Poslanci odsúdili ruskú INVÁZIU: Rokujú o mimoriadnej pomoci! Zaznela ukrajinská hymna, Blaha si našiel odkaz

Zároveň sa poďakoval za pomoc Ukrajincom utekajúcim pred vojenským konfliktom. Muška vyzval poslancov na "maximálne úsilie", aby neotáľali s účinnou a potrebnou pomocou Ukrajine. "Zbraňami, financiami, humanitárnou pomocou," povedal. Muška poslancom pripomenul, že útoky zo strany Ruska zasiahli aj civilné obyvateľstvo. Rozprava k zákonom, ktoré prijala vláda ešte stále prebieha.

Konflikt bude mať podľa neho dôsledky aj za hranice Ukrajiny. Vojaci Ukrajiny podľa veľvyslanca bojujú za mier, demokraciu a európske hodnoty. "Za týchto okolností je teraz veľmi dôležitá pomoc a podpora Ukrajine zo strany našich partnerov, predovšetkým uvaliť tvrdé sankcie voči Ruskej federácii," dodal. Muška tiež uviedol, že cíti podporu Slovenska aj jeho občanov. "Včerajší pokojný pochod je toho príkladom," povedal s tým, že na túto podporu Ukrajinci nikdy nezabudnú.

Blaha si našiel odkaz

Poslanec SaS Miroslav Žiak na sociálnej sieti zverejnil fotografiu, na ktorej vidno odkaz, ktorý niekto nalepil na skrinku poslanca Smeru Ľuboša Blahu. "Fakt som to nebol ja," napísal. "Putin, odíď z Ukrajiny," píše sa na nálepke. Blaha dlhodobo obhajuje Rusko, výnimkou nebol ani jeho včerajší status, ktorý uverejnil krátko po spoločnom stanovisku Smeru, v ktorom útok odsúdili a ktoré odprezentoval šéf strany Robert Fico.

V pléne zaznela aj ukrajinská hymna

V pléne Národnej rady (NR) SR zaznela počas úvodu piatkovej mimoriadnej schôdze okrem slovenskej aj ukrajinská hymna. Na programe schôdze je ďalej vystúpenie veľvyslanca Ukrajiny v SR Jurija Mušku. Parlament má tiež prijať vyhlásenie k vojenskej agresii Ruska proti Ukrajine. Poslancov zároveň čaká rokovanie o legislatíve reagujúcej na situáciu na Ukrajine. Poslanci budú rokovať v prípade potreby v piatok aj po 19.00 h. Hlasovať o jednotlivých bodoch programu budú po prerokovaní každého bodu.

NR SR odsudzuje vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine,žiada zastavenie operácie

Poslanci parlamentu odsudzujú nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Žiada Rusko o okamžité zastavenie vojenskej operácie a bezpodmienečné stiahnutie ozbrojených síl z Ukrajiny. Požaduje, aby sa Rusko vrátilo k rokovaciemu stolu a hľadalo riešenie mierovou cestou. Vyjadruje tiež solidaritu s ukrajinským národom. Parlament to uvádza vo schválenom vyhlásení, ktoré predložili poslanci Michal Šipoš (OĽANO), Juraj Šeliga (Za ľudí), Anna Zemanová (SaS) a Peter Pčolinský (Sme rodina).

Zo 113 prítomných poslancov návrh podporilo 112, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal, no jeden poslanec nehlasoval. Na hlasovaní chýbal celý poslanecký klub ĽSNS i niekoľko zákonodarcov z každého klubu. Viacerí poslanci boli z rokovania ospravedlnení. Vyhlásenie podporili aj opoziční poslanci zo Smeru-SD a poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD.

"Ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko. Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu," zdôrazňuje NR SR vo vyhlásení.

Rusko musí rešpektovať nezávislosť Ukrajiny

Parlament žiada Rusko, aby plne rešpektovalo nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Vyzýva ho tiež, aby plne rešpektovalo medzinárodné humanitárne právo a umožnilo bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám v núdzi. Potvrdzuje, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny.

NR SR tiež odsudzuje tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, "za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť a vyjadruje solidaritu s obeťami". Národná rada SR tiež vyjadruje plnú podporu Ukrajine a jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. "Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko," uvádza sa vo vyhlásení.

Vo vyhlásení NR SR opätovne deklarovala aj svoju "neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc". "Občania Slovenskej republiky sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy," zdôraznila NR SR vo vyhlásení. Dodala, že stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch.

