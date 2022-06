Medzinárodný škandál: Na Ukrajine má Rusom pomáhať Slovák! Objavili sa jeho fotografie, a to aj zo zákopu

KYJEV - Jeden veľký omyl, alebo medzinárodný škandál diplomatických rozmerov? Nikto z našich zložiek to zatiaľ nepotvrdil, no zdá sa, že na Ukrajine počas vojny za tú "druhú stranu" bojuje aj občan Slovenska, ktorého tvar sa ocitla na sociálnej sieti. Tam tieto zábery potenciálneho Slováka umiestnili práve Ukrajinci. So slovenskou šiltovkou pózuje na lodi a je dokonca zvečnený aj s ťažkými zbraňami v zákope.