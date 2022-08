Kollár a Heger boli na koberčeku u prezidentky: Prišiel varovný prst, ako chcete zvládať ďalšie krízy?

VIDEO Prezidentka poskytla vyhlásenie po stretnutí s Hegerom a Kollárom:

To musel Matovič čakať až do poslednej hodiny? Pýta sa prezidentka

"Slovensko 2 mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samú seba, ale aby riešila problémy tejto krajiny. No v posledný deň ultimáta prišlo nové ultimátum z druhej strany. To vážne musel čakať pán minister financií s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisií? Namiesto riešenia pokračuje nekonečný seriál, ktorý už ale nikoho nezaujíma. Takto sa vládnuť nedá a nemá," povedala Čaputová po stretnutí s Hegerom a Kollárom. Hovorí o hlbokom rozpore medzi slovami a skutkami v požiadavkách OĽaNO.

"Slovensko čelí naraz inflačnej, geopolitickej, energetickej a klimatickej kríze v podobe enormného sucha. K tomu podľa lekárov kolabuje zdravotníctvo, mnohí zamestnávatelia volajú o pomoc a hrozia prepúšťaním, samosprávy hrozia zvyšovaním miestnych daní, aby mohli kúriť a svietiť. Ľudia sa prepadávajú do príjmovej chudoby a ich hnev dosahuje rekordnú úroveň," pokračovala Čaputová. "Viete ako situáciu na Slovensku hodnotia ľudia ktorých stretávam v rôznych regiónoch? Naposledy na Hornej Nitre, na Gemeri, na Kopaniciach. Voľný pád a chaos. Občania Slovenska trpezlivo dva mesiace čakali na výsledok, ktorý bol zdá sa zrejmý už na začiatku júla. Nehazardujme ďalej s ich trpezlivosťou," dodala.

"Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala v súvislosti s vládnou krízou do Prezidentského paláca premiéra Eduarda Hegera a predsedu NR SR Borisa Kollára," uviedol hovorca.

Sulík podal demisiu, SaS je ochotná rokovať o návrhoch OĽANO po odchode Matoviča

Neskôr avizoval aj vyhlásenie prezidentky. Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo.

V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vládu s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.