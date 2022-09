Tabák sa pustila do Sulíka v deň jeho odchodu: Vynadala mu do bŕzd a zbabelcov!

BRATISLAVA - Poslankyňa za Sme rodina Romana Tabák, ktorá sa nedávno porúčala z koaličnej strany OĽaNO za to, že nepodporila možnosť vydania Roberta Fica na väzobné stíhanie, teraz sama máva členovi koalície na rozlúčku. Konkrétne si na mušku zobrala predsedu SaS a dnes už exministra hospodárstva Richarda Sulíka.

„Pán Richard Sulík, ste najväčšia brzda Slovenska," začala Tabák svoj príspevok na Instagrame v čase, kedy dával Sulík v prezidentskom paláci definitívnu bodku za svojim pôsobením vo vláde a balil si posledné veci na ministerstve hospodárstva. „Vždy, keď Slovensko mohlo prosperovať, ste sa zbabelo zbalili a odišli,“ odkázala.

Video: Traja ministri za SaS odchádzajú do parlamentu: Ideme pracovať, čoskoro oznámime prvé kroky

Podľa nej Sulík paralyzoval vládu aj parlament v ťažkých časoch. „Slovensko ide ďalej, síce pomalšie, ale predsa! S vami by išla krajina rýchlejšie vpred, ale my to už nejako zvládneme,“ pokračovala. Ná záver ešte Sulíkovi odkázala, že vládnuť vie len v opozícii a bez zodpovednosti a pridala známy záber herečky Marilyn Monroe mávajúcej z okna.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram/@romanatabak

Zo Sulíka znova rádový poslanec

Ministri za SaS podali demisie po tom, ako koaliční partneri počas vládnej krízy nenaplnili ich požiadavku na odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády. Vládna kríza sa vyostrila pre pretrvávajúce nezhody Matoviča a predsedu SaS Richarda Sulíka. Sulík aj ďalší exministri za SaS Branislav Gröhling a Mária Kolíková sa vrátia do parlamentu. Hegerova vláda bude pokračovať ako menšinová, teda bez väčšiny hlasov v Národnej rade SR.

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes v Prezidentskom paláci vymenovala nových ministrov. Rezort hospodárstva povedie Karel Hirman, rezort spravodlivosti Viliam Karas a ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. Dočasným vedením rezortu školstva poverila premiéra Eduarda Hegera.