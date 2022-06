Na bratislavských Kramároch ľudia neverili vlastným očiam: Po ceste sa prechádzala nezvyčajná rodinka!

BRATISLAVA - Obyvatelia bratislavských Kramárov si zrejme pomysleli, že sa im sníva. Veľmi skoro ráno za úsvitu totiž zbadali, že na križovatke L.Dérera, Bárdošovej a Višňovej ulice sa pohybuje v skutku netradičná rodinka. Boli ich desiatky, veľkí aj malí, mali kly a štyri nohy. A vybrali si to priamo na hlavnú cestu.

Celé sa to udialo začiatkom tohto týždňa na bratislavských Kramároch. Po ceste sa vybrala početná diviačia rodinka, ktorá sa skladala z desiatok dospelých jedincov a mláďat. Tí sa ocitli mimo lesa a za úsvitu si to namierili priamo do centra miestnej časti. Spolu ich v stáde bolo asi 40.

Tento nezvyčajný úkaz sa podaril natočiť jednému obyvateľovi, ktorý práve úsekom križovatky ulíc Ladislava Dérera, Bárdošová a Višňová prechádzal v aute. Tieto ulice sú však od lesov vzdialené a kúsok od križovatky sa nachádza aj detské ihrisko. Nie je jasné, čo tam stádo diviakov hľadalo, ani či sa im následne podarilo dostať do lesa. No tí, ktorí videli rodinku pohybovať sa po sídlisku, si museli myslieť, že sa im sníva.