Zábery, z ktorých sa tisnú slzy do očí: Na hraniciach s Ukrajinou vidieť zúfalstvo dospelých, aj detský plač

UBĽA - Štvrtok 24. februára 2022 sa do dejín zapíše ako deň, kedy začala vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. Rusko totiž v noci zo stredy na štvrtok zaútočilo na našich východných susedov. Agresívny akt odsúdila väčšina predstaviteľov sveta a okolité krajiny sa chystajú na prílev utečencov. Policajti však zverejnili zábery, ako to v noci vyzeralo na hraničnom priechode v Ubli. Zo záberov doslova mrazí.

Ukrajina, a vlastne celý svet, sa vo štvrtok zobudil do vojny, ktorú začalo Rusko. Bombardovanie, streľba či iné druhy agresie počuť prakticky po celej krajine. Pre obyvateľov Ukrajiny to znamenalo jediné - snažiť sa dostať do bezpečia smerom na západ, čo však znamenalo, že museli opustiť svoje domovy. Na slovensko-ukrajinských hraniciach sa vytvorili rozsiahle kolóny. Podľa Finančnej správy boli popoludní čakacie doby na hraničných priechodoch 6 až 8 hodín pre osobnú dopravu, v prípade peších to bolo zhruba hodinu a pol.

VIDEO Zábery skazy z ukrajinského Kyjeva po nočnom ruskom bombardovaní

Ministerstvo vnútra deklarovalo, že vstup na územie Slovenska bude umožnený "všetkým osobám, ktoré utekajú pred týmto vojnovým konfliktom. Vstup na územie Slovenskej republiky bude umožnený po individuálnom posúdení aj osobám, ktoré nebudú mať platný cestovný doklad (biometrický pas). Hraničná polícia vynaloží maximálne úsilie na elimináciu prípadných hraničných kolón nasadením svojich personálnych a technických zdrojov".

Na hranice vláda vyčlenila do 1500 vojakov, ktorí budú denne pomáhať kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine. Opatrenie má platiť do 31. decembra 2022. "Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky budú podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie nasadzovaní do hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici s Ukrajinou, vykonávať hraničný dozor na tzv. zelenej hranici s Ukrajinou a plniť ďalšie úlohy najmä v súvislosti s možným príchodom veľkého počtu utečencov na územie Slovenska," spresnili ministerstvá obrany a vnútra SR v predloženom materiáli.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov utiekli utiekli od rána do susedných krajín, a to prevažne do Moldavska a Rumunska zisíce Ukrajincov. Zároveň odhadol, že v prvý deň ruskej invázie na Ukrajine opustilo svoje domovy celkovo až približne 100 000 Ukrajincov, píše agentúra Reuters.

Galéria fotiek (3) Ukrajinská metropola Kyjev dnes ráno vyhlásila letecký poplach.

Zdroj: Facebook/Kristina Berdynskykh

Príbehy, z ktorých mrazí

Policajti vo štvrtok večer informovali o tom, ako to vyzerá na hraniciach. Ako uviedli, medzi tými, ktorí utekajú pred vojnou, je aj slobodná žena s mesačným bábätkom, ktorú colníci prichýlili na colnici v Ubli. "Toto je následok slovanskej vzájomnosti Vladimira Putina. Mamička bola vybavená prednostne a počas kontroly dokladov ju prichýlili policajti v stanovišti. Ďalej pomôže Červený kríž," uviedli policajti na sociálnej sieti. Ako dodali, cez hranice prechádzajú celé rodiny s deťmi. Problémom však je, že na Ukrajine je vyhlásené stanné právo, čo znamená, že muži od 18 do 60 rokov nesmú z dôvodu mobilizácie opustiť krajinu. Ženy a deti, či starší muži nateraz môžu. Dekrét o mobilizácii podpísal prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v noci.

VIDEO Zábery, z ktorých sa tisnú slzy do očí: Na Slovensko mieria celé rodiny, aj slobodné matky s deťmi!

"Situácia na východnej hranici s Ukrajinou je pokojná, neevidujeme v súčasnosti ani žiadne čakacie doby. Ukrajina vyhlásila mobilizáciu, preto sa k nám nedostávajú muži vo veku 18-60 rokov. Na ukrajinskej strane nie sú žiadne rozsiahle kolóny. Poprosíme všetkých nešíriť neoverené informácie a paniku. O skutočnom stave na hraniciach, nech bude akýkoľvek, vás budeme pravidelne informovať," uviedli policajti.

Hraničný priechod Vyšné Nemecké otvorili aj pre peších, Veľké Slemence po novom fungujú nepretržite. Potvrdila to hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická s tým, že cestujúcich vybavujú priebežne. Na hraničnom priechode Ubľa sú čakacie doby na vstupe na Slovensko aktuálne šesť hodín. „Vzhľadom na situáciu je hraničný priechod Vyšné Nemecké otvorený aj pre peších, ktorých vybavujeme. Hraničný priechod Veľké Slemence, ktorý je určený len pre peších, je od piatka až do odvolania v prevádzke nonstop,“ povedala.

Misterstvo vnútra informovalo, že vybavovací proces prebieha plynule a na slovensko-ukrajinských hraniciach sú aj čakacie doby. Tie sa v súčasnosti v Ubli pohybujú od 4 do 6 hodín. "Pretrváva skutočnosť, že od 10.00 hod. až doposiaľ je zaznamenaný intenzívny prechod peších cestujúcich na vstupe, hlavne deti s rodičmi a mladí ľudia," upozornil rezort. Na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom púšťa ukrajinská strana k vybaveniu len starších občanov a ženy s deťmi, a to priebežne v malých skupinách. "Na slovenskej strane po vybavení osôb za HP nevznikajú žiadne kritické situácie spojené so zhromažďovaním týchto osôb. Na SVK strane momentálne čaká na vybavenie iba 6-7 áut a ďalší 1 autobus s cestujúcimi pred závorou," uviedlo ministerstvo. Na hraničnom priechode Veľké Slemence aktuálne čaká zhruba 80 ľudí na vybavenie.

Návšteva ministra Naďa

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) navštívi v piatok hraničný priechod Vyšné Nemecké, cez ktorý prechádzajú vojnoví utečenci z Ukrajiny. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Slovensko-ukrajinské hranice, priechod Vyšné Nemecké, navštívi aj premiér Eduard Heger (OĽANO). "Na mieste sú nasadení príslušníci Ozbrojených síl SR na plnenie asistenčných úloh v prospech Policajného zboru s cieľom urýchlenia procesov potrebných na prechod cez hranicu," uviedla Kovaľ Kakaščíková.