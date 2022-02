Rusi útočia, Ukrajina sa bráni, ženy utekajú... Toto sú DETI VOJNY! So slzami v očiach nechávajú otcov za hranicami

Aj toto je tvár vojny. Hranice sú plné utekajúcich Ukrajincov. Dnes už len žien a detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci vyhlásil všeobecnú mobilizáciu, čo znamená, že muži od 18 do 60 rokov nesmú opustiť krajinu. Ukrajinci zo zahraničia dostali povolávacie rozkazy...

VIDEO Ukrajinské rodiny sú rozdelené, muži museli narukovať

Deti vojny

Na hraniciach spolu s matkami, tetami, babkami čakajú aj desiatky detí. "Toto sú deti vojny," píše naša polícia, ktorá monitoruje situáciu na hraniciach. Ženy s deťmi čakajú hodiny, po prijímacom procese idú k rodinám, ktoré ich vezú do bezpečia. Fotografie pochádzajú z hraničného priechodu Ubľa a z poľských hraníc.

Rodiny sa musia rozdeliť

Za dva dni prekročilo hranice viac ako sedemtisíc ľudí. "Rodiny sú nútené prijať agonické rozhodnutie, že sa musia rozdeliť," opísal jeden z ľudí na hraniciach.

Takúto situáciu si mnohí z nás nevedia predstaviť a tí, čo to prežili, tomu nechápu. "Ženy a deti smerujú do bezpečných zón, kým muži ostávajú za hranicami bojovať, aby ochránili ich domovy."

Mnohí svedkovia hovorili, že neverili tomu, že Putin vtrhne na Ukrajinu a budú čeliť invázii. "Ale teraz hľadajú akýkoľvek spôsob, ako sa dostať z Ukrajiny. Dokonca zvažujú aj odchod do krajín ako je Moldavsko," hovoria.

VIDEO Putina nezastaví nič, chceme sa brániť

Cez hraničné priechody prechádzajú hlavne ženy s deťmi

Cez hraničné priechody z Ukrajiny na Slovensko prechádzajú hlavne ženy a deti. Ako TASR informovala Kancelária ministra vnútra SR, ukrajinská strana vo Vyšnom Nemeckom púšťa k vybaveniu len ženy, deti a starších občanov, a to v malých skupinkách priebežne.

"Na slovenskej strane po vybavení osôb za hraničným priechodom nevznikajú žiadne kritické situácie spojené so zhromažďovaním týchto osôb. Na slovenskej strane momentálne čaká na vybavenie iba šesť - sedem áut a ďalší jeden autobus s cestujúcimi pred závorou," uviedla.

Na hraničnom priechode Ubľa prebieha vybavovací proces plynule, priebežne s čakajúcimi dobami. "Z dôvodu colnej kontroly na strane Ukrajiny je vybavovací proces spomalený, cestujúci uvádzajú čakaciu dobu štyri až šesť hodín," uvádza s tým, že od 10.00 h až doposiaľ zaznamenávajú intenzívny prechod peších cestujúcich na vstupe, hlavne detí s rodičmi a mladých ľudí. Čo sa týka hraničného priechodu Veľké Slemence, na ukrajinskej strane čaká v rade na vybavenie okolo 80 ľudí.

Ruská invázia môže vyhnať z Ukrajiny štyri milióny ľudí

Organizácia Spojených národov (OSN) sa pripravuje až na štyri milióny utečencov z Ukrajiny v prípade, ak bude ruská vojenská agresia proti tejto krajine naďalej eskalovať, informuje agentúra DPA. Do susedných krajín - Poľska, Slovenska, Maďarska, Moldavska, Rumunska, ale aj Ruska - od štvrtkového rána už prešli cez hranice tisíce ľudí, uviedla v piatok v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Pripravení poskytnúť pomoc

Úrad tvrdí, že Ukrajincom hľadajúcim únik je pripravený poskytnúť pomoc. Svoju prítomnosť v susedných krajinách Moldavsku, Rumunsku, Poľsku a Maďarsku - a aj v Slovinsku - posilňuje i Detský fond OSN (UNICEF). Pozdĺž únikových trás majú byť zriadené prístrešky pre ženy a deti, informovala DPA.

Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) oznámil, že od začiatku ruskej invázie na územie Ukrajiny dostal správy o 25 zabitých a 102 zranených civilistoch. Prevažnú väčšina týchto prípadov hlásili z oblastí, ktoré sú ovládané ukrajinskou vládou, uviedla hovorkyňa UNHCR. Predpokladá sa však, že skutočná bilancia je oveľa vyššia. Ukrajina má takmer 42 miliónov obyvateľov.