Zemanová varovala pred dezinformáciami, Kéry odsúdil agresiu Ruska

Zásada, že medzinárodné dohody nemožno meniť vojnovou cestou, bola porušená, a to je neprijateľné. Poslankyňa OĽaNO Anna Záborská to uviedla v pléne. Zdôraznila, že Slovenská republika je za dodržiavanie dohôd. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová varovala pred dezinformáciami. Šéf zahraničného výboru Marián Kéry za všetkých poslancov Smeru-SD odsúdil vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová vyjadrila podporu celej Ukrajine a jej obyvateľom. "Sme povinní jej pomáhať," vyhlásila. Upozornila tiež na hrozbu dezinformácií. "Chcem vyzvať všetkých občanov, aby si správy o vojne na Ukrajine overovali a čerpali z relevantných zdrojov. Ako dokazuje minulosť, Rusko spraví všetko pre to, aby svoje dezinformácie, či už o jadrových zbraniach na Ukrajine alebo iných nepravdách, šírili aj na území Slovenska. Platí to aj pre opozíciu," apelovala.

Poslankyňa Záborská zdôraznila, že vojna nie je riešenie. "Ukrajina sa, žiaľ, dostala do stredu konfliktu medzi veľmocami. Už dlho nebola vojna k našim hraniciam tak blízko," skonštatovala. Verí, že SR je vďaka vybudovaným spojenectvám v bezpečí. Poďakovala za to vládam SR od roku 1998. Zdôraznila význam dodržiavania medzinárodných dohôd. Parlament vyzvala na jednotu a spoluprácu. Opozíciu žiada o konštruktívnu diskusiu. Obrátila sa na predstaviteľov SR, aby urobili všetko pre mier. Apelovala tiež na pomoc obyčajným ľuďom.

Paralela medzi Putinom a Hitlerom

Kéry pripomenul, že spory medzi krajinami, bez ohľadu na to, aké sú ťažké, sa nemôžu viesť vojenskou cestou, ale len diplomatickými rokovaniami. Vojna je podľa neho krokom späť, ktorý vedie ku katastrofe. "Ruskú agresiu musíme na Ukrajine odmietnuť bez ohľadu na to, že by sme špekulovali a empaticky premýšľali, čo sa za ruskými motívmi mohlo skrývať," dodal. Súhlasí so slovami Záborskej, že dodržiavanie medzinárodného práva je kľúčové. "Pre štáty ako Slovensko je to ešte dvojnásobne dôležitejšie," skonštatoval. V tejto súvislosti však pripomenul prístup americkej administratívy k Iraku či Sýrii.

Je mu ľúto, že politici EÚ, NATO i Spojených štátov amerických dávali Ukrajine falošné nádeje. "Viackrát sme to opakovali, že im nemáme dávať falošné nádeje. Huckali sme ich proti Ruskej federácii," povedal. Kéry dúfa, že si politici Ruska a Ukrajiny môžu sadnúť za jeden rokovací stôl. "Iná cesta, ako zachrániť mier, nie je," doplnil.

Podpredseda zahraničného výboru Peter Osuský (SaS) vidí paralelu v konaní nacistického vodcu Adolfa Hitlera a ruského prezidenta Vladimira Putina. Myslí si, že Ukrajine treba pomáhať vojensky. "Našou nádejou za tejto situácie, keď bude vo Vyšnom Nemeckom za hranicou čižma Putinovho kata, je jedinou nádejou mať na území SR bojovú silu," vyhlásil s tým, že stačí "čo i len hŕstka" vojakov, aby "ten na druhej strane vedel, že ak sa týmto niečo stane, bude zle".

​​​​Poslanci pôsobiaci v Hlase podporia vyhlásenie na podporu Ukrajiny

Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD podporia návrh vyhlásenia NR SR na podporu Ukrajiny. Uviedol to poslanec Peter Kmec, ktorý je súčasťou Hlasu-SD. Pripravený návrh označil za "veľmi silné vyjadrenie solidarity". Kmec, ako aj šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský odsúdili politikárčenie v pléne NR SR.

"Táto debata sa zase zvrtla do vnútropolitických prekáračiek," povedal v pléne Kmec. Je podľa neho zbytočné ísť do historických a vnútropolitických súvislostí. "Je veľmi dôležité, aby Ukrajina dostala z tejto sály jednoznačný signál," dodal. Pčolinský vyzval poslancov opozície i koalície, aby nevyužívali rokovanie na politikárčenie. Politické hádky podľa neho nezaujímajú nikoho na Slovensku a ani za hranicami. "Sme tu dnes preto, aby sme ako Národná rada SR ako celok odsúdili to, čo sa deje na Ukrajine, aby sme prijali legislatívu na pomoc Ukrajincom," uzavrel Pčolinský.