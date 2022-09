Rokovanie VLÁDY: Ceny elektriny budú zastropované na dva roky! Drsná reakcia Krajniaka... toto nie je riešenie

Pred rokovaním vlády sa k situácii vyjadril minister práce Milan Krajniak aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Aktualizované 16:52 Matovič uviedol, že aktuálne by si prial, aby Sulík na ministerskej stoličke ostal. "Je to jeho maslo. Keď toto uvidia nejakí odborníci, tak sa budú chytať za hlavu, ak to prepočítajú," uviedol.

Aktualizované 16:40 "Minister hospodárstva tu mal byť. Bol pripojený 5 minút z piatich hodín," skonštatoval Matovič a skritizoval fakt, že ľudia budú platiť napriek zastropovaniu dvakrát viac. "Hore nám všetkým vybilo poistky, keď sme počuli vetu od štátneho tajomníka, že my máme riešenia. Nečudujem sa mu, že zdrhol," uviedol.

Aktualizované 16:37 "Dnes sme sa s hrôzou dozvedeli, že ľudia len za elektrinu zaplatia o 1,5 miliardy viac," povedal Matovič po rokovaní vlády a kritizoval Sulíkov rezort.

Aktualizované 16:33 Minister práce Milan Krajniak kritizuje opatrenia rezortu hospodárstva. Podľa neho nie sú predložené žiadne riešenia a zastropovanie stále znamená o 101 percent drahšiu elektrinu a o 50 percent drahší plyn pre domácnosti.

Aktualizované 16:09 Ceny plynu budú vyššie

Cena plynu bude pre domácnosti vyššia. Štát chce aspoň zmiešať lacný plyn z 30-dňovej rezervy štátu s drahším plynom, ktorí majú v súčasnosti dodávatelia k dispozícii. Aké zvýšenie je možné očakávať, je podľa neho ťažké odhadnúť. "Počítame s navýšením o 30 až 40 percent. Cena komodity však na trhoch stúpla o 1200 až 1500 percent," dodal Galek. Na rok 2023 chce vláda zabezpečiť výhodnejšie ceny plynu pre domácnosti vďaka historicky lacnému plynu, ktorý je držaný v zásobníkoch v Dolných Bojanoviciach. "Ten zmiešame s plynom, ktorý nakupujú obchodníci. Bez toho, aby sa museli zmeniť zmluvy, dodávatelia poskytnú tento lacnejší plyn domácnostiam," povedal Galek.

Aktualizované 15:40 Galek oznámil, že ďalšie dva roky bude cena elektriny zastropovaná na úrovni 61,21 eura za megawatthodinu.

Aktualizované 15:39 Rokovanie vlády skončilo. K návrhom zákonov k energetickej kríze informuje štátny tajomník Karol Galek. "Doteraz bolo, žiaľ, ministerstvo hospodárstva v týchto snahách osamotené," uviedol na úvod s tým, že niekoľkokrát im boli odmietnuté financie. Dnešok nebol o schvaľovaní, ale o ďalších debatách.

Aktualizované 13:28 Mária Kolíková ku kríze

Právne to vyzerá tak, že aj keď je minister v demisii, vykonáva všetky funkcie ako doteraz. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková tvrdí, že na pondelkovom termíne na podanie demisie sa nič nemení. "Karty sú jasne rozdané. Neviem vám teraz povedať, aký scenár bude v pondelok," povedala. "Táto vláda je v hybridnom formáte, viacerí sú pripojení online vrátane Richarda Sulíka," povedala. Čo sa týka návrhov k energetickej kríze, podľa ministerky spravodalivosti k tomu prebieha veľmi vecná debata.

Aktualizované 13:03 Peniaze z plánu obnovy dostanú nemocnice podľa regionálneho princípu

Nemocniciam sa budú peniaze z plánu obnovy na veľké projekty výstavby a rekonštrukcie rozdeľovať podľa regionálneho princípu. Metodiku pre priorizáciu projektov v piatok schválila vláda. Materiál obsahuje aj kritériá pre odborné posúdenie projektov a parametre pre určovanie poradia. "Kritériá pre odborné posúdenie projektu sledujú celkový príspevok investičného projektu k zlepšeniu dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti na základe rozvojového plánu nemocnice, ekonomické posúdenie plánovanej investície a časovú realizovateľnosť projektu vzhľadom na plnenie míľnikov z plánu obnovy a odolnosti," vysvetlil predkladateľ.

