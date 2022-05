Politológ sa do poslancov poriadne oprel: Parlamentná kultúra je bezodná, nadobudli dojem, že sú nadľudia!

Myslia si, že sú nadľudia, kritizuje odborník

Parlament dnes podľa Štefančíka rozhoduje o tom, či budú poslanci rovní ako ostatní alebo budú rovnejší. "Niektorí poslanci majú totiž často tendenciu myslieť si, že nám vládnu. Ale oni nám nevládnu, oni v našom mene spravujú veci verejné, pretože na tomto princípe je založená parlamentná demokracia. Suverén je ale ľud. Lenže oni za tie roky nadobudli dojem, že sú nadľudia, že sú nad suverénom," tvrdí Štefančík.

Galéria fotiek (4)

Stráca rokovanie o vydaní Fica zmysel

Keďže v rozprave nás čaká ešte množstvo poslancov a celé rokovanie o vydaní Fica na väzobné stíhanie sa tak naťahuje, naskytá sa tu aj otázka, či toto stíhanie nestratí do konca schôdze a hlasovania zmysel. Jej koniec je totiž stále v nedohľadne. "Nemožno to vylúčiť, ale pokiaľ bude Robert Kaliňák, ktorý je obvinený z rovnakého trestného činu, ako Robert Fico, tie dôvody tu budú trvať," myslí si odborník.

Galéria fotiek (4) Zdroj: archív R.Š.

Kollár odmieta hlasovať, čo s tým urobí Matovič?

Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár sa navyše vyjadril, že odmietne hlasovať za vydanie Fica k väzobnému stíhaniu. Otázne je, čo teraz podnikne družina Igora Matoviča. "Myslím si, že Kollár už svojich partnerov pripravil na to, že Sme rodina nebude hlasovať za vydanie. Pretože počítajú s tým, že zasa Smer nebude hlasovať za vydanie ich vlastného poslanca. O vzájomných kšeftoch politika vždy bola a vyzerá to tak, že ešte stále bude. Na druhej strane, ak parlament Fica nevydá, nič dramatické sa nestane. Vyšetrovanie bude prebiehať aj naďalej, len jeden Robert bude za mrežami a ten druhý v bazéne," priblížil možný vývoj situácie politológ.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Parlamentná (ne)kultúra

Dalo sa očakávať, že debata k tomuto bodu bude pomerne ostrá, no zo strany niektorých opozičných poslancov bolo počuť aj expresívne vyjadrenia na ostatných kolegov a padlo aj slovo "šľahnúť", čím narážali na možné užitie drog pred rokovaním. Parlamentná kultúra tak dostala, opäť, ďalší úder pod pás. "Už pred rokmi sme si mysleli, že naša politická kultúra je na dne. Ale sa zistilo, že slovenská parlamentná kultúra je bezodná. Stále sa dá ísť hlbšie a hlbšie. Naši politici ako keby súťažili o najväčšieho hulváta, o najväčšiu prízemnosť, ktorú vypustia z úst. V tomto sú jednoducho majstri, pričom nemyslím iba na Fica či Blahu. Igor Matovič im v tomto niekedy sekunduje. Iste, pokiaľ sa nebijú, malo by byť všetko v poriadku. Problém je v tom, že svoje hulvátske správanie prenášajú na verejnosť a tá si potom z nich berie príklad. Mali by sme sa však naučiť, že mať iný názor ešte neznamená, že si musíme skočiť do vlasov," komentuje toto dianie Štefančík.