KORONAVÍRUS Košický samosprávny kraj spustil videokampaň: Osobnosti prosia ľudí, aby sa dali očkovať

"Vo videách sú osobnosti z rôznych oblastí spoločenského života, ktorí taktiež prosia o to, aby sa ľudia dali zaočkovať, keďže toto je zatiaľ jediné svetlo na konci tunela, ktoré máme," uviedol v sobotu predseda KSK Rastislav Trnka. V predstavených prvých troch videách zo série apelujú na očkovanie primár infektológie michalovskej nemocnice Štefan Zamba, sopranistka Aneta Hollá a gréckokatolícky kňaz Peter Paľovčík. Mobilizačný týždeň na podporu očkovania pripravilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci so samosprávami.

KSK podľa Trnku zvyšuje aj ponuku očkovania v obciach a mestách. "Na budúci týždeň máme pripravených viac ako 70 výjazdov našej mobilnej očkovacej jednotky, v prevádzke budú aj všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi," povedal Trnka. Očkovanie bude prebiehať aj v niektorých obchodných centrách či na košickej železničnej stanici.

Kraj pritom zaznamenal uplynulý mesiac výrazne zvýšený záujem o vakcináciu. "Počas novembra sme zaočkovali viac ako 30.000 ľudí v kraji, na porovnanie, v septembri a októbri sa to pohybovalo na úrovni 5000 – 6000," konštatoval predseda KSK. Informoval tiež, že v meste Košice k 5. decembru chýbalo na dosiahnutie 65-percentnej zaočkovanosti vo veku nad 50 rokov 509 zaočkovaných ľudí. Košice by sa pri dosiahnutí hranice vyhli na COVID semafore čiernej farbe. Trnka tiež oznámil, že zľavy pre očkovaných na portáli www.preodmenu.sk, ktorý kraj spustil v spolupráci so súkromným sektorom, dosahujú celkovú úroveň už takmer 1000 eur.

Pri sobotnej prezentácii videokampane očkovanie osobne podporili okrem sopranistky Hollej aj Peter Bartoš z hokejového klubu HC Košice. Infektológ Pavol Jarčuška charakterizoval situáciu s pacientami s ochorením COVID-19 v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) ako dlhodobo veľmi vážnu. V prípade ochorenia a splnenia kritérií na podanie monoklonálnych protilátok nabádal ľudí, aby čo najskôr kontaktovali svojho obvodného lekára alebo najbližšiu nemocnicu. "Pretože podanie monoklonálnych protilátok môže znížiť riziko závažného priebehu infekcie až o 70 percent."