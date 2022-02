V sále môžu byť aj COVID pozitívni poslanci: Hlasujú z balkóna! ZÁBERY Romany Tabak ako z akčného filmu

Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia. Kollár sa v súvislosti s pozitívnymi poslancami odvoláva na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa jeho slov si tak zákonodarcovia môžu plniť ústavné povinnosti a byť v sále.

Zábery ako z akčného filmu

O situácii informovala aj poslankyňa OĽaNO Romana Tabak na sociálnej sieti. K záberom ako si oblieka rukavice pridala hudbu z Jamesa Bonda. V druhom videu, kde uviedla že sú na balkóne traja a je tam slabo počuť, zas dala zvučku z ďalšej filmovej série Mission Impossible. Zrejme sa cítila ako v akčnom filme. Cez víkend ešte mala príznaky.

Bezpríznakoví poslanci si môžu plniť povinnosti

"Pokiaľ sú bezpríznakoví, majú respirátor a majú rukavice," priblížil. Čo sa týka priebehu aktuálnej 55. schôdze, ukončiť sa má už vo štvrtok voľbou komisára pre deti i člena Rady pre štátnu službu a následným vyhlásením výsledkov.

Popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza iniciovaná opozičným Smerom-SD. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal na nej čeliť odvolávaniu. Kollár informoval, že vo štvrtok bude plénum rokovať do 19.00 h a hlasovanie by malo byť v piatok (18. 2.). Ak sa diskusia do štvrtka večer neskončí, pokračovať bude aj v piatok.