnu trasu.

Aktualizované 07:06 Zo šiestich zranených po nedeľnej (2.10.) tragickej nehode v centre Bratislavy boli dvaja v kritickom stave. Záchranári ich uviedli do umelého spánku a s viacerými ťažkými poraneniami, tzv. polytraumou previezli do nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová. Piatu obeť záchranári nepotvrdili.

"Podľa informácií, ktoré sme prijali na tiesňovej linke 155, na zastávke Zochova auto vrazilo do ľudí a na mieste sa malo nachádzať veľa zranených. Traja z nich podľahli ťažkým zraneniam na mieste, štvrtého sa pokúšali vyslaní záchranári oživovať, žiaľ, neúspešne. Lekár musel aj v jeho prípade, žiaľ, konštatovať smrť," uviedla Krčová. Okrem dvoch ťažko ranených boli ďalší štyria zranení pri vedomí. "Utrpeli najmä zlomeniny a úrazy hlavy. Posádky ich po ošetrení transportovali do nemocníc," doplnila hovorkyňa.

Aktualizované 06:32 Polícia žiada svedkov tragickej nedeľnej (2. 10.) nehody v centre Bratislavy o pomoc. Ak ju niekto videl a má informácie, ktoré pomôžu pri vyšetrovaní, môže sa prihlásiť na bezplatnom čísle polície 158. Taktiež môže políciu kontaktovať cez súkromnú správu na sociálnej sieti Facebook na stránke Polícia SR Bratislavský kraj. V centre Bratislavy blízko Zochovej ulice narazilo v nedeľu krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy. Nehoda si vyžiadala viacero mŕtvych a zranených.

Pri tragickej nehode auto narazilo do zastávky

Na bratislavskej Zochovej ulici narazilo krátko po 22.15 h auto do zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Nehoda si podľa doterajších informácií vyžiadala štyroch mŕtvych a sedem zranených. Polícia a hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

,,Podľa doterajších informácii vodič osobného motorového vozidla narazil do zastávky MHD, na ktorej sa v tom čase nachádzalo viacero osôb," uviedli policajti. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) priblížilo, že po príchode na miesto udalosti museli vyslobodzovať osoby z vozidla aj spod vozidla.