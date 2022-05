Minister Krajniak otvorene o vydaní Fica, dávkach pre Ukrajincov a aj o zvýšenej pomoci pre Slovákov!

Pri vydaní opozičného lídra Roberta Fica v parlamente má jasný postoj. Pričom poukazuje na európske príklady, kde bývalí špičkoví politici boli vyšetrovaní a aj odsúdení, ale návrhy ich na väzbu nikto nedával. Rozprávali sme sa s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Aký počet Ukrajincov už pracuje na Slovensku?



- Naše hranice prekročilo doposiaľ okolo 385 tisíc Ukrajincov. Nie všetci chcú u nás zostať. O dočasné útočisko požiadalo zatiaľ 73 tisíc ľudí. Veľká väčšina sú ženy s deťmi. Jedna tretina z týchto ľudí sa už vrátila na Ukrajinu po tom, čo sa stabilizovala situácia okolo Kyjeva a na západnej Ukrajine.



Koľko ukrajinských občanov požiadalo Slovensko o finančnú podporu?



- Približne 22 tisíc ľudí požiadalo o finančnú podporu – o dávky v hmotnej núdzi alebo o sociálnu pomoc. Od mája všetku sociálnu pomoc pre Ukrajincov platia medzinárodné organizácie, s ktorými spolupracujeme, čím šetríme peniaze Slovenskej republiky. Ide o UNHCR, UNICEF, Medzinárodnú organizáciu pre migráciu a Červený kríž. Tieto organizácie vyplácajú 80 Eur mesačne pre jedného dospelého človeka, 60 Eur pre dieťa a 160 Eur pre dieťa do 3 rokov, aby sa mohli pracujúce Ukrajinky vzájomne postarať o dieťa a nastúpiť do práce. Funguje aj kompenzačný príspevok pre ľudí so zdravotným postihnutím. Takmer 6 tisíc Ukrajincov, ktorí sú v ekonomicky aktívnom veku, už na Slovensku pracujú.



Na akých pozíciách sa uplatnili?



- Na Slovensku sme mali voľných zhruba 30 tisíc pracovných miest, o ktoré nemali Slováci dlhodobo záujem. Takmer 6 tisíc už obsadili Ukrajinci, ktorí dostali štatút dočasného útočiska. Okrem toho máme voľných ešte približne 60 tisíc pracovných miest v cestovnom ruchu a gastre, čo sa začína v tomto období rozbiehať. Preto som nemal obavu, že by mohlo prísť k masívnemu ovplyvňovaniu občanov SR na pracovnom trhu. Potvrdzuje sa to, že Ukrajinci obsadzujú miesta, o ktoré Slováci nemajú záujem. Ide o miesta vo výrobe, pomocné sily v kuchyni, či v skladoch. Ďalej sú to upratovacie a čistiace práce. Tým, že začali u nás pracovať nielenže nijako neškodí, ale naopak pomáha to niektorým firmám, ktoré nevedeli nájsť ľudí a rovnako to pomáha slovenskému rozpočtu, lebo zamestnávateľ za každého pracujúceho odvádza dane a odvody.

Na Slovensku je skupina obyvateľstva, ktorá tvrdí, že naša vláda pomáha len Ukrajincom a na Slovákov nemyslíte. A to aj vzhľadom na enormný nárast cien všetkých produktov.



- To nie je pravda. Od mája sme zvýšili príspevok na stravu, ktorú dostáva každý zamestnanec vo forme gastrolístka alebo finančného príspevku. Celkovo získa zamestnanec o 85 Eur ročne viac. Je to zvýšenie o 17,5 percenta. Od 1.7. sa zvyšuje životné minimum na úroveň 233 Eur, pričom v porovnaní s ČR je o 60 Eur vyššie. Zvyšujeme aj kompenzačné príspevky pre opatrovateľov a pre tých, ktorí pôsobia ako asistenti pre ťažko zdravotne postihnutých. Od leta zvyšujeme prídavok na dieťa na 30 Eur a od 1.januára 2023 na 40 Eur. Je to viac ako 50 percentné zvýšenie prídavku na dieťa. Popritom zvyšujeme aj daňový bonus na dieťa, ktorý si môže uplatniť každá rodina, kde aspoň jeden človek pracuje. Hoci aj za minimálnu mzdu. Daňový bonus sa bude postupne od leta zvyšovať až na úroveň 100 Eur za mesiac, čo bude platiť od 1.januára 2023. Počítame s jednorázovým príspevkom pre rodiny v hmotnej núdzi a jednorázovým príspevkom v hodnote 100 Eur na každé dieťa. Okrem toho sa nám podarilo „zastropovať“ ceny elektrickej energie na tri roky, čo môže pomôcť domácnostiam. Ďalej sme znížili zrážky exekútorov z platov ľudí o polovicu a otvorili sme už vyše 20 dvadsať dlhových poradní, kde sme pomohli vyše 600 ľuďom.



