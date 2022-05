ONLINE z parlamentu: ZVRAT v rokovaní o vydaní Fica! Schôdza sa skončí skôr, hlasovanie bude tesné

poslanci debatovali o žiadosti GP o súhlas s vydaním poslanca Fica dva dni

do rozpravy sa prihlásili všetci poslanci Smeru, medzi nimi aj tí, ktorí boli roky nečinní, v rozprave má vystúpiť ešte 25 rečníkov, potom je možné prihlásiť sa do ústnej rozpravy

koalícia žiada Smer o ukončenie obštrukcií

Smer chcel podať procedurálny návrh, aby sa okamžite prerušilo rokovanie o návrhu na väzobné stíhanie šéfa Smeru, dôvodom je rokovanie o opatreniach kompenzujúcich obrovské zdražovanie

poslanci Sme rodina budú mať pri hlasovaní zelenú kartu

19:28 Schôdza k žiadosti o vydanie Roberta Fica sa skončila. Hlasovanie bude zajtra o 17:00.

19:07 "Ukončenie schôdze je výsledkom konsenzusu, aby si nikto nemyslel, že sa tu dejú obštrukcie," obhajuje Kočiš.

18:56 Krátko pred siedmou sa z rozpravy odhlásili všetci poslanci Smeru. Prihlásený ostal len Milan Mazurek, ktorý nebol počas dnešného rokovacieho dňa prítomný v sále. Za pultíkom stojí Alojz Baránik.

18:15 Aktuálne vystupuje Boris Susko, nasledovať by malo ďalších 16 poslancov.

18:11 Šeliga potvrdil, že hlasovanie bude zajtra o 17:00.

zajtra o 17:00 hlasujeme o vydaní poslanca Fica Posted by Juraj Šeliga on Tuesday, May 3, 2022

18:01 V rozprave vystupuje po dlhej dobe koaličný poslanec. "Cítim sa tu pomaly, ako keď sa komunisti snažili ovládnuť parlament," uviedol. "Povedzme si otvorene, Smer nemá ďaleko od komunistov a musí mať na mále, keď Fico pustil z vodítka svojho besného psa Ľuboša Blahu," uviedol.

17:41 Bude v parlamente dusno?

"Poslanci OĽANO, ktorí budú brániť vydaniu Fica spravodlivosti, zrádzajú voličov a celé hnutie," napísal poslanec OĽaNO k zajtrajšiemu hlasovaniu. Zdrží sa Katarína Hatráková, postoj Romany Tabak a Györgyiho Gymesiho nie je jasný.

Poslanci OĽANO, ktorí budú brániť vydaniu Fica spravodlivosti, zrádzajú voličov a celé hnutie. Posted by Andrej Stančík on Tuesday, May 3, 2022

17:26 Poslanecké grémium rozhodlo, že s vysokou pravdepodobnosťou sa dnes schôdza ukončí o 19:00. Potvrdiť to musí ešte spravodajca, hlasovanie by malo byť zajtra o 17:00. "Prihlásení sa buď odhlásia, alebo v rozprave ich vystúpenie prepadne," povedal Kollár. Oznámiť to musí ešte spravodajca. Poslanci tak ukončia schôdzu k žiadosti GP o vyjadrenie súhlasu s vydaním poslanca Fica už dnes. Parlament bude ráno pokračovať v rozprave v ostatným bodom.

17:14 Šéf parlamentu Boris Kollár podal procedurálny návrh k tomu, dokedy dnes budú poslanci rokovať a kedy budú hlasovať. Rokovanie je prerušené do 17:30, zasadne poslanecké grémiu. "Chcel by som teraz zvolať poslanecké grémium, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe pri rokovaní, či budeme hlasovať zajtra o 17:00, či budeme ťahať túto schôdzu celú noc, lebo je tu určitá ponuka, ktorú som doteraz bol schopný prebrať len s hnutím OĽaNO, ktorá s tým súhlasila. Musím sa poradiť ešte s ostatnými koaličnými stranami. Aby sme to nenaťahovali, je najlepšie urobiť poslanecké grémium, kde by sme sa všetci naprieč celým politickým spektrom dohodli," uviedol Kollár.

16:40 V rozprave vystupuje ďalší poslanec Smeru Vladimír Faič. Za ním nasleduje koaličný poslanec za SaS Miroslav Žiak.

