Neuveriteľný zoznam: TOTO všetko si má doniesť predškolák! Čo bude, ak pôjde do školy, pýta sa zhrozená mamička

BRATISLAVA - Školský rok sa nezadržateľne blíži a zhruba o 10 dní opäť po prázdninách zasadnú žiaci do školských lavíc. Už teraz sa však mnohí rodičia usilovne na nástup do školy pripravujú a pre svoje ratolesti chystajú pomôcky potrebné pre začiatok roka. Jedna z mamičiek však bola šokovaná, čo všetko vyžadujú od prípravkára.

Všetci rodičia školákov to poznajú. Pár dní pred začiatkom školského roka býva v obchodoch, ktoré ponúkajú výhodné zľavy na školské potreby. To využívajú školáci, ale aj rodičia. Každý rodič žiaka vie, aký je začiatok školského roka nákladný a čo všetko treba deťom na návrat do lavíc nachystať. Na sociálnej sieti sa ale objavil zoznam pre prípravkára do základnej školy, ktorý mamičku poriadne rozhneval. "A to je len predškolák. Aký zoznam bude, keď nastúpi do školy?" pýta sa na stránke Nekŕmte nás odpadom.

V zozname, v ktorom je napísané, že ide o potreby pre prípravný ročník, sú popísané pomôcky zhruba na celú stranu. Požadujú napríklad aktovku s uškom na zavesenie, obal s tvrdými doskami na bežný rozmer papiera (A4), v ktorom budú vložené dva zošity č. 440, teda veľké čisté, 1 slovník, dva náčrtníky o veľkosti A4, 40 výkresov A4, 2 sady farebných papierov, pričom zošity je potrebné obaliť tvrdým obalom. Rovnako požadujú peračník, v ktorom budú dve obyčajné ceruzky, 12 farbičiek so základnými farbami a strúhadlo na ceruzky.

Ďalej požadujú školský kufrík, v ktorom budú ostré nožnice s tupým koncom, lepidlo na papier, vodové farby, 3 štetce rôznej hrúbky a ďalšie dva ploché, 1 handričku na utretie štetca, voskové farbičky s 12 základnými farbami, jedna plastelína, 1 obrus z umelej hmoty o veľkosti 50x50 centimetrov, farebné kriedy, švihadlo, bublifuk a plastový pohár na vodu. Prípravkár si má doniesť aj podsedák na svoju stoličku či vrecúško na telesnú s teplákmi, tričkom, ponožkami a cvičkami. V zozname je napísaná aj igelitová taška s hygienickými potrebami, ako toaletným papierom, malým uterákom, zubnou kefkou a pastou a umelohmotným pohárom, či látkové vrecko, v ktorom budú uložené vzdušné sandáliky s bledou podrážkou.