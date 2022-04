ONLINE z NR SR: Fico hovorí o zaujatosti! Šéfka výboru sa stretla s Lipšicom... áno, bola som na pohrebe

BRATISLAVA - Prvý rokovací deň o žiadosti o súhlas s vydaním šéfa Smeru Roberta Fica majú poslanci za sebou. Začal sa búrlivo a poslanci Smeru sa zrejme rozhodli, že schôdza bude trvať dlho. Do rozpravy sa okrem koaličníkov prihlásili aj všetci členovia strany. Niektorí plánujú v rozprave vystúpiť opäť. Smer požaduje aj tajné hlasovanie, no koalícia je proti. Prvý deň bol plný napätia a plný urážok. Nechýbali ani protesty.

štvrtok začali poslanci rokovať o vydaní Fica, rokovanie prerušilo hlasovanie o odvolaní Mikulca a hodina otázok

do rozpravy sa celkovo písomne prihlásilo 35 poslancov, zatiaľ vystúpilo 5 rečníkov

prihlásili sa všetci poslanci Smeru, aj tí, ktorí sú roky nečinní, niektorí koaliční poslanci hovoria o zdržiavaní schôdze

okrem iného sa konal aj protest pred parlamentom, kde padali vulgarizmy na adresu koalície či prezidentky Čaputovej

hlasovanie sa očkáva najskôr v utorok, no je to nepravdepodobné

11:02 Schôdza pokračuje. V pléne neodznelo, aké sú výsledky poslaneckého grémia. Rozprava pokračuje vystúpením Ladislava Kamenického.

10:35 V parlamente aktuálne prebieha poslanecké grémium.

10:28 Šéfka výboru potvrdila stretnutie s Lipšicom, bola na pohrebe

"V pondelok 25.4. som bola na pohrebe MUDr. Tomáša Lipšica. Je pochopiteľné, že na pohrebe bol spolu s ostatnými pozostalými aj jeho syn. Odvtedy som sa s Danielom Lipšicom nestretla," reagovala pre Topky Andrejuvová. Lipšic nedávno na sociálnej sieti informoval o úmrtí jeho otca.

10:04 Poslanci Smeru opakovane vykrikujú a prerušujú schôdzu. "Naozaj sa upokojte, lebo začnem používať paragraf," povedal Laurenčík, ktorý vo vedení schôdze vystriedal Blanára. Poslancov Smeru upozornil, že ich vykáže zo sály, ak sa neupokoja.

9:53 Kamenický chcel, aby sa grémium konalo po jeho vystúpení. Blanár mu nevyhovel, lebo ide o žiadosť a nie o procedurálny návrh.

9:52 Kollár dal súhlas na zvolanie poslaneckého grémia k procedurálnemu návrhu Roberta Fica. Grémiu bude o 10:30.

9:48 Reaguje Pročko s procedurálnym návrhom. "Dávam procedurálny návrh, aby bol pán Blanár odvolaný z vedenia schôdze, pretože jeho vedenie schôdze je zaujaté, robí obsštrukcie. namiesto toho, aby spravodlivo viedol schôdzu, umožňuje poslancom Smeru to, čo koaličným nie," povedal Pročko. Podľa Blanára sú jeho domnienky nepravdivé.

9:46 Beluský z ĽSNS upozornil, že na grémium sú potrebné dva, nie tri kluby. Boris Susko zo Smeru hovorí, že vraj Kollár uviedol, že ak pôjde o zvolanie poslaneckého grémia, vždy dáva svoj súhlas. Blanár upozorňuje, že požaduje súhlas predsedu NR SR. "Som presvedčený o tom, že sa poslanecké grémium uskutoční."

9:43 Keďže nie je možné zozbierať hlasy z troch poslaneckých klubov, o grémiu musí rozhodnúť šéf parlamentu Boris Kollár. Ten má však iné povinnosti a Blanár sa s ním nevedel spojiť. Podľa poslanca OĽaNO sa na procedurálnom návrhu vopred dohodli, aby predlžovali čas schôdze. "Ušetrili ste mu desať minút slobody," uviedol Šefčík. Vaľová začala kričať spolu s ďalšími poslancami Smeru, ktorí sa nevedia ovládať.

Balnár potom vybol Šefčíkovi mikrofón, lebo vraj nehovoril k veci a neprezentoval procedurálny návrh. Keď hovoril Fico mimo procedurálneho, mikrofón mu zapol aj s časom navyše. Šefčíkov procedurálny návrh vraj nie je dôvodný.

9:33 Robert Fico podáva procedurálny návrh. "Je to pre nás zložité, lebo sa tu likvidujú opoziční poslanci," uviedol Fico. Podľa neho je konfliktom záujmov, že Andrejuvová pôsobila ako asistentka šéfa ÚŠP Daniela Lipšica. Chce vedieť, či ju v posledných dňoch navštívil Daniel Lipšic, lebo vraj majú svedka. Ak tak bude, žiadajú zvolanie poslaneckého grémia. Blanár kontaktuje Kollára. Parlament bude pokračovať faktickými poznámkami alebo grémiom.

9:31 Opäť je viac ako 21 faktických poznámok, s väčšinou sa prihlásil Smer a jeho podporovatelia. Dookola opakujú to isté, spájajú fakty ako sa im hodí a občas ich podtrhnú históriou, ktorú si prispôsobia.

9:28 "Veď to ideme urobiť, aby sa nevina dokázala. Ja idem urobiť to, čo urobil Fico v roku 1999," reaguje Pročko. Kritizuje, že Vaľová zo seba robí obeť. "Máte svoju mantru, ktorú opakujete," povedal Pročko. "Klamete, klamete, vás Fico chytil za "jaja" a robíte, čo povie," uviedol.

