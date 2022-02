Pozitívni pribúdajú prudko: Vlna OMIKRON však nepotrvá dlho! Opatrenia sa budú postupne uvoľňovať

Ministerstvo školstva predložilo na rokovanie návrh na nákup desiatich miliónov kusov antigénových testov, ktoré sú určené na testovanie školákov. Zmluvu by mal uzatvoriť minister zdravotníctva. Kvantifikácia vplyvov na rozpočet verejnej správy je v prípade výdavkov na nákup týchto testov odhadovaná na sumu 28,6 milióna eur.

VIDEO Premiér Heger uviedol, že opatrenia sa po vlne omikron budú postupne uvoľňovať

Aktualizované 11:35 Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Martin Klus hovoril o očkovaní v cudzine. "Je to téma, ktorá trápi viacero členské štáty EÚ. Ukazuje sa, že je to skôr otázka národného nastavenia ako európskeho," uviedol.

Aktualizované 11:20 Minister vnútra Roman Mikulec a ministerka investícií Veronika Remišová mali pozitívny test na ochorenie COVID-19. Obaja ministri sú bez príznakov a pracujú z domu.

Aktualizované 11:00 Ďalej vyhlásil, že orgány činné v trestnom konaní vrátane generálneho prokurátora majú úplnú voľnosť vo vyšetrovaní a vedení stíhaní. "Je dôležité, aby si plne uvedomoval zodpovednosť, ktorá je v jeho rukách," doplnil. Žilinka v otvorenom liste vyhlásil, že opakované Hegerove vyjadrenia o tom, že je štítom v rukách opozície, považuje za nenáležité a argumentačne nepodložené. Odmieta, aby bola prokuratúra a prokurátori zaťahovaní prostredníctvom vyjadrení politikov do politického boja. Premiéra zároveň žiada o odbornú, vecnú a konštruktívnu diskusiu.

Aktualizované 10:45 Občania očakávajú od generálneho prokurátora Maroša Žilinku spravodlivosť a zodpovedný prístup k funkcii, uviedol premiér Eduard Heger. Žilinka mu v utorok (1. 2.) adresoval otvorený list, v ktorom sa dôrazne ohradil voči premiérovým tvrdeniam, že je štítom v rukách opozície.

Generálny prokurátor sa podľa Hegera zodpovedá občanom a oni vyhodnotia, či rozhoduje spravodlivo a objektívne. "Vo svojom otvorenom liste deklaroval, že nikdy nerozhodoval a nebude rozhodovať podľa predstáv a želaní politikov. Presne toto si prajem a myslím, že si to praje celé Slovensko," dodal šéf kabinetu.

Aktualizované 10:35 Minister zdravotníctva Vladimír Lengarský (nominant OĽANO) uviedol, že vysoké čísla prípadov sa dali očakávať. Naďalej odporúča testovanie vo firmách.

Aktualizované 10:20 "Po doznení vlny omikron budeme smerovať pravdepodobne k uvoľneniu opatrení," dodal premiér. Premiér poznamenal, že momentálne sa nachádzame v prudkom raste, ale táto vlna bude prudká a rýchla. "Situácia v nemocniciach je dobrá, zatiaľ nie sme ani na tretine lôžok z kapacity," povedal. Ako doplnil, sú pripravené reprofilizované lôžka a aj v stredu budú rokovať o ďalšom zvýšení ich počtu.

Aktualizované 10:16 "Momentálne sme stále v prudkom raste. Situácia v nemocniciach je však zatiaľ dobrá," povedal premiér v súvislosti s aktuálnou vlnou omikronu. Podľa neho všetko nasvedčuje tomu, že by nemal nastať vysoký nápor na lôžka v nemocniciach. "Vyzerá to tak, že prípady, ktoré prichádzajú do nemocníc, budú mať ľahší priebeh, takže by nemal byť taký nápor na pľúcne ventilácie," dodal Heger. Poznamenal, že vakcíny sú zatiaľ proti ochoreniu COVID-19 najúčinnejšie a sú k dispozícii. Minister Lengvarský však včera uviedol, že sa očakáva okolo tri až päťtisíc ľudí.

Aktualizované 10:15 Premiér Eduard Heger sa vyjadril k aktuálnej situácii na Ukrajine. "NATO je naše jediné bezpečné miesto," povedal. Zároveň doplnil, že teraz je čas ukázať, že Slovensko je zodpovedný a relevantný partner a spojenec.

Aktualizované 10:10 "V zariadeniach sociálnych služieb bude určite počet pozitívnych prípadov rásť," uviedol Krajniak. Aj členovia vlády sa podľa neho pravidelne testujú.

Aktualizované 10:05 Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak povedal, že vzhľadom na aktuálny vývoj situácie s omikronom by Slovensko postupne mohlo rušiť všetky opatrenia a postupne sa vrátiť do normálneho režimu.

Rokovať sa bude aj o pandemickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na rokovanie návrh na nákup desiatich miliónov kusov antigénových testov, ktoré sú určené na testovanie školákov. Uzatvoriť zmluvu o nákupe týchto testov na základe výsledkov spoločného obstarávania Európskej komisie by mal minister zdravotníctva. Kvantifikácia vplyvov na rozpočet verejnej správy je v prípade výdavkov na nákup týchto testov odhadovaná na sumu 28,6 milióna eur. Rokovať sa bude aj o ďalšom materiáli z dielne rezortu školstva, ktorým sa má upraviť nariadenie vlády SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Zohľadniť sa v ňom má nová kategória pedagogického zamestnanca – školského digitálneho koordinátora.

Kabinet sa bude zaoberať aj stimulom pre spoločnosť Invictum Holdings, ktorá plánuje v Lučenci vybudovať centrum podnikových služieb. Investícia v celkovej výške 7,7 milióna eur má do roku 2025 priniesť 86 nových pracovných miest. Od štátu by firma mohla dostať investičný stimul vo výške takmer 2,4 milióna eur.

V programe rokovania je zaradený aj bod týkajúci sa úhrady výdavkov pre mestá a obce v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou v celkovej výške 2.498.340 eur. "O refundáciu nákladov požiadalo len osem mestských častí Bratislavy, 21 mestských častí Košíc, 62 miest a 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov v súhrnnej výške 3.794.906,89 eura," uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu vnútra. Refundácia nákladov sa týka obdobia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá trvala od 12. marca 2020 do 31. mája 2021.