Chystáte sa prerábať byt? NÁVOD, ako čo najviac ušetriť!

BRATISLAVA - Situácia s realitami je v posledných mesiacoch napätá a analytici neočakávajú, že by sa mala zlepšiť. Nehnuteľností je na trhu stále málo a ceny naopak stále stúpajú. Posledné mesiace išiel hore aj stavebný materiál, pre ktorý musia Slováci siahnuť hlbšie do vreciek. Spoločnosť Hornbach má riešenie a ponúka možnosť, ako skutočne ušetriť.

Určite to poznáte. Po dlhých úvahách ste si povedali, že je ten správny čas konečne sa poobzerať po vlastnom bývaní, no aktuálny vývoj s cenami nehnuteľností vám rozhodne nehrá do karát. Dobré časy už boli a v súčasnosti ceny novostavieb siahajú častokrát do astronomických výšin, ktoré si jednotlivec nemôže dovoliť. A ak sníva o vlastnom dome, to už dupľom nie.

Oproti roku 2020 zdraželi nehnuteľnosti o viac než 10 percent. V porovnaní napríklad s októbrom 2020 vzrástli podľa Štatistického úradu SR aj ceny stavebných materiálov o 22,9 %, medziročný nárast cien stavebných prác tak úrad vyčíslil na 8,8 %, pričom najväčšími skokanmi je drevo a kov. Ceny však stále nie sú na vrchole a už teraz sa stavba domu môže poriadne predražiť. S vyššími cenami stavebného materiálu sa odvíjajú aj ceny novostavieb, ktoré stále astronomicky rastú.

Pre mladého človeka tak je v súčasnosti výhodné kúpiť byť, či dom v pôvodnom stave a postupne ho rekonštruovať podľa vlastných predstáv. Treba však počítať s tým, že vývoj cien bytov je vzhľadom na nedostatok nehnuteľností nepriaznivý. Samozrejme, sú veci, ktoré nepočkajú a treba sa pripraviť na to, že aj prerábka bytu či domu môžu pohltiť poriadny balík peňazí. Mnohí preto neustále striehnu na najvýhodnejšie akcie, ktoré by im ušetrili aspoň časť peňazí. Odborníci odhadujú, že prerábka celého bytu môže vyjsť aj na 30-tisíc eur. Spoločnosť Hornbach má však pre Slovákov dobré správy. Nielen, že garantuje trvalo nízke ceny, ba čo viac, ako jediná zákazníkom ponúka aj možnosť vrátenia peňazí.

Mnohých z nás by určite sklamalo, ak by sme po nákupe za niekoľko stoviek či tisíc eur zistili, že ten-ktorý produkt výrazne zlacnel. S tým je však v Hornbachu koniec. Ak by ste totiž zistili, že niektorý z produktov po nákupe zlacnel, tak vám Hornbach garantuje vrátenie rozdielu na zákaznícky účet.

Stačí mať zákaznícky účet a peniaze sa vrátia späť

Aké sú teda podmienky na uplatnenie predĺženej záruky nízkej ceny? Je to úplne jednoduché. Ak počas 30-tich dní od nákupu niektorý zo zakúpených tovarov zlacnie, rozdiel v cene spoločnosť vráti na zákaznícky účet. Je preto potrebné si ho vytvoriť. Ak už zákaznícky účet máte, v prípade zníženia ceny produktu, vám Hornbach automaticky vyplatí rozdiel v cene vo forme kreditu. Avšak pozor – do rozšírenej trvalej záruky nízkej ceny nie sú zahrnuté výpredaje.

Základom tak je váš zákaznícky účet, v ktorom sú prehľadne uvedené všetky nákupy nielen z e-shopu, ale aj z kamenných predajní. Zákaznický účet môžete obsluhovať aj cez aplikáciu Hornbach v smart telefóne alebo z počítača. Výšku vášho kreditu nájdete vo svojom zákazníckom účte HORNBACH v časti "Môj kredit". Kliknutím na tlačidlo "Aktivovať kredit" pridáte tento kredit do nákupného košíka. Kredit sa automaticky zaúčtuje pri ďalšom online nákupe. Kredit môžete samozrejme uplatniť aj v obchode. Tu si môžete nechať vystaviť darčekovú kartu, alebo si nechať naúčtovať kredit priamo na ďalší nákup.

Zákazníci sa však nemusia obávať, že o rozdiel ceny produktu prídu. Spoločnosť Hornbach garantuje, že ak príde k zníženiu ceny výrobku, bude zákazníka informovať o tomto kroku prostredníctvo mailu uvedenom v zákazníckom účte. Kredit, ktorý Hornbach svojim zákazníkom vráti na účet, sa môže využiť počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Dôležité je uviesť, že nazbieraný kredit je potrebné použiť naraz, počas jedného nákupu. Výnimkou je len prípad, ak suma kreditu je vyššia ako nákup. V takom prípade sa zvyšok kreditu použije pri ďalšom nákupe. Ak kredit nebude stačiť na jeden nákup, zákazník môže rozdiel zaplatiť bežným spôsobom podľa vlastného výberu – teda napríklad kartou alebo hotovosťou.