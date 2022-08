MIMORIADNY ONLINE Veľký zvrat na vláde! Šok po návrate SaS na vládu, Sulík podal prezidentke demisiu už ráno!

BRATISLAVA - Je tu koniec augusta a pre štvorkoalíciu to znamená jediné - vypršanie ultimáta od SaS a ich následné podanie demisií. Je toto už len otázka niekoľkých hodín alebo sa stane zázrak a kríza sa v jediný deň prekvapujúco vyrieši? To nateraz netuší nikto, a možno ani sám premiér. Isté však je, že dnešné rokovanie vlády môže byť pre štvorkoalíciu posledné. Liberáli totiž po konci dnešného rokovania plánujú podať demisiu. Heger však zamiešal karty a pripustil, že Matovič predsa len odíde. Sulík medzitým už poslal prezidentke svoju demisiu a na ťahu je teraz podľa neho Matovič.

dnes vyprší ultimátum SaS, v ktorom žiadali odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča zo stoličky ministra financií

Richard Sulík poslal prezidentke demisiu už ráno, zvyšku ministrov SaS dáva čas do pondelka, aby dovtedy stihol Matovič odstúpiť

OĽaNO pripúšťa odchod Matoviča, ak SaS pristúpi na schválenie opatrení pre ľudí pred energetickou krízou, odísť by s Matovičom do parlamentu mal aj Richard Sulík

hlavnými spúšťačmi vládnej krízy boli protiinflačný balíček z dielne Matoviča a vzájomná nedôvera medzi ním a ministrom Richardom Sulíkom z SaS

12:07 Prezidentka Zuzana Čaputová medzitým pozvala v súvislosti s vládnou krízou do Prezidentského paláca premiéra Eduarda Hegera a predsedu NR SR Borisa Kollára. Pôjde tak o stretnutie trojice najvyšších ústavných činiteľov, po ktorom poskytne hlava štátu vyjadrenie pre verejnosť.

12:04 Richard Sulík podal demisiu už dnes ráno. "Z mojej strany robím 2 ústretové kroky. Matovič požaduje moje odstúpenie, ja som dnes ráno podal demisiu prezidentke ," povedal Sulík s tým, aby jeho kolegovia dali demisie až v pondelok, aby dali Matovičovi priestor na odstúpenie . Sulík povedal, že aspoň do polovice septembra odstúpia s ministrami za SaS aj štátni tajomníci liberálov.

12:01 Podľa Sulíka sa problém krajiny volá Igor Matovič. "Igor Matovič mal celé leto čas na zmysluplné rokovania, na reakciu, na predkladanie požiadaviek ... Bolo to sedem týždňov. Mal byť čas na to, aby sme sa rozumne dohodli. Tento čas Matovič premárnil a rokovania neboli žiadne. A to, že až dnes, čo je deň po lehote, tak dôjde s nejakými desiatimi požiadavkami. Ak máme byť úprimní, považujeme to za umelé predlžovanie vládnej krízy a zahrávanie sa s krajinou. Nemôžeme sa teraz vrátiť do bodu nula. Napriek tomu sme pripravení o týchto jeho požiadavkách konštruktívne rokovať, avšak rázne odmietame predlžovať koaličnú krízu. Na to, aby sme mohli s týmito rokovaniami začať, žiadame splnenie našej základnej požiadavky - odstúpenie Igora Matoviča," povedal Sulík.

11:59 SaS sa na čele so Sulíkom vracia na Úrad vlády a prezentuje verejnosti svoje stanovisko.

11:54 Štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti Ondrej Dostál sarkasticky komentuje podmienky OĽaNO na sociálnej sieti. "Nad týmto fakt niekto musel sedieť aspoň dva mesiace. Toto sa nedá zbúchať len tak niekde na dovolenke z večera do rána," narážal Dostál zrejme na ešte stále dovolenkujúceho Matoviča v Španielsku.

11:50 Požiadavky už na sociálnej sieti zdieľa aj premiér Heger.

11:12 Matovič si neodpustil ani ďalší krátky status.

11:04 Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico nazval po zverejnení podmienok OĽaNO Igora Matoviča "magorom". "Vyzývame prezidentku, aby v situácii, keď magor múti vodu, okamžite vyhlásila referendum o obidvoch otázkach, pretože len demokratické priame riešenie môže viesť k vyriešeniu bezprecedentnej vládnej krízy spôsobenej malými politickými deckami," píše Fico.

