Okolité štáty áno, Slovensko nie: Prečo premiér Heger necestoval na stretnutie do Kyjeva?

Galéria fotiek (1) Premiéri Česka, Poľska a Slovinska na stretnutí s ukrajinským prezidentom Zelenským pri návšteve Kyjeva

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. V stredu to uviedla hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.