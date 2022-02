AKTUÁLNE Na Slovensku platí MIMORIADNA situácia: Naď varuje pred vážnym HOAXOM! Obrana východnej hranice sa posilní

"Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky," uvádza vládny kabinet v materiáli.

VIDEO Premiér Eduard Heger s ministrom obrany po rokovaní vlády

Pozor na dezinformácie!

Minister obrany upozorňuje Slovákov, aby čerpali z oficiálnych zdrojov. "Prosím ľudí, aby nepodliehali klamstvám," povedal. Zaznemali totiž viacero príspevkov, že prebieha mobilizácia civilného aj na Slovensku a že Slováci budú povolávaní do vojny a ak odmietnu, hrozia tresty. "Je to klamstvo. Už vieme o niekoľkých ľuďoch, ktorí to šírili. Nič také nehrozí. Je to zámerné klamstvo, aby sa strašili ľudia," povedal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Ministrovi obrany sa podarilo vyrokovať prítomnosť vojakov NATO v SR

Ministrovi obrany SR Jaroslavovi Naďovi sa podarilo vyrokovať prítomnosť vojakov NATO a zabezpečenie najmodernejšej vojenskej techniky na území Slovenska. Po sobotnom rokovaní vlády to oznámil premiér SR Eduard Heger. Na Slovensko by mohlo prísť celkovo 1200 vojakov NATO, oznámil minister Jaroslav Naď. O ich prítomnosti by mohli poslanci hlasovať už v marci. Ak návrh prejde, prvé jednotky by mohli začať prichádzať v nasledujúcich týždňoch. Obranu východnej hranice posilnia vojaci NATO z Nemecka a Holandska, uviedol minister obrany s tým, že táto nemecko-holandská jednotka prinesie aj systém protivzdušnej obrany Patriot.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek

Slovensko rokuje o ukončení prevádzky ruských stíhačiek Mig-29 na Sliači a poslaní ruských technikov späť do vlasti, povedal Naď po rokovaní vlády s tým, že vzdušný priestor SR by mohol byť chránený geograficky blízkym spojencom. "Poďakujeme technikom, ktorí tam sú a môžu sa vrátiť do Ruska," uviedol Naď. Obranu východnej hranice posilnia vojaci NATO z Nemecka a Holandska, uviedol Naď s tým, že táto nemecko-holandská jednotka prinesie aj systém protivzdušnej obrany Patriot.

Viaceré opatrenia

Členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy by mali prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva. Majú tiež vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie tak, aby zamedzili ohrozeniu života, zdravia a majetku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / AP, Milan Kapusta

Vláda zároveň splnomocnila premiéra Eduarda Hegera a ako zástupcu ministra vnútra a predsedu Ústredného krízového štábu SR Romana Mikulca (obaja OĽANO). Majú riadiť záchranné práce, vydávať príkazy na záchranné práce a vykonávať opatrenia na riešenie krízových situácií.