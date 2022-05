Fico naložil koalícii: Sulík je hanbou, Heger sa ho mal dávno zbaviť! Obvinenia mu údajne nabili baterky

Posledné dni či týždne boli doslova nabité udalosťami. Začalo to koncom apríla, kedy NAKA obvinila expremiéra Roberta Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka z viacerých trestných činov, ako napríklad zo založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny. Zločinecká skupina, ktorú podľa polície ovládali Fico s Kaliňákom, mala slúžiť na diskreditáciu ich politických oponentov. Okrem toho však aktuálne ľudí trápia zvyšujúce sa ceny potravín a služieb či tovarov, ktoré sú dôsledkom rastúcej inflácie.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nedávno predstavil aj protiinflačný balíček. Ten má pomôcť najmä rodinám s deťmi. Koaličná SaS však avizovala, že za návrh nezahlasuje, nepáči sa im totiž, že Matovič pomoc rodinám podmieňuje vyššími daňami pre zhruba stovku najbohatších firiem. A práve tieto témy riešil predseda parlamentu Boris Kollár so svojim politickým náprotivkom Robertom Ficom (Smer-SD) v diskusnej relácii V politike televízie TA3.

Cestou k dohode celej koalície v rámci schvaľovania protiinflačného balíčka by mohlo byť spoločné rokovanie a dohoda vlády so spoločnosťami, ktorých nadmerné zisky majú byť zdanené. Podľa Kollára by ústretový postup firiem mohol zmeniť aj postoj Richarda Sulíka a strany SaS.

"Som presvedčený, že by pomohlo, ak by sme to len tak nenariadili, ale sa s firmami vrátane bankového sektora stretli a dohodli sa na tom, koľko a akým spôsobom môžu v týchto ťažkých časoch prispieť. Verím, že aj firmy budú ústretové," zdôraznil Kollár. "Toto by mohlo presvedčiť aj Richarda Sulíka, ktorý ich v rámci svojej politiky legitímne bráni," povedal Kollár.

Fico na to len reagoval, že súčasný minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) je hanbou vlády a premiér Eduard Heger sa ho už mal dávno zbaviť. „Heger je však slabý. Ja by som takéhoto ministra okamžite vyhodil. Rovnako, ako by som vyhodil Gröhlinga alebo Matoviča, veď je na hlavu postavené, aby sa prebiehali, ktorý z nich bude stáť na čele protestu učiteľov, ktorý organizovali proti nim,“ rozčuľoval sa Fico na adresu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

Vyšší bankový odvod?

Spolu so svojím kolegom v diskusii Robertom Ficom sa zhoduje v tom, že okrem zdanenia nadmerného zisku bohatých firiem by sa mal opätovne zaviesť bankový odvod.Fico je dokonca za to, aby bol tento odvod aj trojnásobne vyšší ako v minulosti. "My v každom prípade musíme hľadať zdroje tam, kde sú, a musíme ich poskytnúť rýchlo," uviedol o nutnosti opatrení proti zdražovaniu. Uistil, že za zdanenie nadmerných ziskov a bankový odvod jeho strana v parlamente zahlasuje, bude však proti tomu, ak by sa mali prostriedky na protiinflačný balíček negatívne dotknúť príjmov samospráv. "Za toto nikdy nebudeme hlasovať, aby sa bralo samosprávam. Tie nebudú mať potom inú možnosť, ako zvyšovať miestne dane," upozornil Fico na jeden z krokov, ktoré avizovali samosprávy ako vynútenú reakciu na nižšie príjmy pre mestá a obce.

Fico tiež poukázal na to, že ľudia sú z aktuálnej vlády sklamaní a pociťujú hnev. Údajne sa expremiér vybral uplynulý víkend na trh, kde si robil prieskum verejnej mienky. „Ak by som v tej chvíli mal pri sebe petičné hárky pre vyhlásenie referenda, mal by som určite 2-tisíc podpisov,“ povedal Fico s tým, že sa s ľuďmi rozprával v hlavnom meste. „Boli by ste šokovaní, ako niektorí ľudia reagovali,“ dodal Fico.

Politická likvidácia opozície a problémy v polícii

Predseda Smeru-SD Robert Fico poukázal aj na možný únik informácií z polície. "Prezident Policajného zboru, ktorý o tom nemá čo vedieť a už vôbec nemá o tom čo rozprávať, pred najvyššími ústavnými činiteľmi hovoril, že sa pripravuje obrovská bezpečnostná akcia," priblížil a z toho dôvodu vyzval premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby v tejto veci zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Kollár reagoval, že v tejto veci už Hegera požiadal o jej zvolanie. „Musíme sa touto vecou zaoberať, lebo toto už je rozklad štátu,“ vykrikoval Fico.

Nabité baterky

Rovnako skritizoval celú kauzu okolo jeho osoby a zopakoval, že podľa jeho názoru ide o politickú likvidáciu opozície. Predseda Smeru spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom sú obvinení vo viacerých veciach. Kaliňák bol do piatku takmer mesiac stíhaný väzobne, Najvyšší súd však napokon toto rozhodnutie zrušil a po novom je tak stíhaný na slobode. Expremiér upozornil, že vzhľadom na celú kauzu pôjde do tvrdej opozičnej politiky, ktorej súčasťou budú aj verejné zhromaždenia. Dodal, že chce vyhrať najbližšie parlamentné voľby.

„A tie aj vyhráme. Touto nespravodlivosťou mi nabili baterky,“ povedal. Kollár na Ficove slová reagoval len stroho, že bude veriť, že voľby nevyhrajú. Priznal však, že vzťahy v koalícii sú napäté, no verí, že súčasná vláda vydrží do konca volebného obdobia, teda do februára 2024.

Hnutie Sme rodina nepostaví svojho kandidáta do prezidentských volieb v roku 2024. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil líder hnutia a predseda Národnej rady SR Boris Kollár. "Uvidíme, kto sa prihlási," uviedol ďalej na otázku podpory Sme rodina. Predseda Smeru-SD Robert Fico, naopak, potvrdil, že jeho strana bude mať vlastného kandidáta. "Bude proslovenský, sociálne orientovaný, taký, ktorý vníma členstvo v Európskej únii ako partnerstvo, nie podriadenosť," zdôraznil.