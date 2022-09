Vojna pokračuje: Matovič si opäť kopol do SaS, liberáli už chystajú návrh na jeho odvolanie

Podľa Matoviča je totiž pravým dôvodom „úteku“ Sulíka a SaS z koalície to, že podľa najnovších odhadov, s ktorými prišiel Denník E, si domácnosti za elektrinu priplatia od 7 do 500 eur, v závislosti od toho, či ňou aj kúria a ohrievajú vodu, alebo sú zateplené.

Video: Traja ministri za SaS odchádzajú do parlamentu: Ideme pracovať, čoskoro oznámime prvé kroky

Riešenie energetickej krízy na stole nie je

Čo sa týka samotnej energetickej krízy, ktorá väčšinu ľudí zrejme trápi viac, ako politické prekáračky, tak aktuálne na stole nie sú konkrétne riešenia. Na program dnešného zasadnutia vlády sa téma nedostala a odchádzajúci štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek v tejto súvislosti ešte pred rokovaním uviedol, že kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO) sa bude témou zaoberať iba v bode rôzne. "Znamená to, že si preberieme stav, ktorý nastal od posledného stretnutia," povedal Galek.

Štátny tajomník chcel vládu informovať aj o výsledkoch rokovaní ministrov zodpovedných za energetiku členských krajín EÚ, na ktorom Slovensko zastupoval. Nový minister hospodárstva Karel Hirman podľa neho nadviaže na prácu Richarda Sulíka. I keď pripustil možné zmeny v pripravovanom súbore opatrení na riešení energetickej krízy, základné smerovanie by sa podľa štátneho tajomníka nemalo meniť.

Dusno je aj v parlamente

Dusno je zatiaľ aj v parlamente, kde sa v stredu nepodarilo otvoriť schôdzu a svoju úlohu v tom zohrala aj SaS, ktorá chce najskôr vidieť, ako si koalícia predstavuje vládnutie. Otvorenie schôdze tak nepodporili. Poslanci sa opäť stretnú až budúci utorok, či však schôdzu otvoria, je v tejto chvíli veľmi neisté. "Chceli sme vidieť, ako si vládna koalícia predstavuje vládnutie, najmä tú časť, ktorá sa týka národnej rady, to znamená, ako chcú schvaľovať dôležité zákony, a chceli sme vidieť, či sú v stave otvoriť schôdzu," ozrejmil Sulík s tým, že najmä poslanci OĽaNO by sa mali zamyslieť, že keď nie sú schopní otvoriť schôdzu, či je správne držať jedného človeka prilepeného na stoličke, ktorý je "osobne zodpovedný za väčšinu problémov, ktoré má vláda". SaS chce podľa neho podporovať riešenia pre ľudí, no Sulík si myslí, že to treba vyrokovať. Vyzval preto OĽaNO a zvyšok koalície, že ak sa chcú na niečom dohodnúť, SaS je pripravená.

SaS už chystá odvolávanie Matoviča

SaS potvrdila, že pracuje na návrhu na odvolanie Matoviča z funkcie ministra. Je to podľa Sulíka otázka dní. Na iniciovanie odvolávania potrebujú 30 podpisov od poslancov. Na podporu chcú osloviť koaličných poslancov a dať možnosť aj poslancom OĽaNO podpísať sa pod návrh na odvolanie.

Následne majú rokovať aj s poslancami pôsobiacimi v neparlamentnom Hlase-SD. Poslancov, ktorí sú v ĽSNS a mimoparlamentnej Republike, proaktívne oslovovať nebudú. "Necháme to otvorené, keď podporia, bude podporené, keď nie, nebude," dodal Sulík.