Ukrajine pomôže v "Pláne obnovy" celý západný svet: Pokiaľ sa vojna neskončí, nebude to stačiť na plnú kompenzáciu

Podľa oficiálnych vyhlásení potrebuje Ukrajina na obnovu zhruba 565 miliárd dolárov (takmer 520 miliárd eur). Toto číslo oznámil ukrajinský premiér Denis Šmyhal, informuje Rubryka. Jeho poľský náprotivok Mateusz Morawiecki ponúkol EÚ, že získa pomoc vo výške 100 miliárd eur. Suma 520 miliárd eur bude zahŕňať reparácie od Ruska a prostriedky od partnerov Ukrajiny. Poradca prezidenta Ukrajiny Oleg Ustenko uviedol, že prostriedky centrálnej banky Ruska vo výške 300 miliárd dolárov (276 miliárd eur) "už boli rezervované pre Ukrajinu". Ide o prostriedky zmrazené vplyvom sankcií.

Vojna trvá už osem rokov

Ministerstvo hospodárstva Ukrajiny odhaduje, že len infraštruktúra utrpela v dôsledku vojny straty vo výške 110 miliárd eur. Do úvahy treba brať aj straty z vojny vo všeobecnosti, keďže vojna na území Ukrajiny trvá už osem rokov. Ešte v roku 2014 potreboval Donbas na rekonštrukciu takmer 9,2 miliardy eur, teraz však toto číslo výrazne vzrástlo. Len za 6 rokov, od roku 2014 do roku 2020, išlo o stratu 258 miliárd eur. Dva roky na to, koncom februára 2022, prišla mohutná ofenzíva Rusov, ktorá trvá dodnes.

Galéria fotiek (5) Proruský militant pózuje 23. mája 2014 v Donecku.

Zdroj: TASR/AP/Alexander Ermochenko

Samozrejme, sú to obrovské sumy peňazí, ktoré bude treba najskôr niekde zohnať. Medzinárodný menový fond (MMF) medzitým uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) Ukrajiny môže v roku 2022 klesnúť o 10 percent a verejný dlh bude až 60 percent HDP (treba si uvedomiť, že polovicu HDP produkujú vojnou zničené regióny). Bývalej ministerky financií Ukrajiny Natálii Jareškovej sa už v minulosti podarilo zachrániť karibský ostrov Portoriko z hlbokej krízy. V dôsledku neustálych prírodných katastrof, korupcie a zlého vládnutia, bol ostrov v podstate vo vojnovom stave.

Nebudú sa mať kam vrátiť

Vyjadrila sa, že len vyhodnotenie strát na životoch a sumár všetkého čo sa zničilo, trval na tak malom území aj niekoľko rokov. "Čo povedať o najväčšej krajine v Európe? Bude tu potrebná prítomnosť mnohých inžinierov, záchranárov aj stavbárov," dodala. Niektoré mestá nebude možné obnoviť, takže ľudia sa budú musieť zabývať na inom mieste. Nebude sa dať kam vrátiť. Prioritou bude preto nová infraštruktúra a zmena zásobovacích trás. Letecký priemysel trpí obrovskými stratami, keďže mnohé letiská boli poškodené alebo zničené. Zničené sú aj mnohé školy, škôlky, nemocnice, kultúrne centrá a podniky.

Galéria fotiek (5) Ukrajinskí vojaci kráčajú popri ťažko poškodených obytných budovách v Irpine.

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

Plán obnovy

Každý región musí vypracovať plán rekonštrukcie, ktorý zohľadní miestnu situáciu. Úroveň výroby môže klesnúť o 25 až 35 percent. V súčasnosti má Ukrajina štyri fondy na obnovu, informuje kabinet ministrov. Finančné prostriedky sú okrem vyššie uvedeného určené na:

• ekonomickú transformáciu

• podporu malého a stredného podnikania

• splácanie medzinárodných finančných záväzkov Ukrajiny

NATO tvrdí, že pôjde o "najväčšiu rekonštrukciu v dejinách Európy" od druhej svetovej vojny. Prezident Volodymyr Zelenskyj sa už vyjadril, že Západ vytvorí "analóg Marshallovho plánu" na povojnovú obnovu Ukrajiny. Napríklad EÚ poskytne Ukrajine makrofinančnú pomoc vo výške 1,2 miliardy EUR vo forme úverov a 500 miliónov EUR ako humanitárnu pomoc.

Svetová banka a MMF

Pomôžu aj veľké banky. Svetová banka poskytuje núdzové financovanie vo výške 700 miliónov dolárov (644 miliónov eur). Z toho 441 miliónov dolárov (takmer 406 miliónov eur) je už na ukrajinských účtoch, uviedol minister financií Sergej Marčenko. Dňa 10. marca poskytol MMF Ukrajine núdzový úver vo výške 1,4 miliardy USD (1,288 miliardy eur) prostredníctvom nástroja rýchleho financovania. Pomôžu financovať rozpočtové výdavky a udržiavať platobnú bilanciu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Severná Amerika

Bokom nezostáva ani Kanada. Vláda Justina Trudeaua sa rozhodla požičať si 393 miliónov CAD (291 miliónov EUR). Ešte predtým poskytla Kanada Ukrajine 120 miliónov CAD (89 miliónov EUR). Napokon, hlavný spojenec a partner Ukrajiny, Spojené štáty americké, sa dohodli na tranži vo výške 13,6 miliardy USD (12,6 miliardy EUR) pre Ukrajinu a ďalšie krajiny. Európa dostane približne 4 miliardy USD (3,72 miliardy EUR) na riešenie utečeneckej krízy. Ďalších 6,7 miliardy USD (6,2 miliardy EUR) sa použije na ukrajinskú armádu a armády v Európe a na zabezpečenie sankcií proti Kremľu. Zvyšok tvorí ekonomická a humanitárna pomoc.

Európske krajiny a Japonsko

Spojené kráľovstvo poskytne ekonomickú pomoc vo výške 120 miliónov USD (112 miliónov EUR), čo bolo dohodnuté už pred začiatkom ruskej invázie. Prebiehajú rokovania o ďalších 500 miliónoch USD (465 miliónov EUR). Očakáva sa, že Holandsko, Rakúsko a Švédsko prostredníctvom záručného mechanizmu poskytnú 140 miliónov EUR. Francúzsko a Nemecko spoločne rozdelia 600 miliónov EUR.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Japonsko sľubuje 75 miliónov USD (70 miliónov EUR) na humanitárnu pomoc, zatiaľ čo Tokio chce poskytnúť tranžu 100 miliónov USD (93 miliónov EUR). Samostatným zdrojom príjmov sú takpovediac grantové prostriedky. Ukrajina už získala 360-380 miliónov EUR z rôznych krajín, ktoré nebude potrebné vrátiť.

Nakoniec to nemusí stačiť

Podľa Národnej banky Ukrajiny každý deň vojny spôsobí straty vo výške 50 miliárd hrivien. Ak sa vojna bude stále predlžovať, Ukrajina bude nakoniec potrebovať na plnú kompenzáciu 1 bilión USD (930 miliónov EUR). Teoreticky je možné získať reparácie od Kremľa, ale budú to veľmi ťažké rokovania. A reparácie nie sú vždy stanovené v peniazoch. Môžu to byť prírodné statky, energetické zdroje a pod. S najväčšou pravdepodobnosťou bude Ukrajina potrebovať na úplné zotavenie aspoň štyri roky.