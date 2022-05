Vládny kabinet zasadne aj dnes: Rokovať má o 13. dôchodku či ďalšej humanitárnej pomoci Ukrajine

BRATISLAVA - Dôchodcovia by mali dostať v tomto roku 13. dôchodok podľa doterajších pravidiel, no termín jeho výplaty by mohol byť posunutý z novembra na júl. Vláda v stredu prerokuje návrh novely zákona o 13. dôchodku poslancov Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka (obaja Sme rodina). Ministerstvo práce s ním súhlasí, no na rozdiel od pôvodného textu navrhuje skoršiu výplatu celého 13. dôchodku, nie iba jeho polovice.