16:15 Hlasovanie bude zrejme veľmi tesné

Zatiaľ nie je jasné, kedy bude hlasovanie. Či to bude v noci po konci rozpravy, alebo až zajtra ráno. Hlasovanie však bude zrejme veľmi tesné. Za vydanie poslanca Fica je okolo 71 poslancov. Proti budú poslanci za stranu Hlas, ĽSNS, Republika a nezaradení poslanci Tomáš Taraba a Kuffovci, ktorí sú združení v strane Život. Bývalí poslanci OĽaNO Marián Čepček a Ján Krošlák budú proti. Nejasné sú postoje niektorých aj súčasných poslancov hnutia OĽaNO, ako je Romana Tabak či Györgyi Gymesi. Spolu by to mohlo byť okolo 60 poslancov.

Koalícia by mohla prísť aj o hlas Jána Mičovského, ktorý by zrejme hlasoval za vydanie, no kvôli chorobe je ospravedlnený do 13. mája. Kľúčové budú hlasy poslancov za hnutie Sme rodina, ktoré má pri hlasovaní zelenú kartu a jej šéf Boris Kollár už cez víkend avizoval, že sa zdrží. Peter Pčolinský sa dnes vyjadril, že k hlasovaniu ešte zasadne poslanecký klub. Dôležité bude aj to, koľko poslancov bude počas hlasovania v sále. Na vydanie poslanca je totiž potrebná väčšina prítomných poslancov v sále. Tí, ktorí majú pochybnosti by mohli znížiť kvórum tým, že sa hlasovania nezúčastnia.

16:04 Na vystúpenie Richtera je ešte 16 faktických poznámok.

15:40 V rozprave vystupuje bývalý minister práce Ján Richter. Dnes je len piatym poslancom v poradí, ktorý vystupuje.

15:25 "Choďte do hája, vy skvelá protislovenská koalícia," hovorí Jarjabek a hovorí o akejsi kovidovej šikane a vojnovo-cenzurovanej šikane.

15:08 Kamenický sa zastáva strán ĽSNS a Republika. "ĽSNS je v podstate zlikvidovaná, Republika sa ide likvidovať, Smer sa ide likvidovať, celá opozícia sa zlikviduje a potom tu má vládnuť táto zločinecká skupina," reagoval vo faktickej poznámke.

15:03 Ľubomír Vážny poďakoval Muňkovi za "historický exkurz" a uviedol, že "masívne testovanie počas COVIDU môže za zvýšenú mortalitu na Slovensku". Za zvýšenú mortalitu môže za posledné roky pandémia koronavírusu, ktorá si na Slovensku vyžiadala takmer 20-tisíc obetí.

14:40 V rozprave mal vystúpiť Milan Mazurek, ale keďže nie je v pléne, stráca poradie. V rozprave vystúpi Viliam Zahorčák. Aj on využíva svoje 20 minútové vystúpenie na čítanie z papiera. Hovorí o vešaní opoizičných politikov od Starovekého Ríma cez stredovek po súčasnosť. Za dva roky bol súčasťou dvoch poslaneckých návrhov z dielne Smeru a jedného pozmeňujúceho návrhu. V pléne vystúpil pri odvolávaní Romana Mikulca a na aktuálnej schôdzi. Je členom dvoch výborov.

14:13 Na Muňka reaguje 13 poslancov, rozprava trvá od deviatej rána, zatiaľ vystúpili len traja poslanci. Rozprava ide stále pomalým tempom.

13:59 V rozprave po obedňajšej prestávke pokračuje Dušan Muňko, svoj prejav číta z papiera rovnako, ako jeho predchodcovia.

13:33 Šéf GP sa na Špecializovanom trestnom súde, kde pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, vyjadril aj k aktuálnej schôdzi. "To je vec Národnej rady SR, generálny prokurátor s tým nič nemá. Zbytočne sa ma na to pýtate. Je to vec dozorujúceho prokurátora, v prípade, žeby NR SR dala súhlas, či takýto návrh podá, alebo nie," uviedol na margo návrhu a naťahovania času poslancami Smeru.

11:56 Nasleduje obedná prestávka do 14:00, potom bude rokovanie pokračovať.