Ostreľovanie detského domova a škôlky, je to vojnový zločin!

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v piatok avizoval, že Ukrajina predloží Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu materiály o ostreľovaní detského domova v lokalite Vorzeľ a materskej školy v Ochtyrke, pretože by mohli byť kvalifikované ako vojnové zločiny a porušenie Rímskeho štatútu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Kuleba na svojom twitterovom konte napísal, že rezort diplomacie spoločne s generálnou prokuratúrou zhromažďujú dôkazový materiál o týchto i ďalších útokoch a po skompletizovaní ich "okamžite" pošlú do Haagu. "Zodpovednosti sa nevyhnú," zdôraznil Kuleba podľa Sky News. Ako informovala táto britská televízna stanica, detský domov v meste Vorzeľ v Kyjevskej oblasti, v ktorom bolo v čase útoku 50 detí, sa v piatok dostal pod paľbu.

Šrapnel zasiahol budovu, deti boli zranené, tri v kritickom stave

Podľa ukrajinskej generálnej prokurátorky Iriny Venediktovej budovu zasiahol šrapnel vypálený pravdepodobne z viacnásobných odpaľovacích raketových systémov Grad. Následne sa objavila informácia, že počas ostreľovania materskej školy v meste Ochtyrka v Sumskej oblasti prišli o život traja ľudia a zranených bolo 17 detí, z ktorých tri sú v kritickom stave.

Komisárka Najvyššej rady Ukrajiny pre ľudské práva Ľudmyla Denisovová upozornila, že ruskou inváziou na Ukrajinu bolo porušené právo detí na život, zdravotnú starostlivosť a dôstojné podmienky pre život a rozvoj garantované článkom 6 Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Poukázala aj na prípady úmrtia troch detí hlásené počas bojov na Ukrajine, ktoré podľa nej dokazujú, že "každá vojna je vojnou proti deťom".

Organizácia Save the Children na svojom webe v piatok informovala, že pri útoku na obec Semychatky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny prišiel o život 17-ročný chlapec a ďalšie dve deti zahynuli pri ostreľovaní na východnej Ukrajine, jedno v obci Čugujeve v Charkovskej oblasti a druhé v Mariupole v Doneckej oblasti. Podľa organizácie Save the Children je vysoko pravdepodobné, že ak budú boje pokračovať, počet obetí detí a škody na objektoch, ako sú školy a nemocnice, vzrastú, a to najmä v husto obývaných oblastiach. Upozornila tiež, že každému zo 7,5 milióna detí na Ukrajine hrozí vážne nebezpečenstvo fyzickej ujmy, vážneho emocionálneho utrpenia a vysídlenia.

Osem rokov konfliktu

"Deti už prežili osem rokov konfliktu, znášali násilie, ostreľovanie a boli vysídlené zo svojich domovov. Stačilo. Akákoľvek vojna je vojnou proti deťom. Musíme vynaložiť maximálne úsilie na urýchlené nájdenie diplomatického riešenia a ochranu detí," píše sa vo vyhlásení humanitárnej organizácie.

Save the Children pôsobí na Ukrajine od roku 2014 a poskytuje základnú humanitárnu pomoc deťom a ich rodinám. Zahŕňa to podporu ich prístupu k vzdelaniu, poskytovanie psychosociálnej podpory, distribúciu teplého oblečenia a hygienických potrieb, ako aj poskytovanie peňažných grantov rodinám, aby mohli uspokojiť základné potreby, ako sú jedlo, nájomné a lieky, alebo aby mohli investovať do nových podnikateľských projektov.

Útok na Ukrajinu

Európska únia, USA a ďalšie mocnosti tvrdia, že Moskva prišla o všetku dôveryhodnosť po tom, ako celé mesiace vyhlasovala, že nehodlá vtrhnúť na Ukrajinu, a nakoniec tak spravila. Rusko vo štvrtok v skorých ranných hodinách začalo pozemnú, vzdušnú a námornú inváziu na Ukrajinu, ktorá je najväčším útokom na európsky štát od druhej svetovej vojny.

V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny sa budú využívať najskôr kapacity azylových zariadení rezortu vnútra v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a Rohovciach. V prípade potreby ich vieme rozšíriť o dočasné ubytovanie. V ďalšom kroku by boli využívané ubytovacie zariadenia MV SR a ďalších rezortov. Ak by si to vyžiadala situácia, nasledovali by kapacity ďalších ubytovacích zariadení, ktoré sekcia krízového riadenia MV SR identifikovala v spolupráci s kolegami z okresných úradov. Tieto kroky by vo vyšších krízových štádiách koordinoval Ústredný krízový štáb zvolaný ministrom vnútra SR.