10:59 Podmienky na odchod Matovič zdieľal aj v statuse na sociálnej sieti. "Na povalenie vlády stačí len jedno slovo - Odchádzame. Slovo, na ktoré môžu doplatiť milióny ľudí vo veľmi ťažkej dobe. Slovo, ktoré s istotou vráti k moci mafiánske časy. Strana SaS je dnes ochotná toto slovo vysloviť a povaliť už tretiu protikorupčnú demokratickú vládu," píše líder OĽaNO.

10:47 Premiér Heger novinárom rozdal podmienky, ktoré požaduje OĽaNO na schválenie, aby potom odstúpil Matovič spolu so Sulíkom:

- 200 eur na dieťa

- štátny rozpočet na rok 2023

- ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

- stabilita dôchodkového systému

- finančná disciplína

- nové zdroje príjmov štátu

- zmrazené ceny elektriny pre všetky domácnosti

- výhodné zmluvy na plyn pre všetky domácnosti

- príspevok domácnostiam na plyn a teplo 250 miliónov eur

- príspevok dôchodcom 150 miliónov eur

"Keď bude predošlých 10 požiadaviek na pomoc ľuďom a ochranu verejných financií schválených, Igor Matovič veľmi rád prijme ponuku Richarda Sulíka na spoločný odchod z ministerských funkcií," dodáva OĽaNO.

10:45 Na ťahu je teraz SaS a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala, že strana sa ide poradiť o ďalšom postupe. Rokovanie vlády sa má posunuť o hodinu.

10:22 Minister Naď tvrdí, že SaS nejde o záujem ľudí, ale len o to, aby odišiel Matovič. "Nemáme žiadne personálne požiadavky. To svedčí o tom, že nám v OĽaNO ide len o ľudí," tvrdí minister obrany. OĽaNO chce v rámci pomoci ľuďom schváliť desať bodov , ktoré však ešte nemajú presne nadefinované a nebudú dnes o nich ani rokovať.

10:17 Pred novinárov prišiel aj predseda vlády Heger spolu s ministrami za OĽaNO Jaroslavom Naďom, Jánom Budajom a Natáliou Milanovou. "Hnutie OĽaNO vždy stálo na strane ľudí a bude vždy stáť na strane ľudí. Pred ôsmimi týždňami dala SaS požiadavku, ktorú odôvodnila dvojako. Že došlo k porušeniu koaličnej zmluvy a že dochádza k rozvratu verejných financií. Obidve boli lož. Nebudem to viackrát vysvetľovať. My sme dali SaS konkrétny návrh, aby sme tieto problémy vyriešili. Do poslednej chvíle sme čakali na to, že SaS príjme túto ponuku a pristúpi na dohodu. Tým, že nám ide o ľudí a uvedomujeme si vážnosť situácie, energetickú krízu, tak sme prišli s návrhom veľmi konkrétnych opatrení na pomoc ľuďom, ktorú predstierame aj strane SaS a aj ostatným koaličným partnerom. Potrebujeme pevnú koalíciu a potrebujeme ich schváliť na vláde a v parlamente. Ak budú tieto opatrenia schválené, tak Igor Matovič príjme výzvu, odstúpi z funkcie a odíde do parlamentu ," povedal premiér Heger s tým, že spolu s Matovičom by do parlamentu tak putoval aj Richard Sulík .

10:04 Veronika Remišová (Za ľudí) novinárom povedala, že stále je možnosť, že sa lídri medzi sebou dokážu dohodnúť. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) rovnako nevylúčil možnosť ďalšieho vládnutia štvorkoalície.

9:57 Roman Mikulec pri príchode na Úrad vlády novinárom povedal, že neočakáva žiadne prekvapenie.

8:52 V hre je stále ešte niekoľko možností. Jednou z nich môže byť aj to, že by Matovič hypoteticky podal demisiu až po odchode ministrov SaS. Tým by pre OĽaNO a premiéra teoreticky skomfortnil pozíciu a výber následných nových ministrov za SaS, ktorí by pre hnutie OĽaNO boli prijateľnejší.

8:38 Vicepremiérka Remišová vyzýva partnerov na ukončenie nezmyselných hádok a varuje pred alternatívou, ktorú by mohla zložiť terajšia opozícia.

8:00 Dnešné rokovanie vlády začína o 10:00. Očakáva sa, že po jeho konci vo vláde končí SaS podaním demisií ich jednotlivých ministrov. Ich odchod súvisí s nesplnenou podmienkou odchodu Igora Matoviča zo stoličky ministra financií a toto ultimátum končí práve dnes.