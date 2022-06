Čaputová po návrate z Ukrajiny: Bol to jeden z najemotívnejších dní! Civilné ciele bombarduje Rusko zámerne

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová včera navštívila Ukrajinu a stretla sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským. S príhovorom vystúpila aj pred poslancami ukrajinského parlamentu. Po návrate z Ukrajiny uviedla, že to bol pre ňu jeden z najemotívnejších dní v jej živote.

Čaputová mala rokovať aj s predsedom ukrajinskej vlády Denysom Šmyhalom. Po prílete na Slovensko informovala o rokovaniach, ale aj o jej pocitoch a dojmoch z návštevy.

Jeden z najemotívnejších dní

Prezidentka vystúpila pred novinármi po návrate z Ukrajiny s krátkym vyhlásením. Pohľad na zdevastovanú Ukrajinu v nej zanechal silné emócie. "Včera som zažila jeden z najemotívnejších dní vo svojom živote. To, čo som videla, bolo veľké utrpenie a veľká bolesť," uviedla. Spolu s ostatnými členmi delegácie a predstaviteľmi Ukrajiny navštívila predmestie Kyjeva. "Z toho miesta bolo jasné, že to nie sú náhodne zatúlané strely, ale je to cielené ničenie Ukrajiny zo strany Ruska," povedala.

"Je iné vidieť to v televízii a iné je tam byť. Neboli to náhodné strely, niekto bombardoval bytové domy rad za radom," uviedla. "Stojíte na ulici a vidíte, že niekto bombardoval domy zaradom. Bol to zámer ničiť Ukrajinu," uviedla. "Vidíte doslova do kuchyne, vidíte rozmetané potraviny na ulici," povedala.

Návšteva nemocnice

Podvečer navštívila nemocnicu a mnohých zranených. "Sprevádzal ma lekár s dlhoročnou praxou, ktorý keď mi rozprával príbehy pacientov, tak pritom plakal," povedala s tým, že sa jej tento zážitok dotkol. "Každý, kto to vidí, musí mať jasno v tom, čo sa deje," uviedla prezidentka. Na Ukrajinu šla, aby potvrdila podporu Slovenska krajine, ktorá sa bráni agresorovi. "Stáť nad ľuďmi a povedať si, že strata končatiny je ešte tá lepšia diagnóza... je hrozné."

Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, nezastaví sa pred ničím

O posilnení bilaterálnej spolupráce a pomoci Slovenska rokovala s najvyššími predstaviteľmi krajiny a vystúpila aj v parlamente. Mier na Ukrajine je v bytostnom záujme Slovenska. Návštevou chcela podľa svojich slov opätovne vyjadriť podporu krajine, ktorá sa bráni. "Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím. Práve preto sa o to musíme zaujímať a pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila," vyhlásila prezidentka.

"Každé jedno stretnutie bolo sprevádzané slovom ďakujem. Slovákom odkázali slová vďaky. Som hrdá na Slovensko, na občanov Slovenska, ktorí pomáhajú," uviedla. Dodala, že verí vo víťazstvo Ukrajiny. "Ukrajina vedie spravodlivú obrannú vojnu."

Stopy skazy

Čaputová navštívila aj mestá Boroďanka a Irpiň neďaleko Kyjeva, v ktorých ruské jednotky útočili na civilné ciele, školy, kultúrne centrá a obytné domy a boli značne zničené raketovými útokmi a ostreľovaním.

VIDEO Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej pred poslancami ukrajinského parlamentu

"V Boroďanke a Irpini som na vlastné oči videla stopy skazy, ktorú ruskí vojaci na Ukrajinu priniesli. Stovky kilometrov na východ a na juh aj dnes čelia rovnakej skaze tisíce ďalších ukrajinských civilistov - ženy, muži, deti. Verím, že keď pominie táto nočná mora, Ukrajina znovu rozkvitne," uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Ako podotkla, to, že obrázky vojny na Ukrajine už neotvárajú správy, neznamená, že utrpenie Ukrajincov je menšie.

Ukrajina patrí do Európskej únie

Pred poslancami ukrajinského parlamentu Čaputová zdôraznila, že urobí všetko pre to, aby sa Ukrajina stala súčasťou EÚ. Okrem iného jej deklarovala pomoc s vývozom obilia a ďalších tovarov. "Ukrajina patrí do Európskej únie a bude jej súčasťou. Slovensko a ja osobne urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo čo najskôr a budem o tom aj naďalej hovoriť s ďalšími lídrami," zdôraznila v príhovore. Uviedla, že Slovensko podporí všetky snahy o mierové urovnanie vojny, ktorú Rusko rozpútalo.

Zdroj: Prezidentská kancelária

"Ale iba za podmienok, ktoré určíte vy, napadnutý a hrdinsky sa brániaci ukrajinský národ," dodala s vierou, že Ukrajina vojnu vyhrá. Tí, ktorí dnes volajú po zastavení vojenskej pomoci, volajú podľa Čaputovej po kapitulácii Ukrajiny. "Preto pomáhame a budeme naďalej pomáhať aj v tomto smere. Prednedávnom to bol obranný systém S-300 či odmínovacie zariadenia a munícia, onedlho to budú húfnice Zuzana," podotkla. Zároveň poukázala na to, že pred mesiacom začali ukrajinskej prokuratúre a znalcom pomáhať forenzní experti a policajní technici zo Slovenska.

Zdroj: TASR - Kancelária prezidenta SR

"Viem, že zdokumentovanie zločinov, ktoré Rusko napáchalo na Ukrajine, vám vašich blízkych späť nevráti. Dá však možnosť celému svetu povedať, čo sa stalo. A žalovať tých, ktorí to všetko spôsobili," doplnila. Okrem toho poukázala na solidaritu Slovenska pri prijímaní ukrajinských utečencov. Zdôraznila, že Rusko vedie vojnu proti Ukrajincom dlhodobo. "Konflikt sa nezačal barbarským úderom rakiet v pochmúrne februárové ráno roku 2022. Začal sa dávno predtým, masívnou propagandou popierajúcou vašu štátnosť, vašu národnú či kultúrnu identitu, váš jazyk," povedala s tým, že Západ za osem rokov neurobil dosť na to, aby Moskvu zastavil. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi podľa jej slov nejde o kúsok Donbasu či Krym, ale "chce Ukrajinu zničiť". Ukrajina vedie podľa prezidentky spravodlivú a obrannú vojnu.

Celý demokratický svet vzhliada k statočnosti ukrajinského ľudu

Celý demokratický svet vzhliada k odvahe a statočnosti ukrajinského ľudu a ukážkovému líderstvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Čaputová ocenila, že sa mohla v parlamente prihovoriť demokraticky zvoleným zástupcom ukrajinského ľudu. "Keby išli plány ruského prezidenta Vladimira Putina podľa jeho očakávaní, dnes by bola v Kyjeve bábková vláda pod réžiou Kremľa. Našťastie to tak nie je," povedala.

"Pozícia Slovenskej republiky je pevná a jasná od samého začiatku vojny. SR podporuje Ukrajinu humanitárne, politicky, ale aj vojensky," pokračovala Čaputová. Podľa jej slov je správne podporovať Kyjev aj vojensky, pretože vedie spravodlivú a obrannú vojnu. "Je nám jasné, že iba potraviny, lieky alebo hygienické potreby vám nemôžu pomôcť zastaviť agresiu." Čaputová uviedla, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú kandidátsky status Ukrajiny, pokiaľ ide o jej členstvo v EÚ.