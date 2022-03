Vašáryová skritizovala návštevu Kyjeva: To čo je za skupina? Nebezpečenstvo pre Zelenského!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok večer na sociálnej sieti Telegram zverejnil zábery z rokovania s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša pricestovali do Kyjeva v utorok večer vlakom. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov EÚ. "Vaša návšteva Kyjeva v tomto ťažkom období je pre Ukrajinu silným znakom podpory. Veľmi si to vážime," napísal ukrajinský prezident na sociálnej sieti Telegram.

VIDEO Premiér Heger na margo cesty na Ukrajinu: To, že som nešiel, nebola otázka strachu

Za Poľsko sa na rokovaní zúčastnil aj vicepremiér Jaroslav Kaczyňski, ktorý cestoval vlakom spolu s premiérmi troch krajín.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. V stredu to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

Heger po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že ponuku na cestu na Ukrajinu dostal od Mateusza Morawieckeho, ktorý je iniciátorom celej cesty. Je mu ľúto, že to ľudia vnímajú ako sklamanie. Podľa premiéra by bolo správne, aby sedel s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským za jedným stolom. "Môj postoj voči Ukrajine sa nemení, musíme im naďalej výrazne pomôcť, aby došlo k zastaveniu vojny," povedal. Podľa neho to, že nešiel na Ukrajinu nebolo otázkou strachu. Ak by dostal znova takúto pozvánku, tak by to zrejme prehodnotil.

Kritika Vašáryovej

Kým niektorí kritizovali premiéra Hegera za jeho absenciu na návšteve troch premiérov, iní sa zamýšľali nad zmyslom rokovania. Medzi nimi aj herečka a diplomatka Magda Vašáryová. Tá venovala premiérom tvrdý odkaz. „Nech rozmýšľam a analyzujem túto prapodivnú cestu ako vládzem – nerozumiem. Slovinský premiér Janša, ktorý poriadne kritizuje EÚ, dvaja Poliaci, ktorí chcú vyviezť Poľsko z EÚ a už pár rokov rozkladajú demokratické inštitúcie v štáte a nový český premiér? To čo je za skupina?“ zamýšľa sa slovenská diplomatka.

Aj keď premiéri nešli do Kyjeva ako oficiálna európska delegácia, vstup Ukrajiny do únie podporili. Ukrajina totiž krátko po invázii Ruska oficiálne požiadala o vstup krajiny do EÚ. Podľa jej slov je však takáto návšteva pre ukrajinského prezidenta Zelenského mimoriadne nebezpečná. Nerozumie však, prečo vstup Ukrajiny do EÚ podporujú práve tí, ktorí úniu vo veľkom kritizujú. „Čo tam robia tí traja anti-Európania? Oni idú ponúknuť Ukrajine členstvo v EÚ. Oni? Alebo prišli študovať mapu? To mohli aj doma,“ konštatovala.

Vašáryová však poukázala aj na ďalší fakt – v súčasnosti totiž prebiehajú v Kyjeve veľké boje o hlavné mesto, za Ukrajinu pre všeobecnú mobilizáciu musia bojovať aj muži od 18 do 60 rokov. Návšteva premiérov znamenala, že ich museli policajné sily natoľko ochrániť, aby nedošlo k nešťastiu. „Prišli zaťažiť policajné sily Ukrajiny, ktoré ich musia výnimočne chrániť? A blokujú vlaky s humanitárnou pomocou? Ako môžu pomôcť? Doniesli aspoň za vlak potravín?“ uzavrela.