Ako to bude s plynom?



- To je to, čo potrebujeme doriešiť. Pre situáciu na Ukrajine nevieme, či Gazprom zastaví dodávky plynu. Musíme hľadať alternatívne možnosti a to bude ešte chvíľu trvať, kým sa situácia na trhu s plynom stabilizuje.



Predseda Smeru – SD vyčíta vláde, že nerobí vlastnú politiku, ale slepo nasledujeme európsku zahraničnú politiku. Spomína to najmä pri plyne a poukazuje na Orbána v Maďarsku, ktorý si robí svoju vlastnú politiku.



- Som za to, aby sme brali plyn od toho, kto nám ho dodá najlacnejšie. Pokiaľ aj Nemci odoberajú plyn z Ruska, nevidím dôvod, prečo by sme ho neodoberali aj my. Čo sa môže stať, bez ohľadu na naše želania, že niekto raketou poškodí plynovod, tak nám prestane tiecť plyn a musíme byť pripravení aj na túto možnosť. Nie som za to, aby sme sa odpájali od plynu z Ruska, ale musíme byť pripravení kupovať plyn od hocikoho, aby sme boli schopní mať alternatívne dodávky plynu. Odpájanie od nich by som aktívne neriešil.



Opozícia má výhrady, že Ukrajinu podporujeme aj vojensky. Dodali sme im obranný systém S 300. Súhlasili ste s tým?



- Je asi 40 krajín, európskych aj mimo európskych, ktoré aktívne dodávajú vojenský materiál na Ukrajinu. Som presvedčený, že Ukrajine máme pomáhať, lebo bola napadnutá. Rusko začalo viesť rétoriku, že Ukrajina nemá právo na existenciu, lebo funguje len 30 rokov. Predsa aj SR funguje 30 rokov. Ak väčší sused si môže robiť nárok na časť alebo celé územie susedného štátu iba preto, že pred rokmi neexistoval, tak upozorňujem, že tu máme Žitný ostrov. A čo keď niekto povie, že Žitný ostrov nikdy nemal patriť Slovensku, tak potom čo budeme robiť? Je v národnom záujme, aby sme chránili medzinárodný poriadok, ktorý garantuje hranice po dvoch svetových vojnách. Ak niekto tento systém spochybňuje, priamo ohrozuje národné záujmy Slovenska. Preto je správne, aby sme Ukrajinu podporovali nielen humanitárnou pomocou. EÚ má vytvorený fond, kde nám aj vojenskú pomoc prepláca. To znamená, že to nedávame zadarmo. A miesto toho dostávame kvalitnejšie zbraňové systémy, ktoré bez toho, aby sme ich museli platiť, sú umiestnené na našom území. Ide o obranný systém Patriot. A navyše S 300 bol vyrobený v roku 1987 a taká bola jeho životnosť a kvalita. Tri Patrioty, ktoré už máme na Slovensku sú modernejšie a efektívnejšie v pokrytí protivzdušnej ochrany.



Aktuálne v parlamente prebieha diskusia o vydaní Roberta Fica na väzobné stíhanie. Naznačili ste, že tento návrh by ste v parlamente ako poslanec nepodporili.



