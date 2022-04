ŠOK mladej mamičky v Prešove: Za vyšetrenie dieťaťa musela platiť desiatky eur! Tvrdá kritika poisťovne

Celé sa to udialo ešte začiatkom tohto týždňa. Mladá mamička spolu so svojim dvojmesačným dieťaťom išla k špecialistovi zaoberajúci sa gastroenterológiou pre deti a dorast. Dôvod bol prostý - jej novorodeniatko má silné kŕče a potrebovala zistiť, čo mu spôsobuje také problémy. Ako poistenka štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne si myslela, že všetky problémy po podpise dodatkov medzi poisťovňou a lekármi sú zažehnané. To však netušila, čo ju u gastroenterológa čaká.

"Prišla som k dverám, a tam vylepený odkaz. Zaklopala som sestre, a tá, že nás ošetria ale za sumu 50€. Ak by šlo o mňa, oželiem to, prídem, keď sa to znova "dá do poriadku". Lenže sa jedná o moje malé 2-mesačné bábo, ktoré sa mi od narodenia zvíja v kŕčovitych bolestiach a ja mu často neviem pomôcť. Tak povedzte, kto z Vás by tých blbých 50 eur neobetoval? Len aby som vedela, že je všetko v brušku ok, a že sa to nezhoršuje?" pýta sa mladá mamička, ktorá svoj príbeh zverejnila na sociálnej sieti.

Odkaz, ktorý bol na dverách, upozorňoval poistencov štátnej poisťovne, že od 25. apríla nie je poisťovňa zmluvným partnerom ambulancie a tým pádom im môžu poskytovať len neodkladnú zdravotnú starosltivosť, prípadne starostlivosť v rámci cenníka ako samoplatcom. Ako dodala, nebola jediná, ktorá išla na kontrolu a vyšetrenie k lekárovi. Podľa jej slov bola v ambulancii aj ďalšia mamička, evidentne s trojičkami. Ak by bola poistenkou v štátnej poisťovni, znamenalo by to 150-eurový škrt cez rozpočet.

"Stále nedokážem nájsť slova, do frasa, veď sa jedná o zdravie DETÍ! Ako poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ďakujem za špičkové vys... sa na na moje dieťa a už sa neviem dočkať septembra, kedy svoje malé dieťa prehlásim do inej konkurenčnej poisťovne. Spolu s dieťaťom pôjdeme aj my s manželom..ešte raz, veľká vďaka všeobecná zdravotná poisťovňa," napísala nahnevane mamička.

Vo veci sme oslovili aj samotnú poisťovňu. Tá uviedla, že ambulancia patrí pod Zväz ambulantných poskytovateľov, s ktorým sa nedávno podarilo vyrokovať dohodu o pokračovaní zmluvného vzťahu. Avšak, samotná ambulancia sa rozhodla vo vlastnom mene nepokračovať v dohode so štátnou poisťovňou, a to aj napriek tomu, že bol o vyrokovaných podmienkach informovaný.

"VšZP by mu aj v tomto prípade uhradila poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak by ju poisťovni vykázal. Mohol využiť túto možnosť a nemusel od poistenky žiadať priamu úhradu, čo však nespravil. VšZP uvedenú situáciu monitoruje a pripravuje kroky pre zabezpečenie komfortu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov u iných zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa táto situácia viac neopakovala," uzavrela hovorkyňa manažérka oddelenia komunikácie Eva Peterová.