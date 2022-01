Minister Budaj spustil zálohový systém PET fliaš a plechoviek: VIDEO Na jednu vec si však dajte pozor!

Na Slovensku sa začalo zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Týkať sa bude len obalov s označením "Z – Zálohované". Vracať sa budú nestlačené, nepoškodené a fľaše aj s vrchnákom. V predajniach ešte budú aj nápoje bez označenia písmenom Z, tie patria do plastových odpadkových košov. Prechodné obdobie bude trvať polroka. Peniaze, teda 15 centov, sa budú vracať len za označené fľaše. V obchodoch sa budú objavovať postupne, no od polovice roka by už mali byť v regáloch len tie označené.

"Nemôžeme vám vrátiť niečo, čo ste do systému nevložili," povedal minister životného prostredia Ján Budaj na tlačovom brífingu, na ktorom symbolicky spustil zálohovací systém na Slovensku. Zálohu podľa Správcu zálohového systému spotrebiteľ zaplatí pri kúpe nápoja, pri vrátení obalu ho dostane v plnej výške naspäť, pričom ho môže využiť na zľavu z ďalšieho nákupu, alebo si zobrať hotovosť. Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov.

Pôjde o sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno. Správca zároveň poukazuje, že výnimkou budú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Fľaše je možné vrátiť vo viac ako 2000 prevádzkach po celom Slovensku, z toho viac ako 1000 je veľkých povinných odberných miest (väčšie ako 300 metrov štvorcových). Správca uviedol, že pre predajne väčšie ako 300 štvorcových metrov je zavedenie zálohovania povinné, pre menšie obchody je dobrovoľné. Priblížil, že prevádzky budú mať na výber, aký typ odberu zálohovaných obalov si zvolia a aký sa im oplatí.

Môžu si vybrať automatizovaný odber cez zálohomat, poloautomatizovaný alebo ručný zber, ktorý urobí predavačka pri pokladni pomocou špeciálneho ručného skenera. Cieľom zálohového systému je podľa správcu vyzbierať 90 percent nápojových obalov, aby sa mohli recyklovať, použiť pri výrobe nových obalov a nekončili voľne pohodené v prírode alebo v spaľovni.

