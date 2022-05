VIDEO Fico hovorí, že žijeme v absurdistane: Situácia na Najvyššom súde pripomína zmanipulovanú maturitnú skúšku!

VIDEO Fico o situácii na Najvyššom súde:

"Viem, že nás teraz hlavne trápi drahota. Nezabúdajme však aj na zneužívanie trestného práva a likvidáciu opozície," hovorí predseda Smeru vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Podľa Fica sa celá koalícia a so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom a prezidentkou Zuzanou Čaputovou spoliehajú už len na to, že ich "všetkých pozatvárajú".

"Pred dvoma dňami sa predseda Najvyššieho súdu sťažoval, že Najvyšší súd nesmie byť zapájaný do politického boja. Áno, ale to by sme na vlastné oči nesmeli vidieť, čo robia niektorí politickí angažovaní sudcovia NS, ako je napríklad sudca Kliment alebo Štift," tvrdí Fico.

Nepáči sa mu postup Štifta a Klimenta

Fico v liste, ktorý zaslal Jánovi Šikutovi vyslovuje osobitné obavy v súvislosti s postupom sudcov NS SR Klimenta a Štifta. "Sudca NS SR J. Kliment bol nominantom predsedu najsilnejšej vládnej strany (ten otvorene hovorí o nevyhnutnosti pozatvárať predstaviteľov opozície) na funkciu generálneho prokurátora SR, vláda SR ho zvolila za člena Súdnej rady SR. Sudca NS SR P. Štift absolvoval justičnú skúšku a stal sa sudcom bez toho, aby strávil jeden jediný deň v justičnej praxi na súde, čo mu umožnila jeho podriadenosť súčasnému špeciálnemu prokurátorovi SR D. Lipšicovi. Rozhodovanie týchto sudcov v citlivých kauzách je tak frekventované, že vyvoláva oprávnené dojmy, že okrem senátu 5T neexistuje na NS SR iný trestný senát. Situácia dokonca musí vyvolávať oprávnené obavy, že pri prideľovaní spisov na NS SR dochádza k cieleným manipuláciám. Za náhodný potom nemožno považovať ani fakt, že sú to títo istí sudcovia, ktorí sa najčastejšie objavujú v rozhodnutiach ÚS SR ako zodpovední za porušovanie základných práv a slobôd," píše Fico.

Právny štát má u nás podľa Fica defekty

Podľa Fica sa Kliment priamo podieľa na tvorení päťčlenného senátu, ktorý má rozhodnúť o jeho zaujatosti. "Plne rešpektujem nezávislosť súdnej moci, ale sú neprehliadnuteľné okolnosti potvrdzujúce, že právny štát na Slovensku trpí mimoriadne vážnymi defektmi, dokonca na jeho najvyšších poschodiach. Prirodzene preto očakávam a súčasne Vás týmto otvoreným listom žiadam, aby ste po Vašom vyhlásení, že NS SR nemôže byť súčasťou politického boja, prijali okamžite opatrenia na Najvyššom súde SR, ktoré vylúčia evidentnú angažovanosť niektorých Vašich sudcov v tomto politickom boji," končí Fico v liste Šikutovi