- Nenaznačil som to. Povedal som to úplne otvorene. Myslím si, že politický súboj a súťaž nemá byť ovplyvňovaná trestnými konaniami do takej miery, aby to nebolo považované za fér. Poviem päť príkladov, kde bývalí premiéri boli obvinení, obžalovaní a niektorí aj odsúdení, ale nikdy nie väzobne stíhaní. Český expremiér Babiš je obžalovaný. Napriek tomu nikdy nebol návrh na jeho väzobné stíhanie. Pôsobil v politike a zastupoval záujmy svojich voličov. Bývalý rakúsky kancelár Kurz je vyšetrovaný špeciálnou prokuratúrou. Bývalý izraelský premiér Netanjahu je obžalovaný v troch skutkoch a ani raz nebol návrh na väzbu. Taliansky expremiér Berlusconi bol aj odsúdený. A rovnako to platí aj pre bývalého francúzskeho prezidenta Sarkozyho. Pripomínam, že v tomto volebnom období bol vyšetrovaný poslanec zo sexuálneho obťažovania. Nebol daný návrh na jeho väzbu, aby neovplyvňoval svedkov. Preto si myslím, že by tu mala platiť rovnováha.



Ak parlament vydá opozičného lídra - poslanca na väzobné stíhanie, bude to prvýkrát v histórií. Diskutujete v koalícií aj o tom, že po nástupe novej – inej vlády to bude pokračovať a môže sa opozícia „revanšovať“?



- V koalícií sa bavíme o všetkom. Vymieňali sme si názory aj na túto oblasť. Tvrdil som a tvrdím, že by mal platiť rovnaký meter v podobnom type prípadov bez ohľadu na to, kto vládne. Mal by platiť európsky meter, ktorý sa štandardne uplatňuje aj v okolitých krajinách. Nemyslím si, že Smer za vlády Roberta Fica zneužíval bezpečnostné zložky, ja to viem. Nemám ale krvavé oči iba kvôli tomu, že aj moja rodina bola terčom zneužívania moci. Dostal som informáciu ako poškodený. Nakoľko je vinný priamo Robert Fico a či sa na tom podieľal, nech to vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.

Dôverujete im?



- Nikdy globálne neverím nijakému systému. Zdá sa mi v poriadku, ak je niekto podozrivý, nech je prešetrený.



Čo myslíte, ako dopadne hlasovanie o vydaní Roberta Fica?



- Myslím, že to bude tesné, že to bude o dva – tri hlasy.

Minister Mikulec čelil opäť odvolávaniu v parlamente. Krátko predtým bol váš poslanec obvinený NAKA. V tú chvíľu to vyzeralo, že podporíte s opozíciou vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra.



- Za rezort vnútra je zodpovedné OĽaNO. Dlhodobo k činnosti rezortu vnútra máme výhrady. Po našich výhradách nakoniec odišiel aj policajný prezident Kovařík. Pokiaľ ale má vládna koalícia fungovať, za jednotlivé rezorty zodpovedajú koaličné strany, ktoré do nich obsadili svojich nominantov. Nepredpokladám, že v parlamente Sme rodina bude hlasovať za odvolanie akéhokoľvek člena vlády. Sme si vedomí, že by to bol koniec vládnej koalície. A čo sa týka nášho poslanca, ten nás dávnejšie upozornil, že vypovedá ako poškodený v tejto veci. Prekvapujúce je, že zrazu z pozície poškodeného bol prekvalifikovaný do pozície obvineného.

Už niekoľko týždňov sa v parlamente hovorí, že koaličné strany by aj privítali, keby ste zahlasovali za odvolanie nejakého ministra v parlamente, lebo majú pripravený scenár vládnutia bez vás. Viete o tom?



- Nezaujímajú ma scenáre, ktoré si robia naši koaliční partneri. Zaujíma ma len to, čo my robíme vo vládnej koalícií. Vo vládnej koalícií budeme dovtedy, pokiaľ budú prechádzať tie body z nášho programu, ktoré sme dostali do programového vyhlásenia vlády. A to je odškodnenie žien ročníkov 1957 – 64 pri odchode do dôchodku, zrušenie doplatkov za lieky pre ZŤP, dôchodcov a deti do 6 rokov. Ďalej pomoc ľuďom pri exekúciách. Exekútori už môžu zraziť len polovičnú sumu a nie ako to bolo doposiaľ. Ak tieto veci budú prechádzať, má zmysel, aby sme boli súčasťou takejto koalície.