11:23 V rozprave má vystúpiť ešte 22 poslancov, tempo je stále pomalé. Na každú rozpravu sa prihlási zhruba 20 až 30 poslancov. Väčšina faktických je o tom istom, fakty sa snažia prekrútiť vo svoj prospech. Podľa Jarjabka je kajúcnik udavač. "Je to úbohý udavač, ktorý sa zachraňuje v rámci svojho prospechu v neprospech iného," uviedol.

11:12 Poslanci Smeru pokračujú v rétorike, že vo vyspelých krajinách stíhajú poslancov na slobode a že sa to deje bežne. Baška vo svojom prejave čítal vyjadrenie Richarda Donoghuea, amerického právnika Miroslava Výboha.

10:57 Rozprava pokračuje pomalých tempom, aj na Pellegriniho vystúpenie sa prihlásilo vyše 30 poslancov, väčšinu tvorili poslanci Smeru, ktorí ho chválili napriek tomu, že Fico o ňom hovorí ako o zradcovi. Po piatich minútach Baškovho prejavu sa prihlásilo už 10 poslancov s faktickými poznámkami.

10:53 V rozprave teraz vystúpi Jaroslav Baška. V úvode hovoril o tom, ako nastúpil v roku 2002 do parlamentu ako opozičný poslanec počas druhej Dzurindovej vlády.

10:46 V rozprave má podľa rozpisu pokračovať Jaroslav Baška (Smer), za ním nasleduje Dušan Muňko (Smer), Milan Mazurek (nezaradení, Republika), Viliam Záhorčák (Smer), Ján Richter (Smer), Vladimír Faič (Smer) a vystúpi aj Miroslav Žiak za SaS. Ide o druhého koaličného poslanca po Anne Zemanovej, ktorá vystúpila za poslanecký klub na začiatku rozpravy. Po Žiakovi nasleduje ešte 16 rečníkov.

10:40 "Škandál rýchlo prekryť!" zopakoval trikrát vo faktickej poznámke Juraj Blanár s tým, že podľa neho toto je stratégia koalície.

10:39 Smer ohlásil na 11:00 tlačovku. Vyjadriť sa majú k Marekovi Parovi, advokátovi Mariana Kočnera, Tibora Gašpara a ďalších zo známych káuz, ktorého včera Najvyšší súd poslal do väzby. Tlačovku neskôr posunul na neurčito.

10:33 Richard Takáč kritizuje opozíciu, že poslanci koalćie nie sú v sále a že nevystúpia ani v rozprave, aby podľa neho argumentačne obhájili vydanie Fica.

10:31 Rokovacia sála je takmer poloprázdna, v sále sedia väčšinou poslanci Smeru, nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho a pár poslancov za ĽSNS a bývalých kotlebovcov.

10:21 "Preboha, zastavte to. Toto, čo robíte, nemá s demokratickým a právnym štátom nič spoločné," hovorí Fico vo faktickej.

9:49 Na Pellegriniho bude reagovať faktickou poznámkou 32 ľudí. V rozprave je prihlásených ešte 23 rečníkov.

9:40 Hlas nepodporí tento návrh a nezahlasoval by tak nikdy za žiadneho poslanca, uviedol Pellegrini.

9:39 "Dnes nerokujeme o tom, či bude niekto trestné stíhaný, alebo nie, na to nemáme právo. Rokujeme o tom, či vydáme jedného z nás, aby ho ŠTS stíhal alebo nestíhal väzobne," povedal. Podľa Pellegriniho nejde o to, koho ideme vydať, ale ide o to, či človeka vydáme "tomuto spráchnivenému systému". "Hlasoval by som tak, či by išlo o koaličného, alebo opozičného poslanca. Je jedno či je to Borguľa, alebo Fico," povedal.

9:29 V rozprave teraz vystúpi Peter Pellegrini. Na úvod povedal, že nie je nič výnimočné, keď poslanec spácha nejaký trestný čin. Následne je stíhaný, no na slobode. "V normálnom demokratickom štáte sa takéto veci dejú a fungujú aj kontrolné orgány, aby sa dopátrali pravdy."

9:10 Takáč zo Smeru kritizuje vo faktickej poznámke koalíciu, že schválila procedurálny návrh na rokovanie aj po 19-ej. Poslanci SaS začali kričať. "Buďte ticho SaS-kári!" kričal Takáč. Podpredseda parlamentu Grendel mu vrátil čas. "My sa nedáme, nenecháme sa zastrašiť!" Poslanci pokračujú faktickými poznámkami. V rozprave by mal nasledovať šéf mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini, ktorý vo štvrtok na rozprave chýbal.

