Vojna na Ukrajine naberá na obrátkach: Na hraniciach sa čaká aj 10 hodín! Policajti mali pernú noc

BRATISLAVA – Už tretí deň prebieha vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Denno-denne prichádzajú nové a nové informácie k tomuto násilnému činu. Celý svet so zatajeným dychom sleduje, ako sa celá situácia vyvinie a kam až vojna môže zájsť. Pred vojnou však vo veľkom utekajú Ukrajinci na západ. Aká je aktuálna situácia na hraniciach?

Z Ukrajiny vo veľkom utekajú ženy, deti a starí ľudia, ktorí nemusia narukovať do vojny. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj totiž vo štvrtok v noci podpísal dekrét, podľa ktorého musia muži vo veku od 18 do 60 rokov ostať v krajine v rámci všeobecnej mobilizácie a narukovať. Ich partnerky, rodičia či deti poslali do bezpečia na západ, kde vojna nezúri. Napríklad aj na Slovensko, ktoré je s Ukrajinou priamy sused.

VIDEO Utečenci vo veľkom unikajú z Ukrajiny aj smerom na hranice s Poľskom, kolóna áut je veľmi dlhá

Podľa polície za posledných 24 hodín vybavili 10 526 vstup Ukrajincov do našej krajiny. Pritom len za dnešný deň do 6. hodiny ráno ich bolo takmer 5 tisíc. Za normálneho stavu vybavovali colníci na hraniciach zhruba 1400 vstupov denne. Ide tak o veľký nárast. Vojna na Ukrajine sa odráža aj na čakacích dobách na hraniciach – tie sú aktuálne 8 až 10 hodín.

„Po vyhlásení mobilizácie v Ukrajine klesol počet prichádzajúcich osôb. Ukrajinské orgány neumožňujú výstup z krajiny mužom od 18 do 60 rokov. Ukrajinská strana púšťa priebežne v malých skupinách iba ženy, deti a staršie osoby. Na slovenskej strane po vybavení osôb na hraničnom priechode nevznikajú žiadne kritické situácie spojené s ich zhromažďovaním. Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska uvádzajú, že majú obavy o svoj život z dôvodu situácie na Ukrajine a cestujú k rodine do Európy. Zatiaľ sme zvýšenú mieru nelegálneho prekračovania hraníc nezaznamenali,“ informovali policajti.

Najviac Ukrajincov za posledných 24 hodín prešlo cez hraničný priechod Vyšné Nemecké, kde vybavili takmer 5-tisíc osôb, z toho od dnešnej polnoci do 6. hodiny ráno to bolo 2617 Ukrajincov. Pred vojnou denne na Slovensko prichádzalo zhruba 944 ľudí. Ako muži zákona dodali, na ukrajinskej strane aktuálne čaká približne 300 áut a 200 ľudí, pričom čakacie doby sú 10 hodín. „Vybavovací proces spomaľujú colné kontroly na ukrajinskej strane,“ upozornili policati.

V Ubli za uplynulých 24 hodín vybavili 4345 Ukrajincov, z toho 1772 od polnoci do 6. hodiny ráno. Na ukrajinskej strane čaká približne 400 áut a 500 osôb, pričom čakacia doba je 8 hodín. „Doposiaľ sme zaznamenali intenzívny prechod peších, najmä deti s rodičmi a mladí ľudia. Peší cestujúci v súčasnosti znemožňujú prejazd vozidiel k hraničnému priechodu,“ ozrejmili policajti. Ukrajinci na Slovensko prichádzajú aj cez Veľké Slemence, kde za posledných 24 hodín vybavili 1198 osôb, z toho 513 za dnešný deň.

Na vybavenie aktuálne čaká ďalších 500 ľudí a čakacia doba je osem hodín. „Zaznamenávame nárast počtu cestujúcich oproti dennému priemeru. Vybavovací proces taktiež spomaľujú colné kontroly na strane Ukrajiny,“ uzavreli.