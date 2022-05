Pred hlasovaním o Ficovi to začalo vrieť aj v OĽaNO: Stančík vyzýva na odchod niektorých poslancov, ktorí zradia

Stančík tento názor odprezentoval pre Denník N po tom, ako sa začali šíriť zvesti o poslancoch ako Katarína Hatráková či Gyiorgy Gyimesi, ktorí sa k hlasovaniu už teraz stávajú minimálne zdržanlivo až odmietavo. Stančík po týchto chýroch jednoznačne povedal svoj názor. "Ja som presvedčený, že poslanec OĽaNO, ktorý nezahlasuje za vydanie Fica spravodlivosti, nemá čo robiť v protikorupčnom hnutí," povedal rázne jeden z najmladších poslancov parlamentu.

Ja o tom nerozhodujem, ale je to moje presvedčenie

Stančík následne vyjavil aj svoje vysvetlenie o tom, prečo má k tejto otázke taký rázny postoj. "Áno, taký poslanec mal by odísť. Na konci dňa je to ale na vedení. Na toto tu nebudem dávať verdikty ja. Ja mám však toto presvedčenie a neviem si predstaviť, ako by som potom takému človeku dôveroval," povedal predstaviteľ klubu OĽaNO.

"Stále sa ako keby nechápalo to, že my ho týmto hlasovaním nejdeme vydať do väzby, my iba umožníme súdu, aby rozhodol, ako pri každom inom občanovi Slovenskej republiky, či pôjde alebo nepôjde do väzby," doplnil Stančík.

Vynášať ako poslanec názor na dôkazovú situáciu je trápnučké, nie sú predsa sudcovia

Stančíkovi tiež prekáža, ak sa niektorí z poslancov naprieč politickým spektrom vyjadrujú priamo k tomu, či by mal ísť Fico do väzby. "Niektorí poslanci naprieč koalíciou a opozíciou sa hrajú na sudcov. A teraz dávajú nejaké vyjadrenia, či Fico má ísť alebo nemá ísť do väzby. Je to také trošku trápnučké, pretože o tomto rozhodujú súdy a nie poslanci," adresoval kritiku Stančík.

Stančík zrejme reagoval na ostatných kolegov z OĽaNO, ktorí stále buď váhajú alebo prezentujú nejasný postoj. "Môj postoj budem prezentovať pri hlasovaní a bude verejne známy," povedal poslanec Györgyi Gyimesi. "Teraz sa nebavíme o trestnom stíhaní, ale o vydaní do väzby, kde v aktuálnej situácii vnímam viac politiku než spravodlivosti. Nie som si istá, že s týmto argumentáriom, aké je uvedené v tom uznesení by takto bolo nahliadané na kohokoľvek iného. V tom vidím ten problém," povedala zas poslankyňa Katarína Hatráková.

Parlamentná matematika

Hlasovanie o tom, či bude Fico vydaný na súdne konanie o jeho väzbe, bude dnes o 17:00. Už teraz sa dá povedať, že toto hlasovanie bude veľmi tesné. Za vydanie poslanca Fica je okolo 71 poslancov. Proti budú poslanci za stranu Hlas, ĽSNS, Republika a nezaradení poslanci Tomáš Taraba a Kuffovci, ktorí sú združení v strane Život. Bývalí poslanci OĽaNO Marián Čepček a Ján Krošlák budú proti. Nejasné sú postoje niektorých aj súčasných poslancov hnutia OĽaNO, ako je Romana Tabak či Györgyi Gyimesi. Spolu by to mohlo byť okolo 60 poslancov.

Koalícia by mohla prísť aj o hlas Jána Mičovského, ktorý by zrejme hlasoval za vydanie, no kvôli chorobe je ospravedlnený do 13. mája. Kľúčové budú hlasy poslancov za hnutie Sme rodina, ktoré má pri hlasovaní zelenú kartu a jej šéf Boris Kollár už cez víkend avizoval, že sa zdrží. Peter Pčolinský sa dnes vyjadril, že k hlasovaniu ešte zasadne poslanecký klub. Dôležité bude aj to, koľko poslancov bude počas hlasovania v sále. Na vydanie poslanca je totiž potrebná väčšina prítomných poslancov v sále. Tí, ktorí majú pochybnosti by mohli znížiť kvórum tým, že sa hlasovania nezúčastnia.