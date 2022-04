Ministri po rokovaní VLÁDY: Rusko sa nezastaví pred ničím! Zabíjanie civilistov pokračuje, tvrdí Korčok

Ministri sa pred rokovaním vlády vyjadrili k Ukrajine, ale aj k včerajšiemu rozhodnutiu súdu, ktorý uznal šéfa ĽSNS Mariana Kotleba vinným. Ústrednou témou aj naďalej ostáva vojna na Ukrajine.

VIDEO Premiér Heger zajtra odcestuje do Kyjeva

VIDEO Rusko sa nezastaví pred ničím, ich zločiny treba odsúdiť, uviedol Korčok

Aktualizované 13:25 Premiér Eduard Heger zajtra odcestuje do Kyjeva na stretnutie s prezidentom Zelenským. Uviedol to dnes v krátkom vyhlásení po rokovaní vlády. Na otázky neodpovedal. O detailoch bude informovať zajtra.

Aktualizované 13:21 Seniori by mohli dostávať rodičovský dôchodok

Seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Ten by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.

Minister práce Krajniak po rokovaní vlády spresnil, že vláda určila strop, ktorý bol stanovený na 1,2 násobok priemerného vymeriavacieho základu, z ktorého sa rodičovský bonus vyrátava. Krajniak dodal, že novela ide do parlamentu s výhradami u všetkých koaličných partnerov. "Dohodli sme sa, že toto vyriešime pri júnovom hlasovaní pred druhým čítaním," povedal Krajniak. Novela ráta tiež s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Aj v tomto prípade sa rezort práce odvoláva na Ústavu SR. Do tohto obdobia sa ale nebudú rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.

Aktualizované 13:20 V roku 2021 vybavoval Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 460 sťažností voči SR, slovenskej vláde notifikoval 52 sťažností. Takisto vydal 23 rozsudkov, ktorými rozhodol o 27 sťažnostiach. Zo svojho zoznamu prípadov vyčiarkol 25 sťažností na základe zmieru dosiahnutého medzi stranami (17 rozhodnutiami) a šesť sťažností na základe jednostrannej deklarácie vlády (štyrmi rozhodnutiami). Vyplýva to zo Správy o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP za rok 2021, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.

Aktualizované 13:11 Šéf slovenskej diplomacie neuznáva ani deklarovaný prejav zmiernenia agresie, za ktorý ruská strana považuje relokáciu a sťahovanie svojich vojsk z územia Ukrajiny. "Tieto presuny absolútne neriešia to hlavné, a to je zastavenie bojov. Naďalej pokračuje bombardovanie a zabíjanie civilistov," zdôraznil Korčok, pripomínajúci situáciu najmä na východe a juhovýchode Ukrajiny.

VIDEO Naď pred rokovaním vlády o oprave poškodenej ukrajinskej vojenskej techniky

Aktualizované 13:09 Medzinárodné spoločenstvo musí ostro odsúdiť to, čo spôsobila ruská vojenská agresia voči civilistom na Ukrajine. V súvislosti s aktualizovanými informáciami o násilnostiach a zabíjaní civilistov v ukrajinských mestách a obciach ruskou armádou to v stredu po rokovaní vlády vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

"Žiaľ, aj tieto udalosti potvrdzujú, že Rusko sa pri presadzovaní svojich politických cieľov nezastaví pred ničím," skonštatoval Korčok, ktorý apeluje na dôsledné vyšetrenie prípadov násilia a vrážd civilistov na okupovanom ukrajinskom území. "Nesmie to ostať bez odozvy medzinárodného spoločenstva," zdôraznil.

Aktualizované 12:30 Vláda v stredu schválila finančné prostriedky vo výške 205 800 eur do rozpočtovej kapitoly ministerstva pôdohospodárstva na zabezpečenie nákupu osív a hnojív v rámci humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorý sa začal 24. februára 2022, ukrajinský Zakarpatský fond so sídlom v Užhorode požiadal vládu SR o materiálnu pomoc pri založení úrody v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a na ďalších farmách nachádzajúcich sa východnejšie od Zakarpatska. Dôvodom je zlyhávanie dodávok osív a hnojív pre farmárov v týchto oblastiach, ktoré boli pôvodne dodávané z centrálnej časti Ukrajiny.

