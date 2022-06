PRÁVE TERAZ Motoristov na cestách zdržia viaceré nehody: Neprejazdný úsek R1, stojí sa aj na Prístavnom moste!

BRATISLAVA - Úsek cesty R1 za výjazdom Nitra-Západ v smere do Zlatých Moraviec je neprejazdný. Odstraňujú tam nehodu troch vozidiel. Informuje o tom na svojom webe Stella centrum aj Zelená vlna RTVS. Obchádzka je možná cez Nitru.

"V kolóne na R1 sa zdržíte v stojacej kolóne už od Veľkého Zálužia," priblížila Stella centrum s tým, že za Veľkým Zálužím pred Nitrou pribudli ďalšie dve nehody. Odporúča sa tomuto úseku na R1 vyhnúť a použiť obchádzkové trasy. Zelená vlna tiež informuje o kolóne v Nitre na Mostnej smerom na Chrenovskú. Vodiči sa zdržia desať až 15 minút.

#NEHODA AKTUALIZÁCIA: Na R1 za výjazdom Nitra - Západ smerom na Zlaté Moravce sa zrazili tri autá, úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Nitru. FOTO: Facebook / N. A. Feky pic.twitter.com/zNhM0Prlxt — Zelená vlna (@zelenavlna) June 3, 2022

Na D1 za Prístavným mostom sa zrazili tri autá

V Bratislave na diaľnici D1 za Prístavným mostom v smere k nákupnému centru sa v piatok popoludní zrazili tri autá v ľavom pruhu. Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Obchádzka je možná v strednom a pravom pruhu. Vodiči sa v kolónach zdržia približne desať minút.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Zelená vlna

Stella centrum na svojom webe zároveň informuje o kolónach v rámci hlavného mesta na úseku Stará Senecká - Ivanka pri Dunaji, zdržanie hlási do 30 minút. Približne päťminútové zdržanie v kolónach čaká vodičov na D2 v úseku Lozorno - Stupava a na D1 od Zlatých pieskov cez Prístavný most v smere do Petržalky.