Kollár to povedal na rovinu: Aktuálna situácia je beznádejná! Takto to ďalej nejde

BRATISLAVA - Kompetentní sa snažia spraviť všetko pre to, aby sme na Slovensku zaočkovali čo najviac ľudí. Prv to bola očkovacia lotéria, potom lockdown s výhodami pre očkovaných, naposledy to bola už schválená podpora pre zaočkovaných seniorov. Matematik Richard Kollár však tvrdí, že to nestačí. Pomenoval viaceré problémy, ktoré zapríčiňujú neveselé perspektívu v boji s pandémiou.

Vyzerá to tak, že situácia na Slovensku sa začína postupne zlepšovať. Čísla nakazených sú viac-menej stabilizované a počty infikovaných pacientov v nemocniciach klesá. Mierne stúpa aj záujem o očkovanie. Ten sa, najmä pri rizikových skupinách obyvateľstva nad 60 rokov, rozhodla koalícia zvýšiť finančnou motiváciou. Každému seniorovi, ktorý sa už dal, alebo sa plánuje do 15. januára zaočkovať, ponúkajú najmenej 200 eur. Návrh ministra financií Igora Matoviča vo štvrtok schválili poslanci parlamentu, drvivá väčšina bola za, medzi nimi aj opoziční poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Archívne VIDEO Matovičov návrh o odmeňovaní zaočkovaných dôchodcov peniazmi v parlamente uspel aj s časťou opozície

Mnohí odborníci však tvrdia, že motivácia seniorov prišla neskoro. Podľa matematika Richarda Kollára však nie je oneskorený nápad politikov jediným problémom riešenia pandémie na Slovensku. Tých je údajne viac. Medzi nimi napríklad aj komunikácia s občanmi. Podľa Kollára by totiž politici mali motivovať ľudí na dodržiavanie opatrení a nie robiť také opatrenia, pri ktorých budú hľadať vedľajšie cestičky, ako ich obísť. Ak totiž dostatočne nevysvetlia potrebu a opodstatnenie daných opatrení, je vysoko pravdepodobné, že ich ľudia nebudú dodržiavať.

Ďalším problémom je aj motivácia ďalších skupín obyvateľstva, nie len tých rizikových. Vláda sa snažila mnohých motivovať napríklad očkovacou lotériou, do ktorej štát nalial niekoľko desiatok miliónov eur. Následne zaviedol lockdown pre všetkých s výhodami pre očkovaných a prekonaných Slovákov. Podľa Kollára však treba aj inú motiváciu. "Treba vysvetliť, že z dlhodobého hľadiska pôjde možno o sezónnu vakcináciu, a vakcína nebude poskytovať úplnú ochranu pred infekciou, napriek tomu je potrebné sa očkovať kvôli sebe ale aj kvôli ostatným," uviedol matematik. Okrem toho je podľa Kollára potrebné, aby štát dostatočne kompenzoval straty tým sektorom, ktoré museli byť pre lockdowny zatvorené a vytvoriť nástroje ekonomickej pomoci.

Zdroj: Getty Images

Problémom v súčasnej situácii je aj to, že zdravotnícky personál je vyčerpaný z neustáleho náporu na nemocníc a po katastrofálnej druhej vlne to mnohí lekári a sestry vzdali. Preto je podľa Kollára na mieste začať efektívne škálovať kapacity - a to či už ľudské, materiálne, alebo finančné. Matematik konštatuje, že by pomohli aj informácie, aké dlhodobé dopady na spoločnosť môže mať pandémia.

"A to z hľadiska vzdelávania, duševného a fyzického zdravia, medziľudských vzťahov, čo robiť v prípade sociálnej izolácie a finančnej núdze, a podobne. V neposlednom rade je potrebný efektívny boj s dezinformáciami," upozornil Kollár s tým, že pandémia je už len v minimálne problémom infektológie a epidemiológie. A to z dôvodu, že väčšina otázok v týchto oblastiach už je zodpovedaná. Koronavírus robí problémy na celom svete už dva roky. Počas tohto obdobia sme sa všetci naučili o nákaze dostatok informácií.

Zdroj: Getty Images

"Vieme, aké opatrenia sú k dispozícii, aká je ich relatívna efektivita, vieme, aké liečebné postupy sú k dispozícii. Aj tam sa poznanie stále vyvíja, najmä v súvislosti s novými variantmi, ale už to nie sú prelomové informácie o tom, či sa vírus šíri aerosólom alebo kvapôčkami. Už je to len malá časť potrebného poznania na riešenie súčasnej krízy," vysvetlil Kollár. A práve to je podľa matematika dôvod, prečo sa politici „zmietajú v chaose“ - preto, lebo prioritne riešia problémy, ktoré nie sú prioritnými problémami. "Je podstatné nastaviť riadenie tak, aby dostávala vláda informácie systematicky zo všetkých relevantných oblastí. Aby riešila prioritne prioritné otázky," uviedol Kollár, podľa ktorého je aktuálna situácia beznádejná.

A tak sa cítia aj všetci zúčastnení - od politikov, cez členov konzília, až po samotných občanov, ktorí okrem toho cítia aj ďalšiu silnú emóciu - cítia sa podvedení. "Takto to ďalej nejde. Kým sa nevyrieši zdroj problému, nemôžeme čakať iný výsledok. Bude zase rovnako. Ak by sa dnes brali tipy, či budeme v ďalšej vlne zase na špici, vsadil by som si, aj keď normálne nestávkujem. Bola by to moja šanca na helicopter money," uzavrel Kollár.