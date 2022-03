Ruský oligarcha o nádeji Západu na puč v Kremli: Kritizovať pred Putinom vojnu by bola samovražda

Varovanie ruského oligarchu

K slovu sa prihlásil jeden z najbohatších Rusov. Majiteľ Alpha Bank Michail Fridman varoval Západ, že jeho pokusy prinútiť Putina ku kompromisu prostredníctvom ovplyvňovania mocných mužov okolo neho stroskotajú. "Ak ľudia, ktorí sú v EÚ zodpovední, veria, že kvôli sankciám by som mohol osloviť pána Putina a povedať mu, aby zastavil vojnu a bude to fungovať, potom sa obávam, že všetci máme veľké problémy. To znamená, že tí, ktorí robia toto rozhodnutie, nerozumejú, ako Rusko funguje. A to je pre budúcnosť nebezpečné," povedal oligarcha pre Bloomberg.

Galéria fotiek (2) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Podľa neho analytici nedokázali oceniť úroveň moci, ktorú má Vladimir Putin nad Ruskom. "Mocenská vzdialenosť medzi pánom Putinom a kýmkoľvek iným je ako vzdialenosť medzi Zemou a kozmom," pokračoval Fridman. "Povedať Putinovi čokoľvek proti vojne by bol druh samovraždy."