9:27 "Nevina Roberta Fica sa dokáže," ukončila svoju čítanú rozpravu Vaľová.

9:19 Vaľová prestala čítať a hovorí o tom, ako zažila v roku 2018 mediálny lynč na jej osobu počas predvolebnej kampane v Humennom. Údajne sa nepotvrdila ani jedna z otvorených káuz. Po krátkej vsuvke pokračuje v čítaní.

9:17 Vaľová pokračuje čítaním rozhovoru s Jaroslavom Ivorom, ktorý odvysielala spravodajská televízia TA3. V rozprave nehovorí, stále číta svoj vopred pripravený prejav. Dokonca upozorňuje, ktoré slová sú jej.

9:13 Vaľová kritizuje, že v pléne chýbajú koaliční poslanci, pretože už vedia, ako budú stláčať gombíky a nepotrebujú diskusiu. Smer pritom počas svojich vlád robil to isté, no teraz s tým má problém.

9:10 Vaľová svoj výstup v rozprave číta. "Myslela som si, že je obvinený z tej niekoľkokrát omieľanej krádeže miliárd," uviedla. Podľa Vaľovej je Matovičov daňový podvod premlčaný kvôli bývalému ministrovi financií Ivanovi Miklošovi. Matovičova kauza sa začala riešiť v roku 2017 a išlo o kauzu z roku 2008, Mikloš bol ministrom financií v rokoch 2002 - 2006 a 2010 až 2012. V roku 2008 bol ministrom financií Ján Počiatek. Na kauzu vtedy upozornil Robert Fico.

9:09 V rozprave pokračuje Jana Vaľová, ktorá začína slovami Petra Weissa, bývalého šéfa Komunistickej strany, z ktorej neskôr vznikla Strana demokratickej ľavice, z ktorej pochádza Fico. Weiss kritizoval Matoviča ako politika ešte pred voľbami.

9:06 S faktickými poznámkami sa opäť hlási množstvo predstaviteľov Smeru. Kéry kritizuje, že na jeho rozpravu reagujú len dvaja koaliční poslanci.

9:03 Pročko zopakoval, ako Fico v roku 1999 hlasoval za vydanie Ivana Lexu. "Dnes, v roku 2022, už hovorí, že nikdy nebude hlasovať za vydanie žiadneho poslanca," uviedol.

9:02 O malú chvíľu bude pokračovať schôdza k vydaniu Fica. V úvode Blanár prečítal mená poslancov, ktorí sa dnes ospravedlnili. Faktickou poznámkou pokračuje Jozef Pročko za OĽaNO. "Tá sociálna situácia, čo tu je, to je vďaka vám," povedal.

Zdržiavanie, tajné hlasovanie a urážky

Prvý deň bol rušný hneď od rána. Ako prvá vystúpila v rozprave za poslanecký klub OĽaNO Anna Zemanová. Počas jej vystúpenia poslanci Smeru vykrikovali a prerušovali ju. Najhlasnejšia bola Jana Vaľová, ktorá sa dokonca postavila a prišla až k pultíku. Celý deň potom opakovala formulku, že si koaličníci niešo "šľahli". Zemanovú nazval Fico feťáčkou, Blaha prezidentku a koalíciu fašistami. Urážky nechýbali ani počas dňa. Poslanci Smeru zľahčovali Ficovo obvinenie, dôkazy a prekrúcali historické fakty vo svoj prospech.

Do rozpravy sa prihlásilo celkovo 35 rečníkov písomne. Vystúpiť plánujú všetci členovia Smeru, aj tí, ktorí celé roky v parlamente nič nepovedali a boli neaktívni. Poslanci Smeru sa prihlasujú aj s faktickými poznámkami, Fico ich využíva najmä na vlastnú obhajobu. Šéfa Smeru plánuje podporiť mimoparlamentní Hlas, ĽSNS aj Republika. Je otáne, ako zahlasujú poslanci za hnutie Sme rodina, keďže majú pri hlasovaní zelenú kartu. Dve poslankyne sa pri hlasovaní vo výbore zdržali. Smer tiez plánuje

Výbor odporučil plénu odsúhlasiť žiadosť o vydanie Fica

Mandátový a imunitný výbor NR SR v stredu večer prijal uznesenie a odporučil plénu parlamentu odsúhlasiť žiadosť prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie do väzby poslanca a lídra Smeru. Informovala o tom predsedníčka výboru Anna Andrejuvová. "Schválili, že vydávame súhlas na vzatie poslanca NR SR Roberta Fica na základe žiadosti Generálnej prokuratúry SR," povedala Andrejuvová.

Ozrejmila, že na základe uznesenia výboru bola vypracovaná aj správa, ktorú predloží poslancom NR SR na rokovaní. "Tá bola tiež schválená," dodala s tým, že za ňu zahlasovalo osem poslancov z desiatich prítomných. Dvaja poslanci Sme rodina sa zdržali. "Predložili sme svoje argumenty, prokurátori svoje argumenty. Padlo pár otázok, a tým to skončilo," uviedol Ficov obhajca David Lindtner po rokovaní výboru.

Akcia Súmrak

Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Kaliňáka polícia aj zadržala, o jeho vzatí do väzby už rozhodol i Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, obvinený podal sťažnosť. Žiadosť o súhlas so vzatím Fica do väzby podal bola podaná do parlamentu v piatok. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.