Pellegrini stojí na strane Fica: Hovorí o obave, že by poslanca vydali na politický revanš

BRATISLAVA - Slovensko nie je štandardným demokratickým a právnym štátom, nemáme istotu, že by sme akéhokoľvek poslanca vydali do rúk spravodlivosti a nie na politický revanš. Vyhlásil to expremiér a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini počas diskusie k žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním expremiéra a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Namieta objektivitu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Poslanci pôsobiaci v jeho mimoparlamentnej strane Hlas-SD podľa jeho slov nepodporia žiadosť prokuratúry ani pri Ficovi a ani pri akomkoľvek inom poslancovi.

"Na základe toho všetkého, čo tu vidíme, čo sa tu deje posledné dva roky, musím povedať, že Slovensko dnes štandardným demokratickým a právnym štátom nie je. A nikto, nielen poslanec NRSR, ale žiadny občan SR, sa dnes nemôže na 100 percent cítiť bezpečne a spoľahnúť sa na to, že ak nič neurobil, žiadny štátny orgán voči nemu nemôže viesť žiadne stíhanie ani ho nijakým spôsobom trestať ani ho nejakým spôsobom ovplyvňovať, nedajbože ešte zobrať a obmedziť na slobode," skonštatoval Pellegrini.

Za dva roky sa z trestného práva stal podľa slov Pellegriniho politický nástroj ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) so šéfom ÚŠP Danielom Lipšicom. Pripomenul pritom Lipšicovu predošlú politickú kariéru. Plénum NRSR podľa Pellegriniho nemá záruku, že by vydali ktoréhokoľvek poslanca spravodlivosti. Naopak, sú podľa neho dôvodné podozrenia, že ho vydajú do rúk politickému revanšu.

Pellegrini pripomenul pochybnosti o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých káuz a správu Slovenskej informačnej služby (SIS) o týchto podozreniach. Poukázal aj na nahrávky "elitných vyšetrovateľov", ktorí hovorili o potrebe riešiť opozičných predstaviteľov. Rovnako kritizoval medializované správy ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) bývalému policajnému prezidentovi, podľa ktorých sa mal pýtať na živé veci.

Saková hovorí o prekrytí problémov

Exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) súhlasí s Pellegrinim, že koalícia sa stíhaniami snaží prekryť svoju neschopnosť riešiť problémy ľudí. Rovnako hovorí o cieli zlikvidovať politickú opozíciu.

Miroslav Žiak (SaS) odmieta, že by si súčasná koalícia vymýšľala "chlieb a hry" a že teraz dáva ľuďom hry. Pellegrini mal podľa neho aktuálne jedinečnú šancu vymaniť sa spod Smeru-SD, no jeho postoj k vydaniu Fica dokazuje, že sú "hlas Smeru-SD". Pellegrini sa podľa Žiaka obáva, že ak sa Fico dostane do väzby, začne "spievať".

Fico doplnil, že koalícia okrem iného zatvára advokátov, obhajcov 24 hodín pred dôležitými hlavnými pojednávaniami. "Beriete v najcitlivejších kauzách ľuďom možnosť kvalitnej právnej obhajoby," podotkol s tým, že za taký krátky čas len ťažko nájsť obhajcu, ktorý si dokáže naštudovať celý spis.