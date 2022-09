ŠOK v blízkosti hraníc s Ukrajinou: V obci na východe sa pohybuje tiger, ak ho zbadáte, máte volať na toto číslo!

archívne video

"Žiadame všetkých, aby boli ostražití a obmedzili pohyb mimo svojich domov. V prípade, že niekto dané zviera sponzoruje, je potrebné kontaktovať políciu alebo starostu," uvádza samospráva.

Pohyb mladého tigra zaznamenali fotografie z fotopascí v územnej pôsobnosti Správy Národného parku (NP) Poloniny. "Jeho pohyb bol zaregistrovaný v katastroch obcí Brezovec, Klenová a Ulič. Pri pohybe v teréne je potrebné zachovať obozretnosť, zároveň nešíriť paniku. V prípade, ak zaznamenáte jeho pohyb, ihneď podajte správu na naše pohotovostné telefónne číslo - +421911011382," uvádza správa NP. V spolupráci so zazmluvneným veterinárom sú ochranári pripravení vykonať urgentne jeho odchyt a presunúť ho do štátneho zariadenia určeného pre takéto prípady, ktorým je ZOO Bojnice. Ide o medzinárodne chránený druh.

Riaditeľ správy NP Miroslav Buraľ potvrdil, že s podobným prípadom sa stretli pred pár rokmi, keď z menšej ZOO v Poľsku ušiel pštros emu. "Tiež sme to vtedy riešili odchytom," uviedol. Ochranári sú podľa neho v pohotovosti a v prípade potreby sú pripravení operatívne to riešiť. "Bolo to veľmi blízko hranice, takže je predpoklad, že šelma sa mohla už vrátiť aj naspäť na ukrajinskú stranu, ale sme v strehu, je to nová situácia aj pre nás," dodal Buraľ.

O prípade už informuje aj polícia, ktorá dokonca zverejnila fotografiu šelmy. "Včera krátko po 17.30h operačné stredisko RHCP v Sobranciach prijalo informáciu od svojich ukrajinskych kolegov, že zo ZOO ušiel tiger a mal by sa vyskytovať v blízkosti východnej hranice," píše polícia.

Výzva pre obyvateľov

O tejto skutočnosti policajti vyrozumeli všetky oddelenia hraničnej kontroly pri východnej hranici, policajné hliadky vykonávajúce službu v pohraničnej oblasti, starostov prihranicnych obci aj zástupcov poľovných združení. "Obyvateľov vyzývame k zvýšenej opatrnosti a v záujme vlastnej bezpečnosti nepristupujte k žiadnym riskantným krokom," prízvukujú.