Najprv dôveryhodnosť, teraz reforma: Ďalšia rana pre Matoviča! Daňovú revolúciu odmieta polovica Slovákov

BRATISLAVA - Začiatkom novembra ľudia v prieskume ukázali, že minister, ktorému veria najmenej, je Igor Matovič. Krátko na to veľkolepo oznámil svoju daňovo-odvodovú reformu. Až polovica Slovákov jeho daňovú revolúciu odmieta.

Ukázal to prieskum Focusu pre diskusnú reláciu Na telo televízie Markíza. Daňová revolúcia sa nepozdáva takmer každému druhému Slovákovi. Pozitívne ju vníma tretina opýtaných. Až 20 percent sa vyjadriť nevedelo. Prieskum na vzorke 1005 ľudí prebehol v polovici novembra.

Ďalšia časť Matovičovej daňovo-odvodovej reformy: Zdaňovanie živnostníkov a reštauračný balík zmien

Takmer každý druhý Slovák je proti

Iba 30,2 percenta ľudí vníma daňovú revolúcia ministra financií pozitívne alebo skôr pozitívne. Proti tejto revolúcii je naopak 47,4 percenta ľudí. Viac ako 20 percent opýtaných sa však vyjadriť nevedelo.

Problém majú najmä podnikatelia, živnostníci a seniori

Ďalšia časť prieskumu ukázalo, že proti zmenám sú najmä podnikatelia a živnostníci (53,8 %) a dôchodcovia (52,4 %). Práve živnostníci boli skupinou, na ktorú sústredil veľkú časť zmien. Matovič navrhuje, že tí, ktorí chcú platiť paušálne, by platili 29 % ročne, ktoré sa rozrátajú medzi dane, sociálnu a zdravotnú poisťovňu. Druhou možnosťou je 19 % daň pre právnické osoby. Sám uznal, že pre tento krok ho budú preklínať.

Čo sa týka voličov politických strán, najviac Matovičovej reforme nedôverujú voliči ĽSNS. Negatívne ju vníma až takmer 75 % oslovených. Na druhom mieste sú voliči Smeru (70 %) a na treťom voliči Hlasu (58 %). Naopak daňová revolúcia je najviac symaptická voličom jeho strany OĽaNO (60 %).

Revolúcii dôveruje okolo 50 % voličov strán SaS a Progresívne Slovensko. Dáta z prieskumu ukázali aj to, že revolúcii dôverujú najviac ľudia vo vekovej skupine od 45 do 54 rokov. Naopak najmenej jej veria dôchodcovia, teda kategória 65 plus.

Matovič svoju daňovú a odvodovú reformu predstavil v troch častiach. Prvá sa týkala podpory rodín, druhá zdaňovania práce a tretia zdaňovania firiem. Nečakane po svojej trilógii predstavil o týždeň štvrtú časť, a to zdaňovanie živnostníkov a reštauračný balík zmien.

U Matoviča krýva aj dôveryhodnosť

Nedôvera v reformu zrejme ministra financií nepoteší tak ako ho nepotešil prieskum dôveryhodnosti. Nie je tajomstvom, že Matovič verejne kritizuje ministra zdravotníctva, ktorého jeho strana nominovala. Napriek tomu sa Vladimír Lengvarský stal medzi Slovákmi najdôveryhodnejším ministrom. Podporu mu vyjadrilo 34,8 %. Čo je síce číslo najvyššie, no nedôveruje mu vyše 60 %.

Najhoršie na tom skončil práve jeho kritik. Dôveru mu vyjadrilo len 11,3 percenta respondentov. Naopak nedôveruje mu až 87,2 percenta.