Aktualizované 12:47 Minister tvrdí, že 70 percent zapojenia obranného priemyslu, ktoré v súvislosti s pripravovaným nákupom 8x8 bývalej vlády spomína líder Hlasu a expremiér Peter Pellegrini, nie je ničím podložené. Ako skonštatoval Naď, v súčasnom tendri bude zapojenie vyše 40 percent, pričom môže prekročiť až 60 percent. Oznámil tiež prípravu konkrétneho projektu SR so spoločnosťou Patria v prospech inej členskej krajiny NATO, ale aj investíciu, ktorá nepriamo súvisí s týmto projektom. "Bude to veľmi dobrá správa pre Slovensko," načrtol.

Aktualizované 12:41 Minister obrany Jaroslav Naď odmieta kritiku mimoparlamentnej strany Hlas-SD v súvislosti s nákupom bojových obrnených vozidiel 8x8 od Fínska. Zdôraznil, že ponuku vybrali na základe férovej súťaže. Argument o vyššej cene fínskeho vozidla Patria oproti predošlej Vydre podľa neho nesedí. Rovnako deklaruje, že percento zapojenia slovenského obranného priemyslu bude minimálne 40 percent a môže dosiahnuť až 60 percent.

"Kým oni (bývalá vláda) ponúkali v konfigurácii, ktorú sme si našli ako pripravenú na stole, vozidlo za 4,8 milióna eur s DPH bez komunikačných systémov, čo je ďalších pol milióna, my sme to obstarali za 4,62 milióna s komunikačnými systémami," uviedol Naď na brífingu počas rokovania vlády. Hovorí, že deklarovaná cena 4 milióny s DPH za vozidlo Vydra bol klam voči verejnosti.

Aktualizácia 12:39 Ministerka investícií Veronika Remišová po rokovaní vlády.

Aktualizované 12:17 V popredí záujmu SR pri uzatváraní medzinárodných zmlúv budú aj v ďalšom období kontrakty finančnoekonomického charakteru, najmä zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zmluvy o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Vyplýva to zo Správy o vykonaní medzinárodných zmlúv, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál, predložený ministerstvom zahraničných vecí bilancuje aktivity SR v oblasti uzatvárania medzinárodných zmlúv v období 2020 - 2021, rovnako tak definuje priority pre rámcové teritoriálne a vecné priority pre oblasť uzatvárania medzinárodných zmlúv na nasledujúce dvojročné obdobie.

Aktualizované 12:15 Minister práce po rokovaní vlády.

Aktualizované 12:00 Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 dostáva oficiálne podobu prvého akčného plánu. Návrh zadaní a úloh na obdobie rokov 2022 - 2024 schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Akčný plán navrhuje opatrenia v piatich prioritných oblastiach. "Oblasť zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a bývania sú pre naplnenie cieľov stratégie kľúčové, osobitý dôraz sa venuje tiež zintenzívneniu intervencií v boji s protirómskym rasizmom," konštatujú predkladatelia materiálu z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý patrí pod úrad vlády.

Aktualizované 11:48 Skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti by po novom mohla pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. V súčasnosti je potrebný písomný test a ústna skúška. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú v stredu schválila vláda.

Aktualizované 11:37 Generálny prokurátor by mal vyvinúť snahu na zastavenie ĽSNS

Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal vyvíjať aktivitu k tomu, aby zastavil ĽSNS, ktorá bola platformou na šírenie extrémistických názorov jej šéfa Mariana Kotlebu. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Podobný postup by sa mal prijať aj voči mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré založili odídenci z Kotlebovej strany. "Demokracia musí vedieť využívať nástroje, aby sa bránila proti totalitným a fašistickým ideológiám," skonštatovala pred stredajším zasadnutím vlády.

