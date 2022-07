Tajná NAHRÁVKA policajného prezidenta! Hamran čelí kauze: Chcel obísť zákon?

Existenciu nahrávky potvrdilo aj policajné prezídium. „O existencii ilegálnej nahrávky vyhotovenej na Útvare osobitného určenia, ktorá mala poslúžiť na diskreditáciu veliteľa Útvaru osobitného určenia, vieme. Máme informácie, že Ján Kaľavský ju veľmi intenzívne zháňal v prospech nejakej novinárky,“ uviedli nedávno pre Hospodárske noviny. Tie následne informovali aj o tom, čo má byť na zázname zachytené.

Z nahrávky, ktorú majú mať k dispozícii, vyplýva, že Hamran a jeho podriadení uvažovali nad obchádzaním zmluvných podmienok. Tie sa týkali dohody medzi špeciálnym útvarom a NBS. Hamran mal totiž v roku 2018 podpísať s Národnou bankou Slovenska kontrakt, ktorý sa týkal zabezpečenia prevozu peňazí v rámci Slovenska. Komando za túto prácu dostalo zaplatené vyše 260-tisíc eur. Avšak Útvar osobitného určenia sa zaviazal, že všetky tieto peniaze investuje do nákupu materiálno-technické vybavenie súvisiace s predmetom zákazky. A práve toto mal chcieť Hamran obísť. Financie chcel použiť na iné účely, konkrétne na nákup vozidiel, ktorými sa peniaze prevážať nebudú.

„Keby aj niečo, tak porušujeme zmluvu my… A mne by to stálo za to, vozidlá z Národnej banky naozaj nepoužívať na robotu. Keď je to tak, tak je to tak.…“​ má na nahrávke hovoriť Štefan Hamran svojim spoločníkom. Tvrdí im tiež, že „nikto nepreukáže, či je to tá cena, za ktorú to Národná banka kúpila alebo iná." Ide vraj len o autá, ktoré majú evidenčné čísla. „Všetok ostatný materiál by sa mohol používať všade inde, lebo to by mi v živote nepreukázali, že GPS, vysielačka…“​ vysvetľuje. Ďalší muž zasa dodáva, že problém by nebol ani nákup Touaregov lebo vozidlá tohto typu Lynx commando už má. „Keby boli také isté, ani Pán Boh to neskontroluje, možno podľa ,vinka', ale kto to bude kontrolovať,“ malo zaznieť na nahrávke.

Hospodárske noviny uvádzajú, že Útvar osobitného určenia pod vedením Hamrana mohol v rokoch 2019 až 2021 použiť z prostriedkov vyplatených Národnou bankou na nákup vozidiel až 800-tisíc eur, medzi nimi aj luxusné manažérske vozidlá značky BNW, ktoré sa na prevoz peňazí nepoužívajú.

Vecou sa nedávno zaoberal aj finančný výbor parlamentu. Jeho predseda Marián Viskupič (SaS) uviedol, že Hamran nákup BMW-čiek zdôvodnil aj tým, že sa bežne používajú v rámci policajných špeciálnych jednotiek aj v iných krajinách, napríklad v Česku. Hospodárske noviny však tvrdia, že česká strana uviedla, že ani jedno BMW 540i xDrive, ktoré si zaobstarali, nebolo vyčlenené pre českú špeciálnu jednotkou Útvaru rýchleho nasadenia, ktorá je obdobou slovenského Lynx commanda.