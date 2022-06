Robert Fico vyzýva na návrat k politickej kultúre: Referendová otázka bude mať charakter ústavného textu

BRATISLAVA – Alternatíva, ktorú chce Smer-SD spolu s ďalšími politickými stranami a sociálnymi partnermi občanom ponúknuť prostredníctvom referenda, nie je postavená na straníckom obsahu, ale na zmene formy vládnutia. V TASR TV to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.

"Ponúkame novú formu vládnutia, demokratickú, právnu, založenú na sociálnom dialógu," vyhlásil Fico. Na Slovensku podľa neho prestali fungovať demokratické inštitúty a upadla politická kultúra. "Prvé, čo musí ponúknuť nová vláda, je upokojenie politickej situácie, návrat elementárnej politickej kultúry, aby sa vnútrokoaličné spory nestali predmetom večnej verejnej diskusie a, samozrejme, návrat k sociálnemu dialógu," tvrdí Fico. Priznáva rôzne chyby z minulosti, ale zdôrazňuje, že jeho vláda viedla normálny dialóg s partnermi.

Sme v stálom konflikte a v talianskom manželstve, no máme výsledky, charakterizoval Matovič súčasné vládnutie

"Nám by sa nemohlo stať to, čo sa teraz stalo s mestami a obcami. Pravidelne sme rokovali aj so zamestnávateľmi a zamestnancami," zdôraznil. Smer-SD bude podľa neho naďalej presadzovať ľavicové videnie politiky, referendum však musí rešpektovať aj liberálne či konzervatívne videnie sveta. Na otázku, prečo si myslí, že referendum s novou otázkou prezidentka Zuzana Čaputová vypíše, ak predchádzajúcu otázku dala posúdiť Ústavnému súdu, Fico odpovedal, že tentoraz bude otázka koncipovaná priamo ako návrh ústavného textu.

"Ideme do jednej otázky, ktorá bude mať charakter ústavného textu. Navrhujeme slovenskej verejnosti, či sú za takúto zmenu ústavy. A tam bude presne formulované, čo chceme, aby bolo zmenené, pokiaľ ide o referendum, predčasné parlamentné voľby a skrátenie volebného obdobia," vysvetlil. Podpisy na petíciu chcú vyzbierať v takom čase, aby prezidentka mohla termín referenda spojiť s termínom konania komunálnych a regionálnych volieb.

"Referendum je za danej situácie jediná možnosť, ako odstaviť túto vládu. Riadne voľby sú v roku 2024 a dovtedy narobia obrovské škody. Táto vláda je prekonaná a v podstate rozpadnutá," podotkol Fico. Pripúšťa, že hlava štátu môže vládnej koalícii hodiť záchranné koleso. "Ale máme povinnosť ísť proti tomu a vysvetľovať pani prezidentke, že jej povinnosťou je chrániť záujmy Slovenskej republiky," zdôraznil.

Ak sa na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR bude rokovať o mimoriadnom zdanení výhody z predaja ruskej ropy, Smer-SD podľa neho zváži podporu tomuto návrhu. "Pokiaľ ide o získavanie zdrojov z firiem, ktoré majú nadštandardné zisky, proti tejto filozofii Smer-SD nie je. Pozrieme sa, aký bude predložený návrh a podľa toho sa rozhodneme," povedal.

Za ďalší možný zdroj peňazí na vládne opatrenia považuje znovuzavedenie bankového odvodu, odmieta však financovať opatrenia na kompenzáciu zdražovania zo zdrojov samospráv. "Oklamali verejnosť, vylúčili celý rad domácností z akejkoľvek pomoci, nechali ich vystavené obrovskému zdražovaniu a ešte to zobrali mestám a obciam, ktoré to po komunálnych voľbách budú musieť dostať od ľudí naspäť v podobe zvýšených daní alebo poplatkov za služby," uzavrel Fico.