Mali ste problém prehrávať hudbu? Dve gigantické služby mali veľký výpadok: Choďte von, odkázal vtipne vývojár!

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages.com

BRATISLAVA - Svet informačných technológií a streamovacích služieb rozhodne nie je dokonalý, no po väčšinu času sú užívatelia zvyknutí na to, že všetko beží ako hodinky a nič sa nemôže pokaziť. Včera večer sa však viacerí používatelia služieb Spotify a Discord presvedčili o opaku, a to aj na Slovensku. Obidve mali totiž večer veľký výpadok.