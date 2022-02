Ostrá reakcia NATO! Aliancia pošle vojakov aj na Slovensko: V pláne je hlavne česká armáda

VIDEO SR a ďalšie krajiny požiadali NATO o aktiváciu článku 4: Východná hranica sa posilní, je nepravdepodobné, že nás Rusko napadne

Stalo sa to, čoho sa všetci obávali. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Náš východný sused tak prežíva vojnu, v ktorej už zomrelo mnoho ľudí. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba ruského prezidenta Vladimira Putina vo štvrtok obvinil zo začatia "totálnej invázie" na Ukrajinu. "Putin práve začal totálnu inváziu Ukrajiny," napísal Kuleba na Twitteri a dodal, že v ukrajinských mestách zaznamenali výbuchy.

Ruský prezident Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbrane a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom. Útoky na susednú Ukrajinu nariadil ruský prezident Vladimir Putin, ktorého za to odsúdili svetoví lídri vrátane Európskej únie. Mnohí obyvatelia Ukrajiny sa preto rozhodli opustiť svoj domov a vybrali sa na západ - smerom na Slovensko. Na slovensko-ukrajinských hraniciach sa tvoria niekoľkohodinové rozsiahle kolóny.

Pomoc od Čechov?

Česká ministerka obrany Jana Černochová ešte v utorok uviedla, že by sa českí vojaci mohli v rámci NATO presunúť do východného bloku aliancie. Podľa jej slov by českí vojaci mohli v rámci aliancie pôsobiť aj na Slovensku. "Sú dva varianty. Jeden je Rumunsko, druhý Slovensko. Myslím si, že cítime, čo je nám geopoliticky bližšie. Je to možno trošku návod na to, akými myšlienkovými pochodmi sa uberajú naše cesty. Najprv o tom musí rozhodnúť vláda, obe komory parlamentu a oba výbory oboch komôr parlamentu," načrtla Černochová.

Avšak, vo štvrtok po invázii Ukrajiny zo strany Ruska sa severoatlantická aliancia (NATO) dohodla, že posilní svoje pozemné, námorné a vzdušné sily na východnom krídle NATO blízko Ukrajiny a Ruska. Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po rokovaní Bezpečnostnej rady informoval, že na územie Slovenska by podobne, ako v prípade Pobaltia, mali prísť jednotky NATO. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nateraz nie je známe, koľko vojakov z iných štátov NATO by malo u nás pôsobiť. Údajne sme však už dostali viacero ponúk, pričom vojaci by ku nám mali prísť z krajín, ktoré sú nám geograficky blízke.

Ohrozí vojna cvičenie Saber Strike?

Na Slovensko sa však v posledných dňoch presúvali vojaci z USA, ktorí sem prišli na plánované medzinárodné cvičenie Saber Strike 22. Do cvičenia sa zapojí približne 2000 príslušníkov amerických ozbrojených síl spolu s približne 600 kusmi bojovej a zabezpečovacej techniky. Prebiehať bude dva týždne, od 1. do 14. marca. „Saber Strike nepatrí do série opatrení, reagujúcich na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. Po skončení cvičenia je plánované stiahnutie všetkých nasadených spojeneckých jednotiek do svojich mierových posádok v Nemecku," zdôraznil hovorca slovenských Ozbrojených síl Štefan Zemanovič.

Topky.sk zisťovali, či aktuálna situácia na Ukrajine nejakým spôsobom ovplyvní program cvičenia, a či vojaci, ktorí sa ho zúčastňujú, budú vzhľadom na prebiehajúcu vojnu v pohotovosti. "Cvičenie Saber Strike zatiaľ pokračuje podľa plánu a profesionálni vojaci v rámci cvičenia plnia stanovené úlohy. V prípade zmien budeme verejnosť informovať," upozornila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