9:08 Šipošov procedurálny návrh schválili. Poslanci teda budú rokovať dnes aj po 19:00 a mali by rokovať až do prerokovania bodu. Nasledovať by malo hlasovanie. V rozprave bolo prihlásených ešte 25 rečníkov.

9:07 Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš podal za koalíciu procedurálny návrh, aby poslanci rokovali o žiadosti GP o vyjadrenie súhlasu s vydaním poslanca Fica až do konca, teda aj po 19:00 až do jeho prerokovania a následne by sa malo hlasovať.

9:05 Poslanec Smeru Ľubomír Vážny ešte minulý týždeň podal procedurálny návrh. Parlament ho neschválil.

8:58 Rokovacia sála sa začína krátko pred schôdzou zapĺňať.

8:58 Po slovách o procedurálnom návrhu Smeru sa na sociálnej sieti vyjadril Juraj Šeliga, ktorý hovorí o procedurálnom návrhu koalície, aby sa o vydaní Fica rokovali až do skončenia, teda do noci a následne sa hlasovalo. "Páni a dámy zo Smeru, mám pre Vás, a najmä ľudí na Slovensku lepší procedurálny návrh - zajtra budeme rokovať až do skončenia veci (hoc aj v noci), následne hlasujme o vydaní pána poslanca Fica," napísal Šeliga.

"Od stredy parlament môže pokračovať ďalej v normálnom režime. Prerušiť rozpravu k návrhu na väzobné stíhanie pána Fica by okrem iného znamenalo, že by sme sa k tejto téme museli vrátiť neskôr," uviedol.

8:55 O malú chvíľu sa začne tretí rokovací deň. Poslanci sa na ňom zaoberajú žiadosťou o vydanie poslanca Fica. Smer plánuje podať procedurálny návrh, aby sa schôdza okamžite prerušila. Koalícia žiada opozičnú stranu, aby prestala s obštrukciami.

Koalícia žiada Smer o ukončenie obštrukcie

Koaliční poslanci včera vyzvali Smer, aby prestal v parlamente robiť obštrukcie a umožnil rokovanie aj o iných témach, ako je žiadosť o súhlas s vydaním Roberta Fica do väzby. "Smer a Hlas by mali prestať s obštrukciami. Robia obštrukcie a divadlo len preto, aby naťahovali rozpravu. Dokonca vystupujú aj takí poslanci, čo v živote neprehovorili. Je to až komické. Vyzývam ich, aby s tým prestali a dali voľný priechod spravodlivosti," napísal na sociálnej sieti podpredseda poslaneckého klubu SaS Roman Foltin.

Poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí poukazuje, že treba schváliť pomoc ľuďom. "Čaká nás schválenie skoršieho vyplatenia 13. dôchodkov, čaká nás rokovanie o sociálnej pomoci a mnohé podstatnejšie témy, o ktorých nemôžeme rokovať, pretože vy a vaši kolegovia dookola opakujete to isté a naťahujete rozpravu," odkázal opozícii Šeliga. Žiada opozičných poslancov prihlásených do rozpravy o Ficovi, aby sa z diskusie odhlásili a nepredlžovali rokovanie.

Smer chce podač procedurálny návrh

Smer včera avizoval, že súhlasí s návrhom vládnej koalície, aby okamžite rokovali o opatreniach kompenzujúcich obrovské zdražovanie, preto plánujú na zajtrajšom rokovaní predložiť procedurálny návrh, aby sa okamžite prerušilo rokovanie o návrhu na väzobné stíhanie šéfa Smeru. "Keďže návrh na väzobné stíhanie je absurdný a podložený vymyslenými výpoveďami univerzálnych udavačov, je úplne jedno, či bude R.F. vzatý do väzby v priebehu mája alebo júna," napísala strana na sociálnej sieti.

Národná rada začala o žiadosti prokuratúry o súhlas NR SR s vydaním Fica do väzby rokovať vo štvrtok (28. 4.). Stále ju neukončili a vrátiť sa k nej majú v utorok. Do diskusie je stále prihlásených 25 rečníkov písomne. Následne sa môžu poslanci do debaty prihlásiť aj ústne.

Akcia Súmrak

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť. Žiadosť o súhlas so vzatím Fica do väzby podal bola podaná do parlamentu v piatok. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.