Aktualizované 10:32 Opatrenia by mali byť rozdelené do troch častí. "Riešenia pre domácností, pre podnikateľov a riešenia, ktoré pomôžu všetkým," uviedol. Na ministerstve zároveň predstavili návrh na zastropovanie cien elektriny a plynu v prípade núdzového stavu. Ten môže byť vyhlásený nielen vtedy, keď bude energií nedostatok, ale aj keď budú prehnane drahé.

Aktualizované 10:30 Ministerstvo hospodárstva predložilo súbor opatrení v boji proti energetickej kríze. Týka sa to domácností aj podnikateľov. "Ešte v stredu sa uskutočnilo stretnutie všetkých rezortov, ktorých sa to týka. Bohužiaľ, jediné ministerstvo, ktoré neprišlo, je ministerstvo financií," povedal Galek.

Aktualizované 10:15 Krajniak ku kríze v koalícii

Hnutie Sme rodina preferuje, aby sa SaS a OĽaNO nejako dohodli. "Keď sa dohodnú alebo nedohodnú, tak povieme, čo si myslíme, že sú naše priority, ktoré musí vláda okamžite riešiť. Okrem bežnej inflačnej pomoci je to určite zastropovanie cien energií a exekučná amnestia," uviedol Krajniak. "Nech to skončí, tak alebo onak." Ceny by sa mali zastropovať aj pre firmy, aj pre domácnosti.

Aktualizované 10:11 Či chce Sme rodina rezort hospodárstva, nepovedal. Hnutie čaká na koniec krízy a na to, ako sa SaS rozhodne. "Je mi jedno, politicky, kto bude na ministerstve hospodárstva," uviedol. "Niektorí kolegovia hovoria, že sa na nás rúti 50-metrové cunami a my riešime, či máme dobré pláštenky a dáždniky."

Aktualizované 10:10 "Potrebujeme vedieť, ako zastropujeme ceny energií, nie ako poskytneme pár eur kompenzáciu. Od toho závisí aj to, ako prežijeme túto zimu v porovnaní s ostatnými štátmi," uviedol. "Rútime sa do problémov, to je priorita, ktorú treba riešiť. Mňa mrzí, že niektorí kolegovia strávili leto tým, že riešili politické veci," dodal.

Aktualizované 10:07 Podľa Krjaniaka nejde o to, či riešenia prejdú, ale či sú dostatočné. "Myslím si, že to, čo sme doteraz mali na stole, je ako keď si dáte paralen, keď máte zápal pľúc. Neuškodí to, ale nemôžete si od toho sľubovať, že na druhý deň vstanete z postele. Kolegovia to mali dopracovať a verím, že to dopracovali. Nie je podstatné, či riešenie prijmeme dnes, alebo zajtra," povedal Krajniak a pripomenul, že o týždeň bude mimoriadne rokovanie na úrovni EÚ.

Aktualizované 10:05 "Existuje nemecké príslovie "radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca". Toto potrebujeme riešiť a nie to, či sa SaS-ka rozhodne tak alebo onak. Nech sa už rozhodne," povedal minister práce.

Aktualizované 10:00 "Neexistuje, že sa tu pol roka pozeráme na to, ako časť špekulantov, obchodníkov s energiami a bánk bohatla na tom, že na Slovensku vyrábame elektrinu za 20 - 40 eur za megawatt a potom sa vracia na Slovensko za 500 eur a potom to platia firmy a domácnosti. Toto sa musí skončiť," povedal Krajniak.

Rokovanie vlády a kríza

Vláda rokovala aj v stredu, kedy vypršalo ultimátum strany SaS. Ešte pred rokovaním sa však pre pult postavil premiér Eduard Heger spolu s ministrami za OĽaNO a predstavili desať podmienok, ktoré ak SaS odsúhlasí, prijme Igor Matovič ponuku Richarda Sulíka a spoločne odídu do parlamentu. Sulík podal demisiu, čím podľa jeho slov splnil jednu z podmienok Matoviča a o podmienkach je strana SaS ochotná rokovať až vtedy, keď Matovič odstúpi.

Matovič je ochotný odísť, až keď SaS schváli desať podmienok. „SaS je rovnaké ohrozenie slovenskej demokracie a demokratických princípov ako strana Smer,“ vyhlásil Matovič vo chvíli, keď sa ho novinári opakovane pýtali na to, či existuje šanca, že vyhovie Sulíkovej strane a podá do pondelka demisiu. Zatiaľ to teda stále nevyzerá na záchranu štvorkoalície. Najmä keď väčšina bodov, ktoré OĽaNO predložili, bolo dôvodom, prečo SaS v prvom rade koalíciu opustila.