Aktualizované 11:33 Minimálny vek na získanie vodičského preukazu C, CE, D, DE sa má znížiť

Vodičské preukazy C a CE by mohli získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by sa mal minimálny vek znížiť z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Slovenská legislatíva sa tak má zosúladiť so smernicou Európskej únie. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu schválila vláda.

Aktualizované 10:34 "Beriem to na vedomie," vyjadril sa Krajniak na adresu rozsudku súd v prípade Mariana Kotlebu. Či by mala byť strana rozpustená, nekomentoval.

Aktualizované 10:31 Krajniak uviedol, že každý deň dostávajú informácie o tom, v akých profesiách sa Ukrajinci zamestnávajú, aby sa nedialo, že začnú vytláčať Slovákov z pracovného trhu. "Nedeje sa to. Obsadzujú pozície, ktoré boli dlhodobo voľné a Slováci nechceli na tých pozíciách pracovať," uviedol Krajniak. Ide najmä o pomocné práce v kuchyni, vo výrobe, v poľnohospodárstve.

Aktualizované 10:16 Krajniak sumu pomoci konkretizovať nechcel. "Nechcem byť nekorektný. Viete, tie skupiny sa môžu prekrývať," uviedol. Dnes o 13-ej bude pokračovať koaličná rada, na ktorej sa budú riešiť zdroje. Dnes na vláde sa to ešte neschváli.

Aktualizované 10:15 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že pomoc pôjde niekoľkým skupinám. Prvá skupina sú ľudia v hmotnej núdzi, potom rodiny s nezaopatrenými deťmi. Nesmieme zabudnúť na uchádzačov o zamestnanie, ktorí žijú sami, ďalej ľudia v dôchodkovom veku a opatrovatelia a asistenti. "Ja som predložil konkrétny návrh so sumami, koľko by položky stáli a malo by ísť o jednorázový príspevok, ktorý by mal postačiť na vykrytie zvýšených nákladov minimálne do jesene," uviedol.

Aktualizované 10:07 "Pokiaľ dnes niekto obhajuje Putinov režim, tak nemá čo v Ozbrojených silách robiť," povedal Naď na adresu extrémizmu v OS SR. Podľa neho ide len o pár jedincov.

Aktualizované 10:04 Naď si myslí, že strana ĽSNS by sa mala rozpustiť. Poukázal na to, že strana Republika bola vytvorená len preto, lebo vedeli, čo ĽSNS hrozí. "Sú to tí istí ľudia, len zmenili farbu," povedal.

Aktualizované 10:00 Naď o oprave ukrajinskej techniky

"Boli sme oslovení Ukrajinou, rovnako ako ČR, či by naše opravárenské podniky vedeli opravovať ukrajinskú poškodenú vojenskú techniku. My by sme ju opravili, a potom by sa technika vrátila na Ukrajinu. Je to v štádiu rokovania," povedal pred rokovaním vlády minister obrany Jaroslav Naď s tým, že ešte nič nie je rozhodnuté.

Aktualizované 9:58 ČR mohla poskytnúť techniku Ukrajine

Naď potvrdil, že sa Česká republika rozhodla poskytnúť tanky (bojové vozidlá pechoty) Ukrajine. "Je to v súlade s Chartou OSN, ktorá umožňuje Ukrajien brániť sa pred agresiou. Som rád, že sa takto Česká republika rozhodla, oni sa ale tak rozhodnúť mohli, pretože na rozdiel od nás robili v minulosti robili veľké akvizície do pozemných síl a vozidlá ktoré poskytli nie sú nosnou technikou pre ich pozemné sily," uviedol pred rokovaním vlády minister obrany Jaroslav Naď

Vodičské preukazy C a CE by mohli získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by sa mal minimálny vek znížiť z 24 na 21 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Kabinet sa na 74. rokovaní bude zaoberať aj ďalším legislatívnym návrhom ministerstva vnútra. Zákonná úprava má v tomto prípade umožniť, aby skúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti mohla pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. V súčasnosti je potrebný písomný test a ústna skúška.