MIMORIADNE Premiér Heger odcestuje do Kyjeva: Stretne sa so Zelenským!

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Eduard Heger vo štvrtok (7. 4.) odcestuje do Kyjeva, stretne sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na návštevu odcestuje spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Premiér po stredajšom rokovaní vlády poznamenal, že na návštevu Kyjevu odcestuje vo štvrtok večer. Bližšie informácie budú známe zajtra. Na otázky neodpovedal, šlo o krátke vyhlásenie.

Heger pocestuje spolu so šéfom diplomacie EÚ a šéfkou EK

Predsedníčka Európskej komisie a šéf úniovej diplomacie Josep Borrell sa tento týždeň v Kyjeve stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to hovorca EK Eric Mamer. "Stretnutie (v Kyjeve) sa uskutoční pred podujatím Stand Up For Ukraine, ktoré bude v sobotu vo Varšave," uviedol Mamer.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minulý týždeň v piatok navštívila Ukrajinu predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, ktorá v Kyjeve deklarovala ochotu EÚ pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.

Prvú cestu odmietol

Na Ukrajinu sa ešte v marci vydali premiéri Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša tam cestovali vlakom z Poľska po iniciatíve poľského premiéra. Premiér Heger vtedy neodcestoval po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Niektorí koaliční kolegovia to vtedy vnímali rozpačito.

Galéria fotiek (4) Premiéri Česka, Poľska a Slovinska na stretnutí s ukrajinským prezidentom Zelenským pri návšteve Kyjeva

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vtedy vnímal jeho rozhodnutie ako bezpečnostné, nie ako politické. "Nehľadajme politiku tam, kde nie je. Ak predseda vlády dostane informácie od bezpečnostných zložiek, tak ja si nie som celkom istý, či ich má ignorovať," povedal Korčok s tým, že Heger sa neschoval. Bezpečnosť má podľa Korčoka svoj význam a úlohou bezpečnostných zložiek je chrániť premiéra.

Hegerovi to bolo ľúto

Heger vtedy vyjadril ľútosť, že to ľudia vnímajú ako sklamanie. Podľa premiéra by bolo správne, aby sedel s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským za jedným stolom. "Môj postoj voči Ukrajine sa nemení, musíme im naďalej výrazne pomôcť, aby došlo k zastaveniu vojny," povedal pred pár týždňami. Podľa neho to, že nešiel na Ukrajinu nebolo otázkou strachu.