Sulík sa vyjadril k Hegerovmu rozhodnutiu necestovať do Kyjeva: Všetkým dal jasný odkaz! Takto by konal

BRATISLAVA – Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) schytáva za svoje rozhodnutie necestovať s kolegami z iných štátov do Kyjeva jednu kritiku za druhou. On sám si dokonca už sype popol na hlavu a tvrdí, že dnes by už takéto pozvanie prehodnotil. Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík sa však razantne postavil na jeho obranu a odkázal, že ani on by teraz do Kyjeva nešiel.

Podľa Sulíka má totiž teraz Ukrajina iné starosti, ako vítať a ofukovať premiérov. „Oveľa viac im vieme pomôcť odtiaľto, z našich úradov vlády a parlamentov,“ povedal. Heger sa podľa neho nemá za čo ospravedlňovať. „Slovensko urobilo všetko, čo je v našich silách, aby sa táto katastrofa menom vojna skončila čo najskôr a aby ľudia a rodiny konečne prestali takto trpieť. Naopak, ja mu ďakujem, že neriskoval ďalšie problémy, koná konštruktívne a nestráca ani minútu času. Mimochodom, konštruktívnosť, to je tá vec, ktorá facebookovým diskusiám veľmi chýba. Česť výnimkám,“ dodal.

Heger neodcestoval v utorok do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom. Vysvetlil, že sa tak rozhodol po konzultácii s bezpečnostnými zložkami, ktoré mu to vyslovene neodporúčali. Jeho rozhodnutie vraj nebolo otázkou strachu a tiež priznal, že ak by teraz prišla takáto ponuka, prehodnotil by ju.

Členovia vlády vyjadrili rešpekt

Rozhodnutie slovenského premiéra sa stretlo s rozpačitými reakciami. Členovia vlády sa však vo väčšine zhodli v tom, že ho rešpektujú. Podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) netreba hľadať politiku tam, kde nie je. „Ak predseda vlády dostane informácie od bezpečnostných zložiek, tak ja si nie som celkom istý, či ich má ignorovať," povedal Korčok s tým, že Heger sa neschoval.

Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer nechce špekulovať o tom, prečo premiéri iných krajín do Kyjeva cestovali a Heger nie. "Nemôžeme hodnotiť vyhodnotenie bezpečnostných zložiek iných štátov, my sme to vyhodnotili takto a zariadili sme sa podľa toho," uviedol. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že bezpečnosť premiéra je dôležitejšia ako gestá. Dôležité sú podľa nej konkrétne činy. "Slovensko robí všetko pre to, aby sme Ukrajine pomohli," podotkla.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ocenil symbolickú cestu troch predsedov vlád na Ukrajinu. Myslí si, že mala zmysel. Rozhodnutie premiéra nejsť na Ukrajinu však rešpektuje.

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) zasa uviedol, že ho síce mrzí, že Slovensko zastúpenie na stretnutí nemalo zastúpenie, no Hegerovo rozhodnutie rešpektuje. Na otázku, či on sám by v takomto prípade počúvol radu, priznal, že je v takýchto prípadoch "trucovitejší". "Skôr by som konal tak, ako by som to sám cítil," vyhlásil.

Pellegrini by do Kyjeva šiel

Opozočný poslanec a bývalý premiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) však zasa uviedol, že by na Hegerovom mieste do Kyjeva išiel. "Možno by to bolo dobré rozhodnutie, keby to bola pozvánka len na bilaterálne stretnutie," poznamenal Pellegrini.

Podotkol však, že šlo o zásadnú chybu v situácii, keď do Kyjeva išiel poľský a český premiér ako partneri z V4, a tiež slovinský premiér. Pellegrini by na mieste premiéra rozhodne šiel. "Netrhal by som tú skupinu a nechcel by som, aby Slovensko vyzeralo, že sa bojí," skonštatoval. Heger ani slovenská diplomacia podľa Pellegriniho nevyslali dobrý signál.