Ministerstvo spravodlivosti navrhuje z novely Trestného zákona vypustiť trestný čin opilstva

Podľa súčasnej legislatívy páchateľ trestného činu nie je trestnoprávne postihnutý za ten trestný čin, ktorý spáchal, ale za miernejšie trestné opilstvo. "Ak sa človek uvedie do stavu nepríčetnosti vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a v tomto stave ťažkej opitosti spácha napríklad vraždu alebo ťažké ublíženie na zdraví, nemôže byť stíhaný za ten samotný trestný čin v rozmedzí danej trestnej sadzby, ale za opilstvo s výrazne nižšou trestnou sadzbou," priblížilo MS. Preto navrhuje vypustenie opilstva z Trestného zákona.

Trestný čin opilstva je takzvaný kvázi delikt. "Osoby sú postihnuté za to, že sa uviedli do stavu nepríčetnosti. Aby sme mohli stíhať páchateľa za opilstvo, musí byť preukázané, že v čase svojho konania nebol spôsobilý toto konanie ovládnuť alebo rozpoznať jeho nebezpečenstvo. Ak by neexistoval trestný čin opilstva, takýto páchateľ by potom fakticky nebol trestne zodpovedný pre nepríčetnosť. Takáto radikálna snaha o dekriminalizáciu zrejme neprežije pripomienkovanie," uviedol advokát a docent trestného práva Peter Kováč.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica je presvedčený, že ak je osoba trestnoprávne zodpovedná a vedome sa priviedla do stavu opitosti, má zodpovedať za svoje činy ako každý iný občan. "Ale treba posudzovať inak, ak osobu preukázateľne priviedol do opitosti niekto iný, napríklad kamaráti ho nasilu donútili piť či užiť drogu," skonštatoval Okruhlica.

Dodáva tiež, že ak sa niekto priviedol do stavu opitosti, pretože je závislý, a spáchal v nej trestný čin, mal by mať možnosť zmiernenia trestu, ak bude súhlasiť s liečbou závislosti. "V prípade, ak ju nedodrží, bude musieť absolvovať trest v plnej výmere. To poznajú jurisdikcie vo viacerých krajinách. Zníži sa tak pravdepodobnosť recidívy ako opitosti, tak aj s ňou súvisiaceho kriminálneho konania," doplnil Okruhlica.